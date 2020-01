Poids et cotations ShoBox du 17 janvier

RINGSIDE 17/01/2020

ūüď∑ Dave Mandel

Vladimir Shishkin (9-0, 6 KOs) et Ulises Sierra (15-0-2, 9 KOs), des espoirs super-moyens √† croissance rapide, ont tous deux pris du poids un jour avant de s’affronter sur ShoBox: The New Generation vendredi soir en direct sur SHOWTIME (22h00 HE / PT) du Casino WinnaVegas √† Sloan, Iowa. Le spectacle de vendredi sera la 250e √©dition de ShoBox, la s√©rie ax√©e sur les perspectives qui a pr√©sent√© 81 futurs champions du monde depuis sa cr√©ation en 2001.

Dans la co-fonctionnalit√©, Shohjahon Ergashev (17-0, 15 KOs) affrontera Adrian Estrella (29-4, 24 KOs) dans un combat super l√©ger de 10 rounds, et dans le match d’ouverture de la t√©l√©diffusion, Ja’Rico O, originaire de D√©troit ‘Quinn (13-0-1, 8 KO) affronte Oscar Vasquez du Nevada (15-2-1, 3 KO) dans un concours de poids coq √† huit rounds.

L’√©v√©nement est promu par Salita Promotions en association. Les billets, √† partir de 20 $, sont disponibles sur www.WinnaVegas.com.

Le Temple de la renomm√©e Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec son compatriote, le Hall of Famer Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez, servant d’analystes experts. Le producteur ex√©cutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips r√©alisant.

POIDS FINAUX, ARBITRES ET JUGES

Bout 10 poids super moyen

Vladimir Shishkin – 167 ¬Ĺ lb

Ulises Sierra – 167 lb

Arbitre: Adam Pollack (Iowa); Juges: Steve Weisfeld (New Jersey), Bob LaFratte (Iowa), Barry Wolff (Illinois)

Bout ultra léger de 10 rounds

Shohjahon Ergashev – 140 lb

Adrian Estrella – 141 lb

Arbitre: Paul Parry (Iowa); Juges: Steve Weisfeld (New Jersey), Bob LaFratte (Iowa), Adam Pollack (Iowa)

Bantamweight 8-Round Bout

Ja‚ÄôRico O‚ÄôQuinn – 118 ¬Ĺ lbs.

Oscar Vasquez – 117 ¬ľ lb

Arbitre: Adam Pollack (Iowa); Juges: Steve Weisfeld (New Jersey), Bob LaFratte (Iowa), Barry Wolff (Illinois)

CITATIONS FINALES:

VLADIMIR SHISHKIN:

¬ęJ’ai d√©j√† affront√© tous les types de combattants, donc rien de surprenant pour moi sur le ring. Peu importe le type de combat qu’il veut mener. Je serai certainement victorieux vendredi soir et j’irai au KO pour donner aux fans ce qu’ils veulent.

¬ęMon objectif est de gagner le championnat du monde et de gagner une place dans le monde de la boxe.

¬ęTravailler avec Sugarhill (d√©l√©gu√© syndical) a √©t√© incroyable pour moi. J’ai am√©lior√© ma force et mes mouvements en particulier. C’est le meilleur entra√ģneur que j’aie jamais eu.

¬ęJ’ai regard√© les stars am√©ricaines de Muhammad Ali, Mike Tyson, Roy Jones Jr. et Floyd Mayweather Jr., en grandissant et ce sont elles que je me mod√®le.

¬ęJ’ai jou√© avec Charles Conwell dans ce camp le plus r√©cent et il est vraiment prometteur. J’attends de grandes choses de nous deux en 2020. ¬Ľ

ULISES SIERRA:

¬ęAndre Ward a √©t√© mon premier grand camp et je me suis battu avec beaucoup de champions. Mais je ne suis pas un partenaire d’entra√ģnement. Je n’ai pas cette mentalit√©. Je pense que si je vais m’entra√ģner avec quelqu’un, √ßa pourrait aussi bien √™tre avec les meilleurs. J’ai √©t√© dans trois camps de Canelo (Alvarez). Et j‚Äôai aussi discut√© avec David Benavidez.

¬ęJe peux voir comment ils s’entra√ģnent, ce qu’ils font et ce qui les rend formidables. Canelo est le meilleur d’entre eux. Juste sa technique et sa pr√©paration. Il est toujours sur le point et travaille sur tout ce qu’on lui dit de faire. Ce sont tous de grands champions.

¬ęC’est une grande opportunit√© pour moi. Je ne re√ßois jamais d’appels pour des √©missions comme celle-ci, et je ne sais pas pourquoi. C’est ma chance de briller et pourrait tout changer pour moi.

¬ęShishkin n‚Äôa pas encore perdu et sera pour moi un test difficile. Je ferai un peu de tout, je peux me battre √† l’int√©rieur et √† l’ext√©rieur. C’est un combattant √† longue port√©e et il a de la longueur.

¬ęJe n’ai jamais jou√© au baseball. Mon p√®re (ancien lanceur des Padres) a essay√© de me faire jouer au baseball mais j’ai fait d’autres choses comme le football et le basket. Il a √©t√© rep√™ch√© √† 16 ans hors de Porto Rico et a jou√© dans les tournois majeurs pendant un an avant de se blesser au bras. ¬Ľ

SHOHJAHON ERGASHEV:

¬ęMa main gauche est forte, aucun probl√®me. Je peux frapper.

¬ęJe voudrais combattre les meilleurs adversaires possibles. Je viens combattre non seulement pour collecter de l‚Äôargent et gagner le combat. Chaque fois que je suis sur le ring, je veux d√©truire mon adversaire. Je comprends qu’il pourrait y avoir de meilleurs boxeurs dans ma cat√©gorie de poids, mais je suis pr√™t √† les combattre.

¬ęCela a √©t√© une grande diff√©rence pour moi en tant que boxeur professionnel au cours de la derni√®re ann√©e. J’ai commenc√© √† √©couter. Je n’√©coutais pas avant, je faisais juste un pas dans le ring et j’essayais d’√©liminer mon adversaire. Sugarhill (Steward) ne m’a pas permis de continuer √† me battre parce que je n’√©coutais pas. Mais apr√®s mon dernier combat, j’ai commenc√© √† √©couter.

¬ęMon entra√ģneur a travaill√© avec Tyson Fury, mais cela ne m’a pas affect√©. Cela m’a seulement aid√©. Theotrice Chambers, Richard Phillips et toute l’√©quipe du Kronk Gym ont pris le relais ces derni√®res semaines, mais Sugarhill est avec moi maintenant et sera dans mon coin vendredi soir. ¬Ľ

ADRIAN ESTRELLA:

¬ęJe me sens √† l’aise avec super l√©ger. Je dois juste perdre moins de poids qu’auparavant. J’√©tais au camp avec Regis Prograis et je me sens bien.

¬ęC’est la premi√®re fois que je me bats sur ShoBox et j’ai h√Ęte de faire mes d√©buts.

¬ęJ’ai commenc√© comme un combattant vraiment agressif, mais je suis plus sous contr√īle maintenant.

¬ęJe me suis battu avec beaucoup de bons gars, et certains gauchers, y compris l’un de mes entra√ģneurs et super-poids moyen Oscar Rojas.

¬ęC’est une deuxi√®me chance pour moi. J’avais une fois 22-0 et maintenant je suis de retour. J’ai pass√© No√ęl et le Nouvel An et je suis tellement concentr√©. J’ai √©t√© disciplin√©. Je l’ai d√©j√† fait et je le ferai vendredi soir. ¬Ľ

JA’RICO O’QUINN:

¬ęJe fais de la construction 10 heures par jour et c’est mon travail √† plein temps, donc je me suis lanc√© dans 118 combats facilement √† 116 et 117 livres. Je me l√®ve √† 4 heures du matin et je vais directement au gymnase √† 16 heures. C‚Äôest difficile, mais j‚Äôai pu prendre quelques semaines de cong√© pour ce combat.

“Je n’esquive personne. Je peux et vais combattre n’importe qui. Vous pouvez me mettre l√†-dedans avec les meilleurs gars et je ne m’inqui√®te pour personne. Je suis pr√™t √† affronter les meilleurs.

¬ęLes autres meilleurs joueurs de la division ont des comp√©tences, mais j’ai du pouvoir et des comp√©tences. Ne soyez pas surpris si j’y vais et que je les assomme tous.

¬ęJe sais que Vasquez est un combattant coriace et il continuera de venir. C‚Äôest comme une voiture sans freins. Il va venir et il va rencontrer quelque chose. Et ce sera √©teint. “

OSCAR VASQUEZ:

¬ęJe connais √©videmment mon adversaire et je suis pr√™t pour cette bataille. Nous nous sommes entra√ģn√©s dur et avons eu un super camp. En tant que mon travail √† temps plein, je suis grutier et je m’entra√ģne √† l’altitude qui m’aide quand je viens ici.

¬ęJe dois juste y aller et le fermer et submerger mon adversaire. C’est un combat tr√®s important pour ma carri√®re et me mettra dans une meilleure position pour mon avenir. C’est un plus grand spectacle et sur SHOWTIME donc je dois bien para√ģtre.

¬ęCe n’est pas mon adversaire le plus coriace √† ce jour. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui m’inqui√®te pour cet adversaire. J’y vais avec un plan de match. Parfois, ce plan change apr√®s un tour. C‚Äôest pourquoi je n‚Äô√©tudie pas les combattants. Je l’ai fait dans le pass√© et cela m’a fait mal.

¬ęC’est un combat tellement important pour ma carri√®re et cela peut changer beaucoup pour moi. Cela signifiera tellement pour moi si je peux aller l√†-bas et performer et obtenir cette victoire. ¬Ľ

DMITRIY SALITA, Présidente, Salita Promotions:

¬ęVendredi soir, nous aurons trois des meilleures perspectives de boxe en comp√©tition, r√©ussir ou casser des combats dans la 250e √©dition historique de ShoBox. √áa va √™tre une soir√©e passionnante de boxe du d√©but √† la fin. “