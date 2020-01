PBC sur Fox Aperçu: Williams-Rosario

Par: Sean Crose

Julian “J Rock” Williams a gagné plus de bonne volonté parmi les fans de boxe en une seule nuit que la plupart des combattants pourraient probablement gagner tout au long d’une carrière. Ayant été considéré comme un début ascendant légitime dans la division junior des poids moyens, la trajectoire ascendante de William s’est interrompue soudainement et apparemment de façon permanente lorsque le combattant basé à Philly a été battu par Jermall Charlo fin 2016. Plutôt que de s’effondrer, cependant, Williams a décidé de grandir former l’expérience. «Je viens de me dépoussiérer», se souvient Williams des années plus tard. «C’était juste un autre combat pour moi.» Cette mentalité a bien servi l’homme. Car lorsque Williams a affronté le très estimé Jarret Hurd au printemps dernier – il a dominé. De plus, il s’est mérité les titres WBA et IBF juniors poids moyens.

Une revanche était attendue mais n’a pas encore abouti. Par conséquent, Williams fera la première défense de ses ceintures samedi soir dans sa ville natale de Philadelphie, au Liacouras Center, dans un round de douze prévu qui sera diffusé en direct sur Fox. L’adversaire de William 27-1-1 sera le Jeison Rosario, largement inconnu mais talentueux, un concurrent de 19-1-1 qui peut frapper fort et qui utilise un jeu de jambes solide sur le ring. Peu peuvent donner une chance à Rosario, mais le natif de la République dominicaine est un professionnel dévoué et, à l’âge de 24 ans, n’a rien de déterminé à choquer le monde ce week-end. Le dernier combat de Rosario était une victoire par décision partagée sur Jorge Cota en avril dernier.

Le titre intérimaire des poids légers juniors de la WBA sera également en jeu ce week-end lorsque le combattant invaincu de Brooklyn, Chris Colbert, affrontera les 23-3 Jezzrel Corrales en 12 rondes. À 13-0, Colbert est confiant, drôle et désireux d’affronter Leo Santa Cruz à l’avenir. Mais d’abord, Colbert devra dépasser Corrales, qui a déjà détenu un titre mondial dans la même division. Bien qu’il ait été éliminé par Alberto Machado et qu’il ait perdu une décision partagée par Ladarius Miller pour la dernière fois sur le ring, Corrales est un vétérinaire expérimenté qui sait comment remporter la grosse victoire.

L’augmentation du poids moyen Joey Spencer apparaîtra également sur la carte PBC. Le joueur de 19 ans a déjà un dossier de 9-0, avec 7 KO à son actif. Le Californien affrontera le 13-3-2 Erik Spring dans un 6 rounds prévu. Le dernier combat de Spring, âgé de 35 ans, a été une perte de décision unanime contre Courtney Pennington en septembre dernier. Le dernier combat de Spencer était un KO de septembre de Travis Gambardella.

La carte Williams-Rosario est présentée par Premiere Boxing Champions et sera diffusée en direct sur Fox à partir de 20 h, heure normale de l’Est, samedi.

