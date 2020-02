Pourquoi les boxeurs utilisent le CBD pendant le processus de guérison

Ringside 03/02/2020

📾 Mark Robinson

De nombreux boxeurs ont commencĂ© Ă utiliser et Ă promouvoir l’huile de CBD depuis que la substance a Ă©tĂ© lĂ©galisĂ©e dans certaines rĂ©gions des États-Unis.

Les goĂ»ts de la Californie et de Las Vegas ont adoptĂ© des lois pour autoriser l’utilisation du cannabis et de toutes formes Ă des fins mĂ©dicinales au Royaume-Uni.

Andy Ruiz, Mike Tyson et Anthony Fowler ne sont que quelques-uns qui connaissent les avantages des meilleures huiles de CBD du marché.

Ruiz, qui a remportĂ© le titre mondial des poids lourds en battant Anthony Joshua en juin, encourage rĂ©guliĂšrement ses fans Ă tirer profit de l’huile et d’autres produits.

La lĂ©gende Tyson, quant Ă elle, est allĂ©e Ă l’extrĂȘme. Il a une ferme de cannabis pour fumer et souffle rĂ©guliĂšrement sur un spliff pendant son podcast HotBoxin.

“The Baddest Man on the Planet” a eu plusieurs invitĂ©s de premier plan dans l’Ă©mission, dont Ruiz lui-mĂȘme et le vieil ennemi Evander Holyfield.

En remportant la couronne de la division supĂ©rieure, Ruiz a dĂ©clarĂ© Ă Tyson: “De faire l’histoire Ă devenir le premier champion mexicain des poids lourds du monde, c’est une grande bĂ©nĂ©diction”, a-t-il dĂ©clarĂ©.

«J’ai fait quelque chose de grand pour le Mexique et c’est formidable que mon nom soit toujours lĂ .

«Andy Ruiz Jr. – le premier champion mexicain des poids lourds, rien ne peut me l’enlever.

Je remercie donc Dieu et tout le travail acharnĂ©. J’ai attendu ça toute ma vie.

«J’essaie simplement de montrer aux gens que tout est possible, juste travailler dur, croire en soi et simplement m’entraĂźner pour ce que tu veux dans la vie. C’est possible.”

Perdant les sangles six mois plus tard, Ruiz se prépare maintenant à un retour sur le ring.

Fowler, qui est une Ă©toile montante en Angleterre, espĂšre pousser vers un titre mondial en 2020.

L’homme de Liverpool vend du CBD en collaboration avec une entreprise et a eu beaucoup de bons commentaires concernant le produit.

WBN a personnellement mis fin Ă la vente de CBD de Fowler et l’a trouvĂ© trĂšs bon.

CANON

Shannon Briggs et Teofimo Lopez ne sont que deux des autres combattants qui sont heureux d’utiliser l’huile de CBD.

Briggs est un ancien champion du monde des poids lourds, tandis que Lopez a récemment remporté son premier titre mondial contre Richard Commey.

Il semble que l’huile de CBD soit lĂ pour rester, car il y aurait beaucoup plus d’avantages pour la santĂ© que de nombreux autres produits.

Il aide au sommeil et Ă la rĂ©cupĂ©ration et ne peut donc ĂȘtre qu’une aide pour les athlĂštes.