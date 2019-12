Disney

Décomposer le neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker

L'épisode IX est là et, eh bien, ce n'est pas tout ce que nous espérions et rêvions. Pour décomposer J.J. Le film d'Abrams, le neuvième et dernier épisode de la saga Skywalker, Sean est rejoint par Mallory Rubin de Binge Mode pour explorer ce qui a fonctionné (Rey et Kylo), ce qui n'a pas (euh, beaucoup) et où ira la machine Star Wars d'ici (Disney +?).

