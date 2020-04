Peter Kahn et Brian Mazique s’associent à FITE TV pour The Fight Guys

RINGSIDE 03/04/2020

The Fight Guys®, Peter Kahn et Brian Mazique se sont associés à FITE, l’une des premières plateformes de streaming numérique au monde pour les sports de combat, afin de fournir un contenu exclusif aux fans du monde entier, a-t-on annoncé aujourd’hui.

Kahn et Mazique présenteront une marque de contenu unique qui découle de leur implication globale dans le domaine de la boxe et des sports de combat. Leur expérience combinée s’étend sur des décennies de promotion, de gestion et de marketing. Avec leurs doigts sur le pouls du sport, ils ont ensemble un accès inégalé à du contenu exclusif et à des initiés. Leur diversité et leur expérience fournissent un débat qui inspire le dialogue entre eux et leur public. Le partenariat avec FITE permet à The Fight Guys de dialoguer avec les amateurs de sports de combat du monde entier.

«Le partenariat entre FITE et The Fight Guys est parfait», a déclaré Kahn. «Brian et moi avons créé une marque de contenu spécifique au cours des deux dernières années avec notre chaîne YouTube existante qui sera désormais présentée chaque semaine sur l’une des principales plates-formes de streaming numérique au monde pour les sports de combat. Je ne pourrais pas être plus heureux que notre marque puisse désormais atteindre les 2,5 millions d’abonnés dans le monde via la plate-forme FITE TV. “

Kahn est un initié de la boxe avec plus de 25 ans dans l’entreprise en tant que promoteur et manager. Il a été nommé gestionnaire de l’année par la Boxing Writers Association of America en 2019 et est une autorité sur tout ce qui touche à la science douce. Il est également un contributeur pour Forbes, CBS Sportsline et est producteur associé de la série Netflix Original Fightworld.

“Je suis ravi que notre contenu soit présenté sur une plate-forme exceptionnelle comme FITE”, a déclaré Mazique. “Notre discussion sur des sujets pertinents dans la boxe, le MMA et la lutte professionnelle, en plus d’entretiens avec des gens dans le monde des sports de combat, cadre parfaitement avec la bibliothèque de contenu déjà diversifiée de FITE.”

Mazique est un rédacteur sportif de longue date, puriste de la boxe depuis toujours et joueur sans excuses. Il couvre les sports de combat depuis plus de dix ans pour Bleacher Report, Heavy.com, Forbes et YouTube en tant que moitié de The Fight Guys en plus de diverses plateformes liées au jeu.

«En tant qu’entreprise, FITE a toujours recherché les meilleures ligues, athlètes et marques avec lesquelles collaborer», a déclaré Michael Weber, directeur de l’exploitation de FITE. «Une fois que nous avons vu ce que Peter et Brian créaient avec The Fight Guys, nous savions que nous devions apporter les sur la plate-forme FITE. Nous sommes très heureux de voir ce que nous pouvons faire ensemble. “