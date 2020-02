Poids mouche Anthony Herrera vivant le rêve

RINGSIDE 21/02/2020

Des rues moyennes de l’est de Los Angeles à une place dans l’équipe des États-Unis est une réussite remarquable pour les masselottes de 19 ans Anthony Herrera, qui a récemment été sélectionné pour être membre de l’équipe de qualification de boxe des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

«Depuis que je suis très jeune», a expliqué Herrera à propos de son enfance à East LA, «mes parents m’ont toujours gardé dans le sport. Être tellement occupé par le sport était en fait une distraction de ce qui se passait dans la ville.

«Donc, je n’ai jamais eu le temps d’avoir des ennuis et mes parents m’ont éloigné d’un mauvais style de vie. Une fois que j’ai commencé la boxe, je l’ai pris au sérieux, en restant concentré et en fixant des objectifs.

«J’étais un peu plus âgé à ce moment-là et que je veuille ou non faire de la boxe ou que je veuille faire carrière, tout dépendait de moi, et j’ai toujours eu le soutien total de mes parents. La boxe a été une grande partie de ma vie. J’ai toujours hâte à la prochaine séance d’entraînement ou à tout ce qui concerne la boxe. Cela fait partie de mon image à ce stade. “

Pour l’instant, cependant, Herrera se prépare avec ses coéquipiers au Centre d’entraînement olympique et paralympique des États-Unis à Colorado Springs pour le tournoi de qualification américain, du 26 mars au 3 avril, à Buenos Aires, en Argentine.

Herrera se qualifiera pour représenter son pays aux Jeux olympiques en terminant parmi les cinq premiers à Buenos Aires, ou les six premiers placers au World Qualifier, du 13 au 14 mai, à Paris, en France.

“Je prospère sous la pression”, a déclaré Herrera. «Je ne laisse pas la pression me monter mentalement au point d’avoir un impact négatif sur mes performances. Cela me permet de mieux performer lorsque je suis sur le ring. J’ai été sous pression toute ma carrière de boxe. Non seulement cela a fait de moi un meilleur combattant dans certaines situations intimidantes, mais aussi une personne plus forte dans l’ensemble. Aller en Argentine n’est pas différent, les nerfs sont toujours là, mais ma détermination à arriver à Tokyo l’est aussi. »

Herrera, champion national de palmarès national PAL 2018 et Western Elite 2019, a récemment terminé deuxième aux essais de l’équipe olympique américaine en 2020 et troisième au tournoi Strandja 2020 en Bulgarie.

“La réalisation de boxe amateur dont je suis le plus fier est de faire de l’équipe de qualification des États-Unis un poids mouche”, a-t-il noté. «C’était difficile d’arriver ici et de savoir que j’ai surmonté les obstacles que j’ai rencontrés au cours de ce long voyage vers où je suis maintenant me rend très heureux. Je peux vraiment dire que je l’ai mérité.

«Mon premier match international de boxe (Strandja) était un peu différent de ce à quoi je suis habitué. L’équipement que nous avons utilisé et combattant sans casque a créé plus de risques lors des combats, mais je me suis amusé lors de mon premier combat international. J’ai déjà la sensation de cet environnement et je suis plus à l’aise maintenant.

«J’aime vraiment m’entraîner à Colorado Springs avec mes coéquipiers, car c’est une expérience formidable que seuls les meilleurs athlètes obtiennent. J’adore aussi m’entraîner à la maison, mais il y a moins de distractions à Colorado Springs. Je peux me concentrer à 100% sur mon métier et voyager davantage. »

Herrera, qui décrit son style comme un «essaimeur», appliquant une pression et brisant son adversaire, vit le rêve.

“Les combats aux Jeux olympiques ont toujours été importants pour moi, mais obtenir une médaille d’or est mon rêve”, a-t-il ajouté. «J’ai toujours voulu cela parce que personne ne peut jamais me l’enlever, et l’histoire et le travail qui se cachent derrière une médaille d’or sont inestimables. À mon avis, c’est plus difficile que de remporter un titre mondial en boxe professionnelle. Étant si proche des Jeux Olympiques, je suis fier de moi mais pas satisfait. Je sais que j’ai encore du travail à faire et je fais un pas à la fois. La prochaine étape pour moi est de me qualifier pour les Jeux Olympiques lors de la qualification olympique. »

Herrera attribue une partie de son succès à l’apprentissage des boxeurs anciens et contemporains, mettant en œuvre toutes les techniques qu’ils utilisent dans son style, y compris, par exemple, le jeu de jambes et le mouvement de la tête de Julio Cesar Chavez Sr., et les installations de Mike Tyson à partir du corps. diriger.

Tokyo est très loin d’East LA pour Anthony Herrera.