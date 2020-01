Points à retenir des Chiefs-Titans et des 49ers-Packers avant les matchs de la NFL

Nous sommes déjà venus ici. Le 10 novembre, les Titans ont bouleversé les Chiefs 35-32 à Nashville. Deux semaines plus tard, les 49ers ont battu les Packers 37-8 lors du Sunday Night Football. Avance rapide de deux mois, et ces deux affrontements décideront qui ira au Super Bowl. Beaucoup de choses ont changé depuis ces matchs originaux – la victoire de la semaine 10 des Titans était, après tout, 27 passes de touché de Joe Burrow il y a quelques temps – mais ils peuvent toujours donner un aperçu de la façon dont le championnat dimanche pourrait se dérouler. Alors, que peuvent nous dire ces jeux de novembre à la mi-janvier?

Titans 35, chefs 32

Jetez un coup d’œil au score de la boîte, et il semble absurde que les Chiefs aient perdu ce match. Lors de son premier match de retour après avoir raté près d’un mois avec une rotule luxée, Patrick Mahomes a réussi 36 des 50 passes pour 446 verges avec trois touchés. Les 446 yards étaient le deuxième plus de sa carrière, surmonté seulement par sa sortie de 478 yards contre les Rams lors du Monday Night Football en 2018. Le large receveur Tyreek Hill a capté 11 passes pour 157 yards avec un score, et Kansas City a accumulé 530 totales yards, sa plus haute note de la saison et quatrième en sept ans sous Andy Reid. Les Chiefs ont eu le ballon pendant un peu moins de 38 minutes. Le seul match dans lequel une équipe entraînée par Reid a gardé la possession pendant plus longtemps et perdu a été la première année de Reid en tant qu’entraîneur-chef des Eagles en 1999.

Revoyez ce jeu et la perte des Chiefs est encore plus stupide que les statistiques l’indiquent. Comment Kansas City a-t-elle pu dominer si profondément mais tout de même tomber? Il a commis une poignée d’erreurs et les Titans ont capitalisé sur la plupart d’entre elles. Le Tennessee n’a pas battu les Chiefs autant que les Chiefs se sont battus – une histoire étonnamment similaire à la façon dont Kansas City a pris du retard sur les Texans 24-0 avant de réaliser un superbe retour dans la ronde de division. Passons en revue ces erreurs.

Erreur non. 1: Le premier problème de Kansas City a été les pénalités. Les Chiefs ont été marqués neuf fois sur 80 verges, et la plupart des dégâts ont été causés tôt. Lors de la première possession du Tennessee, Kansas City a retiré Ryan Tannehill et a récupéré le échappé pour donner le ballon aux Chiefs sur la ligne des 20 yards des Titans. Ils ont ensuite gagné 66 verges lors de leurs sept prochains matchs, un total rendu possible uniquement parce que les pénalités les ont repoussés de 68 verges. Kansas City a été forcée de se contenter d’un panier au lieu de marquer un touché pour un swing de 4 points dans un match qu’elle a finalement perdu par trois. Ce n’était que le début d’une étonnante série d’erreurs pour les chefs.

Erreur non. 2: Les quatre premiers dropbacks de Tannehill ont perdu un total net de 4 yards. Sur son cinquième dropback, il a complété un tir profond de 52 verges sur le receveur des Titans Kalif Raymond, qui a sprinté juste devant la sécurité des Chiefs Jordan Lucas.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

On ne sait pas si Lucas a mal communiqué avec ses collègues défenseurs ou s’il n’a tout simplement pas vu Raymond, mais quoi qu’il en soit, l’achèvement a été dévastateur. Les Titans ont marqué un touché trois jeux plus tard pour réduire leur déficit à 10-7.

Abandonner une longue passe contestée à la sensation de recrue du Tennessee A.J. Brown aurait été compréhensible, mais Raymond n’avait eu qu’une seule prise lors de ses deux saisons précédentes en entrant dans ce match. Kansas City lui a permis de doubler sa carrière en obtenant un métrage sur une seule partie.

Erreur non. 3: Exactement quatre minutes après que les Titans aient marqué ce touché, les Chiefs défenseurs Damien Williams ont tâté tout en essayant de couper le terrain. Le secondeur des Titans Rashaan Evans a ramassé le ballon et a couru 53 verges jusqu’à la zone des buts pour marquer.

Juste comme ça, les Titans menaient 13-10 et faisaient des tirs pour célébrer.

Erreur non. 4: Au cours des 28 premières minutes de ce match, l’offensive des Titans n’a duré que 13 matchs et Derrick Henry n’avait que 23 verges au sol. Mais Henry a démarré avec environ une minute à jouer au deuxième quart-temps et a terminé le match avec 188 verges. (Il s’agissait du deuxième match qu’Henry s’était précipité pour plus de 180 verges en tant que pro. Il l’a fait depuis lors de chacun de ses trois derniers matchs).

La percée d’Henry était en marche lorsque les Chiefs n’ont pas réussi à l’attaquer lors de ce touché de 68 verges au milieu du troisième quart.

Erreurs nos. 5 et 6: Les Chiefs contrôlaient toujours le match dans les dernières minutes, mais leur coup de pied leur a échoué tard. Avec une avance de 32-27 à environ une minute et demie au quatrième quart, Kansas City s’est aligné pour un panier de 47 verges pour porter son avance à huit. Puis le long vivaneau James Winchester et le détenteur Dustin Colquitt ont raté le claquement, et le botteur Harrison Butker n’a même jamais pu tenter un coup de pied. Colquitt a essayé de passer et a été appelé pour un échouage intentionnel, donnant aux Titans une position de terrain solide. Le Tennessee a conduit 61 verges pour marquer un touché et a converti l’essai de deux points pour aller de l’avant 35-32.

L’unité de coups de pied des chefs a eu la chance de faire les choses correctement. L’offensive a déplacé le ballon de sa propre ligne de 38 verges à la ligne de 35 verges du Tennessee en seulement deux jeux pour préparer Butker avec une tentative de panier de 52 verges. Son coup de pied égalisateur potentiel a été bloqué.

Qu’est ce qui a changé: Mahomes est le plus sain qu’il ait été depuis la semaine 1. Il a couru pour 53 verges la semaine dernière contre Houston après avoir couru pour 52 verges lors de ses quatre matchs précédents combinés. Lorsque les Chiefs et Titans ont joué la semaine 10, Mahomes n’a pas couru une seule fois. Cela va probablement changer dimanche. Une grande partie de sa course contre les Texans est survenue lorsque Houston était en couverture, les défenseurs tournant le dos à la ligne de mêlée et courant avec de larges récepteurs dans le champ. Le Tennessee a été beaucoup plus efficace pour garder Tyreek Hill et Travis Kelce chez l’homme que dans la zone de couverture lors de leur affrontement initial, mais la capacité de précipitation de Mahomes peut compliquer ce plan.

La santé de Mahomes confère aux chefs un avantage plus important que la dernière fois. Alors que le Tennessee a remporté ce match, Kansas City était aux commandes la plupart du temps – il n’a succombé qu’après toutes ses pénalités, les gaffes des équipes spéciales et les revirements coûteux. Les chefs seront difficiles à battre s’ils ne se battent pas.

49ers 37, Packers 8

Yeesh. Green Bay était apparemment passé de prétendant à prétendant avec une performance brute qui suggérait qu’il ne faisait pas partie de la crème de la culture NFC. Il s’agit du plus petit nombre de points marqués par les Packers en un match quand Aaron Rodgers a joué au moins deux trimestres depuis 2015. Il a réussi 20 des 33 passes pour 104 yards, le deuxième plus bas total de sa carrière dans un match qu’il a commencé et joué. dans le quatrième trimestre. Et la marque de 3,2 verges par tentative a été la plus faible de tous les départs de sa carrière. Étonnamment, 63 des 104 verges de dépassement de Rodgers sont arrivées après la capture, ce qui signifie que Rodgers n’a vraiment gagné que 41 mètres dans les airs. Il a également perdu 38 verges sur cinq sacs, il a donc inscrit environ trois verges. Battement difficile.

“C’est une bonne part de tarte humble pour nous”, a déclaré Rodgers après le match. “Je pense que ce sera une bonne chose pour nous.”

Cela s’est avéré être une bonne chose pour eux. Les 49ers ont donné aux Packers tout ce qu’ils pouvaient gérer, plus 29 points de plus qu’ils ne pouvaient pas, et Green Bay a pu étudier et apprendre de ce qui n’allait pas. Cela commence avec sa troisième infraction: les Packers ont converti l’une des 15 opportunités de troisième baisse à San Francisco (6,6 pour cent, ou à peu près les chances de recevoir une paire au Texas Hold’em). Pire encore, la seule conversion était le porteur de ballon Jamaal Williams se précipitant sur 12 mètres sur l’avant-dernier match du match, lorsque le quart-arrière Tim Boyle était sous le centre. Statistiquement, cela pourrait être le pire début de Rodgers sur les Packers.

Cela dit, le jeu n’a pas l’air si mauvais en rewatch. Rodgers n’est pas bon du tout, mais il n’est pas aussi horrible que les statistiques le suggèrent. Ce match était 13-0 avant les deux dernières minutes du deuxième quart, puis les 49ers ont réussi 10 points en 34 secondes pour remonter 23-0 à la demie. Et les choses ont presque suivi une voie différente: en deuxième et huitième au début du deuxième quart, Rodgers a à peine raté une longue passe au receveur Davante Adams, dont le bras a été coincé par le demi de coin Ahkello Witherspoon.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Plus tard ce trimestre-là, Rodgers était à quelques centimètres de frapper Adams en profondeur pour pénétrer dans le territoire des 49ers juste avant l’avertissement de deux minutes.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Entre ces deux lancers d’Adams, Rodgers a également inscrit une passe de 40 verges dans le panier à pain de l’ailier rapproché Jimmy Graham sur un troisième et huit clés. Mais le demi défensif de San Francisco, Jimmie Ward, a réussi à dégager le ballon suffisamment pour que Graham l’ait perdu lorsqu’il est tombé au sol.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo HTML5.

Chaque match de football a une douzaine de moments, mais les Packers en ont eu trois au cours du deuxième quart seulement. Les 49ers étaient meilleurs que Green Bay dans ce match, mais ce n’était pas aussi déséquilibré que le score final.

Qu’est ce qui a changé: L’attaque des Packers avait meilleure apparence lors de la ronde de division contre Seattle qu’elle ne l’a été depuis des semaines, en particulier la relation de Rodgers avec Adams. Le match de San Francisco était le troisième d’Adams après son retour d’une blessure à l’orteil qui lui a coûté tout le mois d’octobre. Maintenant, Adams semble être à pleine puissance, et lui et Rodgers sont à nouveau sur la même longueur d’onde.

“Ce soir me rappelle la connexion que Jordy [Nelson] et j’ai eu pendant tant d’années où il y avait des choses tacites que nous pouvions faire sans même rien en dire », a déclaré Rodgers lors de sa conférence de presse d’après-match dimanche. “Davante a fait trois ou quatre pièces comme ça ce soir, donc c’était plutôt amusant.”

Les 49ers présentent un défi différent de celui des Seahawks. San Francisco fait pression sur les quarts au deuxième plus haut taux de la ligue (29%), tandis que les Seahawks le font au cinquième rang le plus bas de la ligue (19%). Mais les Niners peuvent ne pas réussir à atteindre Rodgers comme ils l’ont été lors de la semaine 12. Le tacle droit Bryan Bulaga a quitté ce match après neuf clichés et a été remplacé par Alex Light, un joueur de deuxième année non repêché de Richmond qui a été soudainement chargé de bloquant Nick Bosa. Bulaga et Light ont tous deux manqué le match des Seahawks dimanche dernier en raison d’une maladie, de sorte que les Packers ont été contraints de compter sur Jared Veldheer, un attaquant droit de 32 ans. Veldheer, qui compte 113 départs en carrière mais a pris sa retraite avant la saison, a bien joué étant donné qu’il a découvert qu’il allait commencer en regardant la télévision.

Bulaga devrait commencer au tacle droit contre les 49ers. Même s’il ne le fait pas, Veldheer et Light devraient être beaucoup plus préparés que l’un ou l’autre dans leurs fonctions de relève précédentes. Plus de temps pour Rodgers dimanche pourrait en faire un match très différent.