Philly échoue | BoxingInsider.com

Publié le 02/07/2020

Par: Shane Willoughby

Philadelphie a longtemps été considérée comme la première ville de combat des États-Unis. Le dernier endroit sur terre pour les puristes de la boxe; le jardin d’Eden pour la boxe. La genèse de tous les styles que nous voyons dans le sport aujourd’hui.

Que ce soit des innombrables films de Rocky ou des nombreux combattants venus de la ville ou du fameux obus Philly. Quoi qu’il en soit, quand vous pensez à la ville de Philadelphie, vous pensez au sport de la boxe.

15 mars 2019; Philadelphie, PA, États-Unis; IBF super champion poids plume Tevin Farmer après avoir remporté son combat au Liacouras Center de Philadelphie, PA. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

Cependant, la réputation de la ville a été laissée sur une fondation rocheuse. Sans jeu de mots. Cette génération de combattants a eu du mal à respecter son droit d’aînesse et à réaliser son véritable potentiel. Et le mois dernier a mis en évidence les fragilités des villes.

En janvier, nous avons vu 5 des combattants les plus accomplis de Philadelphie au cours des dernières années se produire, et les résultats étaient loin d’être satisfaisants. Nous avons d’abord vu Jesse Hart affronter Joe Smith Jr dans ce qui devait être une vraie guerre, à la Philly.

Hart est venu avec une grande confiance et une grande intention. Il a pris la réputation de Philadelphie et l’a mise sur son dos; dans le but de se venger d’un des rois les plus prestigieux de Philly, Bernard Hopkins qui a été retiré par Joe Smith Jr il y a 4 ans.

Comme Adrien Broner, Jesse Hart «faisait ça pour tout le capot» mais malheureusement, comme AB, il a laissé tomber tout le capot. Et ce fut le début d’une page sombre dans les livres d’histoire des villes.

Ensuite, le champion unifié Julian Jrock Williams. Qui avait un conte de fées 2019, détrônant le combattant classé numéro 1 de la division, Jarret Hurd. S’il y a eu quelqu’un ces dernières années qui a montré son vrai cœur de Philly, c’est bien Jrock dans ce combat.

Cependant, son règne en tant que champion a duré aussi longtemps qu’Apollo Creed contre Ivan Drago. Dans la première défense du titre de William, il a été battu. Ces ceintures de 154 lb se déplacent plus rapidement que l’entrée d’Appollo Creed à Ivan Drago.

Jeison Rosario a absolument détruit Jrock devant les fans de Philly. Williams a été mis KO en 5 rounds. Du côté positif, au moins, il n’avait pas à voyager loin pour rentrer à la maison, et il n’avait plus le poids des ceintures WBA, IBF et IBO et la ville entière sur ses épaules. Un autre échec de Philly.

Mais ce n’est pas tout le malheur et la tristesse. Danny Garcia a obtenu une victoire convaincante sur Ivan Redcach. De plus, Jaron Ennis ressemble à une vraie perspective à 147 livres. Grand athlétisme et habileté; nous montrant ce que c’est que d’être un vrai combattant Philly. Espérons juste que ses actions en dehors du ring soient au même niveau.

Nous avons vu certains combattants de la côte est débuter leur carrière récemment, avec leurs actions en dehors de la boxe. Ce qui est un brillant segway pour le prochain Philadelphien à tomber.

Tevin Farmer est un vrai combattant Philly. Il a optimisé tout ce que Philly représentait, la défense lisse, démontrant toujours le vrai shell Philly. Il pouvait parler. Mais plus que tout, il a montré qu’il pouvait revenir de la défaite et s’élever à la gloire, de manière typiquement Rocky.

Mais il devait aussi mordre la poussière. Farmer cherchait à défendre son super poids plume IBF pour la 5e fois contre JoJo Diaz. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que Diaz mène un bon combat. On ne s’attendait pas à ce que Farmer soit victime d’intimidation et de maltraité.

2020 n’a pas été un bon début pour la ville de Philadelphie. Cependant, Farmer, Williams et Hart ont dû faire face à des pertes dans leur carrière. De plus, s’il y a quelque chose que nous savons sur les combattants Philly, c’est quand vous les radiez que c’est quand ils sont les plus dangereux.