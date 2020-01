Pourquoi DAZN a besoin d’une option de boxe à la carte … et RAPIDE!

Phil Jay 15/01/2020

DAZN a fait l’objet de plusieurs articles au cours des derni√®res semaines mettant en cause la p√©rennit√© du service de streaming √† long terme.

D’√©normes contrats remis √† Canelo Alvarez et Gennady Golovkin ont pouss√© le besoin d’abonnements √† un point imp√©ratif.

Malgr√© les d√©clarations d’Eddie Hearn sur les succ√®s croissants de DAZN, il est bien connu que les achats ne sont pas conformes √† l’objectif.

Aux √Čtats-Unis, environ 650 000 sont bien en de√ß√† de la norme requise, car DAZN encourage la long√©vit√© sur un march√© bond√©.

ESPN compte d√©j√† 3,5 millions d’abonn√©s √† son module d’application, ce qui repr√©sente la moiti√© du prix et a r√©cemment conclu un accord de collaboration avec Disney.

Ajoutez à cela le fait que ESPN a une pochette de livre pour les étoiles de livre dans leurs rangs et DAZN prend du retard.

Canelo est son principal atout. Le Mexicain commande la majorit√© des nouveaux yeux sur la plateforme. Alors que son grand rival Golovkin n’a pas encore rempli la promesse d’un gigantesque accord esp√©r√©.

√Ä 37 ans et en signant un contrat de six combats, il est difficile de voir pourquoi ¬ęGGG¬Ľ a obtenu un contrat aussi long au cr√©puscule.

DAZN aurait d√Ľ pousser pour Canelo vs GGG III et peut-√™tre m√™me IV dans le cadre de l’accord, car les adversaires commandent d√©sormais de nombreux frais en dehors du spectre habituel.

Alors, comment progressent-ils? – Eh bien, c’est assez √©vident‚Ķ et cela ne veut pas dire augmenter le prix √† 50 $ comme l’a sugg√©r√© Hearn. Ce serait presque un suicide commercial.

Une option beaucoup plus viable serait que DAZN lance son propre service PPV.

PRIX

Par exemple, s’ils facturaient 69,99 $ pour les non-abonn√©s et 19,99 $ suppl√©mentaires pour ceux qui se sont inscrits au module actuel, ce serait s√Ľrement plus viable.

Tout mouvement de cet acabit aurait besoin de voir les 19,99 $ par mois propos√©s d√®s maintenant et au lieu d’un 9,99 $ d’origine, invers√©.

Payer 9,99 $ pour des spectacles standard chaque mois (√©liminer les 99,99 $ par an) et 19,99 $ suppl√©mentaires pour quatre √† six √©v√©nements par an serait √† l’ordre du jour.

Ceux qui ne sont pas inscrits pourraient alors avoir la possibilit√© de s’inscrire et de payer le co√Ľt combin√© d’une trentaine de dollars pour voir le PPV et le reste du mois, avec le bonus suppl√©mentaire pour DAZN qu’ils pourraient bien rester lorsque le prix ira retour √† dix dollars le mois prochain.

Cela signifierait ne jamais avoir de PPV cons√©cutifs au cours des mois cons√©cutifs, mais c’est tr√®s, tr√®s faisable.

C‚Äôest juste une pens√©e. Peut-√™tre un qui pourrait g√©n√©rer beaucoup plus de revenus sur une p√©riode de 12 mois que de simplement compter sur un produit qui n’est pas encore compl√®tement arriv√© √† maturit√©.

Il y a trop de spectacles m√©diocres sur DAZN pour le moment, ce qui signifie un avenir pr√©caire jusqu’√† ce qu’il soit compl√®tement r√©solu.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News et membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America.