Philly Special reporté au 19 juin au milieu des craintes pour la sécurité de COVID-19

RINGSIDE 13/03/2020

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des fans de Philadelphie, Michelle Rosado de Raging Babe a choisi de reporter son événement du 27 mars, surnommé Philly Special.

L’événement a été reporté au 19 juin et mettra en vedette la même programmation, y compris un événement principal composé uniquement de Philly entre Stevie Ortiz et Damon Allen.

“Je pense que c’est la meilleure chose pour tous les participants”, a déclaré Rosado. “Bien que l’État ne nous ait pas demandé de le fermer, nous pensons que c’est la meilleure solution, et conformément aux mesures de lutte contre le coronavirus d’autres sports. Je me soucie trop de la santé de nos fans et de leurs familles pour prendre le risque. Je ne suis pas content de reporter la carte, mais je me sentirais bien pire si quelqu’un tombait malade parce qu’il assistait au Philly Special.

«Stevie Ortiz et Damon Allen ont tous deux accepté de se battre en juin, et je veux vraiment dire combien j’apprécie leur flexibilité et leur engagement à cet événement. Ils savent combien d’argent a été consacré à la promotion de l’émission et ils sont prêts à le voir. Les combattants undercard ont également été formidables au sujet du report. Nous sommes une ville combattante – nous continuerons de lutter. »

Les billets Philly Special achetés en ligne sur 2300arena.com seront automatiquement remboursés le lundi 16 mars. Les remboursements prendront de 3 à 5 jours. Si les billets ont été achetés auprès d’un combattant, contactez-le pour obtenir un remboursement ou appelez le 267-575-0000. Pour les billets achetés au bureau de boxe Peltz, appelez le 267-575-0000.

Tous les billets émis pour le 27 mars seront annulés et ne seront pas numérisés à la porte le 19 juin.