Pourquoi mettre en scène Anthony Joshua vs Tyson Fury en Arabie saoudite est FOLIE

Phil Jay 27/01/2020

ūüďł Mark Robinson / Mikey Williams

Les commentaires ont √©t√© r√©v√©l√©s au cours du week-end, ce qui a provoqu√© de graves mauvaises nouvelles pour les fans britanniques √† propos d’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury.

Selon le patron de Matchroom, Eddie Hearn, ce qui serait la plus grande bataille britannique depuis de nombreuses années ne se déroulerait PAS.

L’homme d’Essex a d√©clar√© qu’une offre √©norme d’Arabie saoudite serait trop bonne pour √™tre refus√©e. Quelque chose qui pourrait rapporter aux deux combattants neuf chiffres chacun.

En d’autres termes, il serait pr√™t √† prendre l’argent (pour les combattants, bien s√Ľr). Des dollars sur le prestige d’un immense spectacle organis√© dans la capitale.

Personnellement, je ne vois pas comment l’Arabie saoudite voudrait payer ce montant pour un affrontement qui n’est m√™me pas une affaire de paiement √† la vue aux √Čtats-Unis.

Ajoutez √©galement √† cela le fait qu’il n’est pas n√©cessaire de conduire les abonn√©s vers DAZN (car DAZN n’est pas disponible au Royaume-Uni). Il ne semble pas y avoir de v√©ritable raison pour que l’Arabie saoudite investisse ce genre d’argent.

Quoi qu’il en soit, Hearn dit que c’est l√† pour la paire s’ils souhaitent l’accepter. Et cela signifie que les fans britanniques doivent se rendre en Arabie saoudite s’ils veulent assister √† l’histoire BRITANNIQUE.

Une situation hautement insondable et FAUX.

Je peux comprendre Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao ayant suffisamment d’attrait mondial pour r√©pondre √† tout le monde. Par cons√©quent, prendre de l’argent saoudien est plus logique qu’improbable.

Mais deux combattants BRITANNIQUES combattant HORS DU ROYAUME-UNI dans une rencontre qui n’a pas cette focalisation plan√©taire semble fou.

Si c’est de l’argent que vous voulez, et c’est tout ce que Joshua vs Fury repr√©sente, je suis s√Ľr que les fans d√©bourseront de l’argent suppl√©mentaire pour les billets ou des frais de paiement √† la s√©ance pour garder le concours √† la maison.

Ayez au moins un forum avec les fans pour en discuter.

Le combat Joshua vs Fury pourrait √™tre le plus grand de l’histoire de la boxe britannique s’il est organis√© correctement. Mais l’emmener en Arabie saoudite est une folie.

Vous envisagez de remplir une ar√®ne sp√©cialement con√ßue pour moins de demande. Plut√īt que d’emballer 90 000 Britanniques dans le stade de Wembley pour un moment ¬ęj’√©tais l√†¬Ľ d’une ampleur significative.

Ce pourrait √™tre un combat pour en parler √† vos petits-enfants. Mais il n’y aura certainement pas beaucoup de voyageurs en Arabie saoudite pour parler √† leurs petits-enfants de Joshua vs Fury – si cela se d√©roule effectivement l√†-bas.

Essentiellement, les parieurs britanniques Рqui à un moment donné ont transformé le marché britannique en la base de fans la plus enviable sur terre, seraient privés de leur chance de voir le combat en direct et en personne.

Pour une fois, cela ne devrait pas √™tre qu’une question d’argent.

ENREGISTREMENT PPV

Joshua et Fury peuvent facilement gagner entre 30 et 50 millions de livres sterling (40 √† 60 millions de dollars) chacun gr√Ęce aux recettes du Sky Sports Box Office. Des achats qui d√©passeraient probablement les deux millions pour la premi√®re fois.

Fois ces deux millions d’achats par une hausse des prix PPV de 34,95 ¬£ ou m√™me 39,95 ¬£ sous la condition d’un accord unique (ou deux fois pour une revanche) et les bourses du combattant sont couvertes.

Demander √† ceux qui ont rempli Wembley de regarder la campagne de Joshua au fil des ans, faisant de lui la plus grande star britannique de ces derni√®res ann√©es et lui rapportant des millions de parrainages, de payer maintenant leur argent durement gagn√© pour s’envoler pour l’Arabie saoudite juste parce que c’est l√† l’argent est ‘- serait choquant et peu de r√©compense pour leur fid√©lit√©.

Remettez le choix au public sous forme de référendum Рà tout le moins.

Prendre l’argent serait un autre exemple sordide de boxe s’√©loignant des fans. Tout simplement devenir tout sur les pr√©paratifs.

C’est l’occasion de redonner confiance √† notre sport. Alors s’il vous pla√ģt, ne laissez pas passer cela.

Les opinions exprim√©es dans cet article sont celles de l’√©diteur, Phil Jay. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay