Pourquoi les «petites femmes» comptent. Le plus: Greta Gerwig!

Photos de Columbia

Gerwig se joint à l'émission pour parler de la façon dont elle a conçu le film et exécuté sa vision

25 ans se sont écoulés depuis la dernière adaptation hollywoodienne du roman de Louisa May Alcott sur les soeurs March. Pourquoi Greta Gerwig voulait-elle aborder ce morceau de littérature classique pour son suivi Lady Bird (14:15)? Nous regardons comment elle a remodelé et repensé certains aspects du livre, comment cela s’inscrit dans les versions précédentes de l’histoire et pourquoi il y a quelque chose de particulièrement urgent à ce sujet. Ensuite, Gerwig se joint à l'émission pour parler de la façon dont elle a conçu le film et exécuté sa vision (1:00:00).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS