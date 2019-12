«Pour nous et par nous»: ce que ‘Queen and Slim’ se trompe sur la narration noire

J'étais ravi de voir Queen & Slim lors de sa sortie en salles en novembre. C'est une histoire sans vergogne racontée par des créateurs noirs. «Pour nous et par nous», a déclaré la réalisatrice Melina Matsoukas (Insecure). L'écrivain primé aux Emmy Awards, Lena Waithe (Master of None, The Chi), qui a écrit le scénario, a déclaré à Essence que «pas une seule note d'un blanc n'a été prise ou donnée.» Et le film était, à la base, très noir. Mais ses atouts stylistiques n'ont pas amélioré son histoire; la cinématographie magnifique, avec des images panoramiques des voyages de Queen et Slim de l'Ohio, à la Nouvelle-Orléans, en Floride, et la partition exemplaire de Devonté Hynes, ressemblait à quelque chose que je tapoterais sur Instagram plus que la toile de fond d'une intrigue enrichissante.

Nous rencontrons d'abord Queen (Jodie Turner-Smith) et Slim (Daniel Kaluuya) dans un restaurant de l'Ohio à un premier rendez-vous aigre via Tinder. Queen se glisse dans les DM de Slim uniquement parce qu'elle ne veut pas être seule après une dure journée de travail. C'est une ambitieuse avocate de la défense; il est un travailleur Costco craignant Dieu. Après leur rendez-vous, un arrêt de la circulation a mal tourné et Queen's a été blessé et Slim a tiré et tué un policier blanc en état de légitime défense. Nous passons le reste du film sur la banquette arrière pour une histoire d'amour de six jours en fuite. L'intrigue est Bonnie et Clyde, mais esthétiquement, pensez plus à la tournée On the Run de Beyoncé et Jay-Z (Matsoukas a également réalisé le clip "Formation" de Beyoncé). Mais Queen et Slim ne sont pas des hors-la-loi qui volent des banques. Ils sont obligés de courir à cause de la couleur de leur peau. Le seul butin avec lequel ils tentent de s'en tirer est leur liberté; leur principal crime est de naître noir.

Au-delà du symbolisme bas, y compris le rappel évident du chemin de fer clandestin, l'intrigue ne se raye jamais sous la surface. Je voulais que Queen & Slim et ses personnages représentent bien plus. Nous n'apprendrons les vrais noms des deux protagonistes qu'à la toute fin. La race est le seul identifiant dont le public a besoin pour se rapporter à sa situation, car le spectateur pourrait lui donner n'importe quel nom, comme un jeu cruel de Mad Libs. Mon nom – ou celui de mon petit ami, de mon frère, remplissez le blanc – aurait pu être lu à haute voix par le présentateur annonçant le sort de Queen et Slim à la fin du film. Queen et Slim auraient pu être n'importe lequel d'entre nous, comme si nos noms n'étaient importants qu'après coup. Nous devons #SayTheirNames pendant qu'ils vivent.

Le script de Waithe et la direction de Matsoukas nous font croire que Queen et Slim peuvent y arriver. En tant que spectateur, vous vous enracinez jusqu'à leur dernier souffle. C’est alors que vous réalisez que vous êtes enraciné pour nous tous. Vous voulez que cette histoire se déroule différemment, et vous êtes déçu quand ce n'est pas le cas. Les créateurs du film brandissaient avec force un miroir à notre douleur mais n’ont rien révélé dans son reflet que nous n’ayons pas déjà vu tant de fois. Il n'y avait pas de réponse, pas de solution. «J'ai fini de dépenser de l'argent pour regarder des films où je me demande pourquoi le monde me déteste pour quelque chose sur lequel je n'ai aucun contrôle», écrit un utilisateur de Reddit à propos de Queen & Slim sur un fil qui aspire à un cinéma noir positif. «Cela m'a laissé déprimé et traumatisé. Je suis fatigué de voir des corps noirs criblés de balles. »Dans les derniers instants du film, les Judas noirs de Queen et Slim (interprétés par Bertrand E. Boyd II) les conduisent à un aéroport, où on leur a promis deux billets d'avion pour Cuba pour retrouver sa liberté. Le pilote les fait signe sur le tarmac, mais c'est une configuration: les sirènes retentissent tandis que les voitures de police les barricadent et les officiers demandent leur reddition. Queen et Slim meurent dans une grêle de balles. Je suis le premier à admettre que je peux parfois être un optimiste naïf, d’où la raison pour laquelle je voulais que nos héros folkloriques modernes embarquent dans cet avion et s’évadent à Cuba pour continuer leur histoire d’amour et commencer un nouvel héritage. J'avais l'impression que nous le méritions. "La fin de Queen & Slim est une blessure astucieuse, un élégant tas de corps ensanglantés, sans médicament", a écrit Brooke C. Obie de Shadow et Act. "Il est magnifique dans son imagerie, mais il ne guérit pas."

Queen et Slim partagent mon sens de la naïveté. Ils commencent à croire qu'ils dépasseront leur sort. Ils ont commencé à vivre et se sont installés sur l'idée que peut-être la vie concerne le voyage, pas la destination. Queen fait même référence à Assata Shakur, une «esclave évadée du XXe siècle» autoproclamée qui a trouvé asile politique à Cuba au milieu des années 80. Ils se balancent à tour de rôle dans la brise tout en traînant dans un vieux break, le soleil embrassant leur peau sombre pendant qu'ils prennent un moment pour sourire. Slim s'arrête pour monter à cheval simplement parce qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Une boîte de nuit de jazz entièrement noire devient le théâtre d'une danse lente risquée. Ils ont vécu chaque instant comme si c'était leur dernier, et nous les avons cru parce que nous connaissions leur sort.

Le film a été félicité pour sa représentation de l'amour noir, mais il a été fortement critiqué pour son scénario infusé de traumatismes. Dans The New Yorker, Jelani Cobb l'a qualifié de «méditation sur un système de justice qui traite les innocents comme des hors-la-loi», bien qu'il ait reconnu la réponse polarisante au film. «C'est un film qui a autant de chances d'être salué et loué que d'être dénoncé et piqueté.» Cette dernière réponse est le résultat du film confondant représentation et authenticité. Il ne suffit pas d'avoir simplement des Noirs à l'écran – nous devons plonger plus profondément et contester de manière créative les histoires qui sont racontées. La communauté noire ne peut être réduite à ces tragédies unidimensionnelles. Notre noirceur n’équivaut pas toujours à la douleur et au désespoir, donc le cinéma, la musique et la culture pop qui se prétendent «pour nous, par nous» devraient également refléter cela. Quand Ice Cube a sorti «C'était une bonne journée» en 1993, c'était un départ de son autre travail, qui portait sur les dures réalités de la vie au début des années 90 à Compton. "Je me souviens que les potes ne voulaient pas que je le fasse", a-t-il expliqué au Breakfast Club en 2014. "Ils étaient comme 'Mec, de quoi tu parles, mec? Tu le fais dur. De quoi tu parles, c'était une bonne journée? "Et je me disais:" Merde, je ne peux pas passer une bonne journée aussi? "Soyons réalistes. Nous avons aussi de bons jours. Et parlons-en. "C'est vrai, nous avons de bons jours. Le cinéma noir ne devrait pas se détourner des choses horribles qui se produisent dans notre communauté et ne faire qu'inonder Hollywood de héros de bandes dessinées comme les stars de Black Panther et Watchmen, mais nous devons contester la narration pour montrer nos bons jours, nos triomphes et nos victoires aussi.

Nos histoires sont vastes, multidimensionnelles et complexes, et méritent d'être racontées. Mais comment est aussi important. L'arc narratif post-Black Lives Matter est maintenant un genre de film à part entière (voir The Hate U Give, Black and Blue, Blindspotting et Detroit des trois dernières années seulement). «L'art de protestation» de Waithe et Matsoukas s'intègre parfaitement, à dessein. Cleveland a été choisie comme point de départ de Queen & Slim, la même ville où Tamir Rice, 12 ans, a été tuée par balle dans un parc en 2014. La mort de Rice est devenue une racine profonde du mouvement Black Lives Matter. Ces intrigues sont basées sur la cruelle réalité qui se passe autour de nous, mais nos vies réelles ont toujours compté – avant de devenir simplement un dessin de T-shirt ou une peinture murale – et elles le seront toujours. "Pourquoi la mort est-elle quelque chose à laquelle nous devons nous attendre dans toutes les facettes de notre vie?", A demandé l'écrivain Wear Your Voice Clarkisha Kent au Guardian, qualifiant Queen & Slim de "fan-fiction Black Lives Matter". "Nous, les gens, sommes plus que notre traumatisme , et nous n'avons pas à le voir encore et encore comme si c'était la Journée de la marmotte pour comprendre que c'est un problème. J'ai l'impression que la fiction devrait être une évasion. »

Moonlight était une histoire de passage à l'âge adulte gay déchirante, mais elle a laissé aux téléspectateurs une petite once d'espoir. BlacKkKlansman de Spike Lee a ajouté un peu d'humour mais n'était pas moins lourd. Si Beale Street pouvait parler, les cœurs ont captivé l’histoire d’amour de Tish et Alonzo, seulement pour la déchirer avec une vérification de la réalité de notre système de justice pénale. Just Mercy de Destin Daniel Cretton, racontant l'histoire d'un homme noir emprisonné à tort pour avoir tué un homme blanc, sera publié le 25 décembre et semble faire de même. Les images familières de «pornographie traumatisante» continuent de conduire à l'intrigue que notre noirceur n'égale que la douleur, alors que la vérité est, nous sommes tellement plus. Il est temps que notre cinéma reflète cela.

J'ai quitté le théâtre après avoir regardé le sentiment de Queen & Slim, encore une fois, que je me souvenais de ma disparition inévitable en tant que personne noire en Amérique, ou de la mort de quelqu'un que j'aime. Je me sentais désespérée au lieu d'être inspirée; dégonflé au lieu d'être élevé; fatigué au lieu de me réveiller.

