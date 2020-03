Poids Quigg vs Carroll / Fury vs Sour / Parker vs Murdock de Manchester

RINGSIDE 06/03/2020

📷 Mark Robinson.

Scott Quigg et Jono Carroll ont atteint la balance vendredi alors que les deux hommes se préparent pour leur bataille de demain soir au Manchester Arena, en direct sur Sky Sports et DAZN.

Zach Parker (18-0, 12 KOs) et Rohan Murdock (24-1, 17 KOs) ont également pris du poids alors que les super poids moyens classés WBO No.1 et WBO No.2 se classent.

Parker et Murdock sont tous les deux confrontés à leurs tests de carrière les plus difficiles alors qu’ils s’affrontent pour le titre WBO International et une chance de défier le champion du monde WBO Super Middleweight en titre Billy Joe Saunders.

Poids:

Scott Quigg: 9st 3lbs 6oz

Jono Carroll: 9e 4 livres

Championnat WBO International Super Middleweight:

Zach Parker: 75,74 kg

Rohan Murdock: 75,74 kg

Hughie Fury: 17e 7oz

Pavel Sour: 17e 5lbs 4oz

📷 Mark Robinson

Parker contre Murdock fait partie d’une énorme soirée d’action à Manchester.

L’événement principal voit Scott Quigg (35-2-2, 26 KOs) affronter Jono Carroll (17-1-1, 3 KOs) dans un excitant match Super-Featherweight, le prétendant Manchester Heavyweight Hughie Fury (23-3, 13 KOs) revient alors qu’il cherche à se frayer un chemin vers le titre en 2020, le talent de Liverpool Super-Welterweight Anthony Fowler (11-1, 8 KOs) continue sa chasse pour un match revanche avec Scott Fitzgerald, la starlette Sheffield Super-Lightweight Dalton Smith (4- 0, 3 KOs) semble aller 5-0, Jack Cullen de Bolton (17-2, 8 KOs) revient après son prétendant FOTY avec Felix Cash, ‘The Albanian Bear’ Reshat Mati (6-0, 4 KO’s) fait son Royaume-Uni débuts dans un concours de poids welter, Ricky Hatton formé Super-Featherweight Ibrahim Nadim (1-0) semble impressionner et il y a de l’action pour Oldham Lightweight Aqib Fiaz (4-0) et Liverpool Super-Flyweight Blane Hyland (2-0), avec d’autres combats seront annoncés prochainement.

Les billets au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat maintenant via Manchester Arena (www.manchester-arena.com), StubHub (www.stubhub.co.uk) et Matchroom Boxing (www. matchroomboxing.com).