Peter McDonagh appelle à un «arrêt complet» après la bataille des coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 23/03/2020

📸 MTK Global

L’ancien boxeur et maintenant animateur de podcasts Peter McDonagh a révélé qu’il luttait contre le coronavirus un an seulement après avoir traversé l’enfer avec une tumeur au cerveau.

L’Irlandais McDonagh a publié une mise à jour sur sa situation ce week-end après avoir déclaré que COVID-19 l’avait «frappé à six».

Ce n’est que l’année dernière que McDonagh, 42 ans, a subi une opération cérébrale sur une tumeur, ce qui le met plus à risque que le reste des personnes de sa tranche d’âge.

Ouvrant son combat, McDonagh a déclaré: «Le pays doit arriver à un arrêt complet. Croyez-moi, j’ai ce virus.

«J’ai p – une tumeur au cerveau il y a un an, cela m’a frappé pour six. Je suis au lit depuis plus d’une semaine.

«Je peux voir pourquoi les personnes âgées meurent. Verrouiller tout le monde ou l’argent est-il plus important que la vie pour certaines personnes? »

Il a ajouté: «Boris Johnson a une grosse tête, il a un cerveau. Fermez le pays, imbécile.

«(Le) pays est plein d’avidité et les gens préfèrent mourir en travaillant pour gagner de l’argent. Vous n’avez pas faim de bonnes personnes. “

En plus de lutter contre une tumeur au cerveau en 2019, McDonagh a également perdu son frère et a tenté de trouver des points positifs à l’avenir.

Le lancement de son propre podcast «Journeyman» a été l’un de ces points positifs et a aidé McDonagh à rester concentré.

AUTO-ISOLÉ

Cette dernière tournure des événements a poussé McDonagh à se joindre à des milliers d’autres pour critiquer ceux qui tentent de continuer la vie quotidienne et choisissent de ne pas s’isoler.

Si cela ne devient pas la norme pour tout le monde, cela pourrait être un été long et sans boxe pour tout le monde alors que le Royaume-Uni et ses environs ont du mal à faire face.

Une période de deux semaines d’augmentation des cas et des décès est attendue, le Royaume-Uni se trouvant à un peu plus d’une semaine de l’Italie actuelle.

Rien qu’au cours des 48 dernières heures, l’Italie a signalé plus de 1 400 décès dus au coronavirus.