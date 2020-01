Pourquoi est-ce une chose?: 10 questions au point de mi-saison de la NBA

J’ai une liste en cours d’exécution sur mon application Notes de tendances que je ne comprends pas, tapée avec l’intention de les rechercher sur Google plus tard. L’un est le lait d’avoine. Encore un peu flou sur le «pourquoi» là-bas. La plupart sont liés à la NBA. Certains n’ont pas de réponses, ou s’ils en ont, ce sont des réponses auxquelles je n’ai pas accès. Par exemple: pourquoi tant de joueurs des Lakers portent-ils maintenant des bandeaux blancs à l’exception de LeBron, qui a commencé la tendance en premier lieu? (Cela a été posé par un ami la semaine dernière. J’étais gêné de ne pas avoir de réponse étant donné que connaître l’état intime des cheveux de chaque joueur de la NBA est une partie importante de mon travail; ma meilleure supposition est que le bandeau de LeBron aggrave sa calvitie, et les autres, qui je suppose n’utilisent pas de moyens artificiels pour couvrir leur inégalité, tout comme à quoi cela ressemble.) Certains ont cependant des réponses. Voici une poignée de questions que vous pourriez vous poser à l’approche de la mi-saison:

Pourquoi André Iguodala ne joue-t-il pas encore?

Iguodala était prêt à quitter les Grizzlies avant même que son séjour à Memphis ne commence. “Nous essayons de comprendre les choses des deux côtés”, a-t-il déclaré en septembre. “À ce jour, nous sommes sur la même page.” (“La même page” signifie un départ inévitable; dans la même interview, il a parlé de rachats potentiels.)

Puis vint Ja Morant. Je ne blâme pas Iguodala de ne pas avoir prévu que la recrue joue comme le cocktail parfait d’audace et d’incivilité (c’est non alcoolisé; il a 20 ans). Certains d’entre nous, même les fans de Murray State, savaient-ils vraiment qu’il serait si incontrôlable de façon incontrôlable contre des professionnels de nombreuses années son aîné? C’était l’amour au premier poster. Morant n’est guère la seule chose agréable à propos des Grizzlies. Il y a de plus en plus délicieux Jaren Jackson Jr., le sous-estimé De’Anthony Melton et Jonas Valanciunas, qui élèvent toute l’équipe comme un vétéran. (Ne vous laissez pas berner par sa légère baisse des chiffres bruts; il joue le ballon le plus efficace de sa carrière.)

Memphis est au cœur de la course pour la huitième place dans l’Ouest. Les Grizzlies sont, comme l’a dit Paolo Uggetti sur Heat Check cette semaine, l’opposé complet de leurs prédécesseurs de longue date de Grit et Grind. Ils sont rapides. Ils suintent le potentiel. Et en ce moment, ils courent un risque réel de rater une offre de playoffs. Quatre matchs seulement se situent entre la huitième place et la 14e. Iguodala est désespéré de jouer pour une équipe compétitive et d’être leur facteur X, mais il surplombe la féroce équipe juste en face de lui. Je vous en supplie, André, jouez s’il vous plaît – en supposant que les Grizzlies l’accueilleraient également – ne serait-ce qu’avant un échange avec les Lakers. Considérez le Morant.

Pourquoi tout le monde se moque du style de Kyle Kuzma?

Je continuerai d’appuyer ses choix. Aucun de nous ne répondra à des questions pour le moment.

Pourquoi les joueurs pensent-ils toujours qu’une violation du chronomètre des coups compte comme un chiffre d’affaires personnel?

Cela a été une chose pendant un certain temps, mais cela a vraiment augmenté cette saison.

Vous voyez cette idée fausse jouer à la fin de certains jeux. Si le chronomètre des tirs va expirer avant le chronomètre de jeu dans un jeu qui est fondamentalement déjà décidé, le joueur avec le ballon le remettra souvent à son coéquipier à la dernière seconde. C’est sournois et ludique, et ça ne me dérange vraiment pas, sauf qu’il n’y a aucune raison de le faire. Les joueurs effectuent ce transfert car ils pensent qu’une violation du chronomètre des tirs compte comme un chiffre d’affaires personnel pour l’individu avec le ballon dans les mains. Ce n’est pas le cas. Les violations du chronomètre des tirs comptent comme des chiffres d’affaires d’équipe, c’est pourquoi il y a parfois une disparité entre le nombre total de joueurs et le nombre d’équipes dans le score de la boîte.

Erik Spoelstra a clarifié cela dans un débriefing d’après-match plus tôt ce mois-ci, après avoir ri à Bam Adebayo pour avoir tenté de perdre le ballon dans les derniers instants: «J’ai dû expliquer à Bam que cela se faisait comme un roulement d’équipe. Ce n’est pas un chiffre d’affaires individuel, parce que j’ai été sur le cul de retourner la balle. Alors il m’a regardé et en a ri. »

Cela dit, espérons que les joueurs continueront de l’ignorer, car ils sont hilarants:

Pourquoi tout le monde s’inquiète pour Ja Morant?

Il ne comprend pas comment fonctionnent les os. Ou des tendons.

Pourquoi Alex Caruso a-t-il autant de votes de fans pour le match des étoiles?

Caruso est actuellement en avance sur Donovan Mitchell dans le vote des fans des étoiles. Même en tant que diplômé de Louisville qui soutiendra aveuglément Mitchell même lors de ses nuits de tournage les plus sombres, je trouve cela hilarant.

Caruso, 25 ans, est déjà un classique culte de la NBA. Il a une moyenne de 5,9 points, 1,8 passes décisives et deux rebonds; il est adorable et chauve à 25 ans et souvent appelé «le vendeur d’assurance» et «le chauve Mamba». «J’ai l’impression que je pourrais être une personne ordinaire marchant dans la rue», a déclaré Caruso en septembre. Ce n’est pas tout à fait vrai – Rihanna l’a regardé pendant environ 1,3 seconde:

Seul LeBron James obtient plus de 1,7 seconde de luxure Rihanna.

Un certain contexte: Mitchell est en moyenne de 24,2 points, 4,4 passes décisives et 4,3 rebonds, le plaçant en marge de la conversation MVP. Caruso affiche en moyenne 5,9 points, 1,8 passes décisives et 2,0 rebonds. De nombreux fans de la Conférence de l’Ouest sont contrariés par le volume élevé de votes de Caruso, tout comme de nombreux fans de la Conférence de l’Ouest sont bouleversés par le Tacko Fall de Boston – 17 points au total en 21 minutes cette saison; les gens, c’est presque un point par minute – est en avance sur Bam Adebayo et Gordon Hayward.

Le vote des fans ne représente que 50% du total des votes des étoiles. Les joueurs et les médias représentent 25% chacun. Caruso et Fall ne feront probablement pas leur premier match des étoiles cette année. Votre ennuyeux montre.

Pourquoi Andrew Wiggins est-il bon maintenant?

Il y a un astérisque à cette question, qui est que ces derniers temps, il ne l’a pas été. Nous y reviendrons.

La réponse courte est que son amélioration globale cette saison est due à une agressivité accrue et à une meilleure sélection des coups. La saison dernière, la pluralité des tirs de Wiggins (4,4 par match) provenaient de la zone de milieu de gamme. (Adieu, longues 2 secondes, vous faisiez partie de l’argument selon lequel l’arc de l’univers moral ne se plie pas vers la justice.) Il en prend toujours 2,8 par match, mais le déclin doit néanmoins être chéri.

La bosse de Wiggins est très appréciée par les fans des Wolves en raison des cinq années de souffrance qui l’ont précédé. Il est toujours nul derrière l’arc, toujours hors du terrain, mais Wiggins affiche une moyenne de 23,2 points, 5,1 rebonds et 3,3 passes décisives – 3,3 passes décisives. Aide! Wiggins est enfin conscient des autres joueurs et le leur fait passer. Les mettre en place. Réglage. Leur. En haut. Pour votre considération: coéquipiers.

J’ai écrit sur Wiggins — et la possibilité qu’il nous brûle encore une fois — en novembre. J’ai été très dur avec lui ces dernières années, en partie parce que je me suis soumis à beaucoup de jeux Wolves depuis 2014 et que j’avais besoin d’un débouché, en partie parce qu’il a l’étoffe d’un talent offensif exceptionnel mais n’a jamais été capable d’être réellement ce joueur. Ce fut une course fascinante et frustrante, et j’applaudis ceux qui choisissent, chaque jour, de lui rester fidèles. Je veux de manière non sarcastique vous donner un cookie. Un seau entier de Sweet Martha. Vous le méritez.

Cependant… l’astérisque. Le tir de Wiggins a régressé récemment: il a en moyenne 15,3 points sur 35,2% des tirs au cours des 10 derniers matchs du Minnesota, bien que Wiggins soit également sans Karl-Anthony Towns depuis le 18 décembre en raison d’une blessure au genou gauche. Il convient également de noter que, même si les points ont baissé, ses passes ont augmenté au cours des 10 derniers matchs, à 4,2 par match.

Pourquoi le Thunder n’est-il pas mauvais?

Oklahoma City détient le septième record de la Conférence de l’Ouest. À 23-17, l’équipe flotte au-dessus de la course serrée et franchement disgracieuse pour la huitième tête de série (les équipes rivalisant pour cette place sont toutes inférieures à 0,500). Après avoir échangé Paul George et Russell Westbrook contre 307 futurs premiers rounds cet été, le Thunder savait qu’ils pourraient récupérer à l’avenir, sinon immédiatement. Pourtant, les voici, des mois plus tard, toujours parmi leurs pairs des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest.

Chris Paul devait être échangé, mais cela ne s’est toujours pas produit. Il correspond bien à Shai Gilgeous-Alexander et aux anciens appareils Thunder. OKC utilise la finition et l’efficacité de Paul avec une petite balle de Danilo Gallinari et Steven Adams pour permettre à SGA de briller. OKC s’amuse à nouveau.

Pourquoi JJJ tire-t-il comme ça?

Je ne sais pas ce que Leandro Barbosa fait de nos jours. Mais je pense à lui chaque fois que je regarde Jaren Jackson Jr. tourner. C’est à peine identique, mais il y a un soupçon de la poussée à deux mains de Barbosa, un robinet d’amour supplémentaire qui dit: «Je veux tout donner». Je n’ai pas la comparaison parfaite – pas Barbosa, pas Josh Childress, pas Kevin Martin. Le coup de JJJ est le sien, et ça marche. Il tire 41,5% de 3.

Pourquoi les Raptors sont-ils bons sans Kawhi?

Derrière la grandeur de Kawhi Leonard se trouvait la très, très bonne bonté de Pascal Siakam, Nick Nurse et Kyle Lowry. Les Raptors sont loués pour leur profondeur depuis des années. (Bien qu’ils se soient éclaircis à cause de blessures occasionnelles.) À la fin d’un championnat, les fans de Toronto sont revenus à leur état naturel de défensive bruyante de leur équipe, les Raps, toujours actualisés. Ils avaient raison.

Pourquoi le jazz est-il meilleur sans Mike Conley?

Je ne peux pas diagnostiquer ce qui se passe avec Conley cette saison. (Sur le terrain. En dehors du terrain, il a des problèmes avec ses ischio-jambiers gauches et est absent depuis le 4 décembre, revenant pour un match le 17 décembre.) L’Utah a 15-3 sans Conley, qui est en moyenne de 13,6 points sur un niveau étonnamment bas 36,5 pour cent de tir. Les ajustements ne sont pas simples, bien que ce soit le plus de talent qui entoure Conley depuis des années, et cela devrait lui faciliter la tâche. Quin Snyder et le Jazz sont également sujets à des démarrages lents, mais cela n’augure rien de bon pour Conley que l’équipe atteigne son rythme dès qu’il est mis à l’écart. Il est plus juste de souligner les améliorations de l’Utah – Mitchell a assumé beaucoup plus de responsabilités – que de chercher à savoir pourquoi le jeu de Conley a baissé. L’équipe s’est retrouvée sans lui, mais il y aura toujours de la place pour un autre handler à son retour.

