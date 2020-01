La relation de Peter et Hannah B peut ou non être terminée. L’ancien bachelor Nick Viall se joint à l’émission pour partager ses réflexions sur leur conversation dramatique, y compris l’influence des producteurs et la possibilité d’un montage sélectif (9h00). Ensuite, nous décomposons le premier combat de la saison, mettant en vedette Hannah Ann et Kelsey sur la connaissance du placement d’une bouteille de champagne spéciale (35:40).

