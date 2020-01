Pourrions-nous voir un match contre Floyd Mayweather vs Conor McGregor?

Ringside 17/01/2020

ūüďł Esther Lin

Le combattant et boxeur irlandais UFC Conor McGregor a envie de mettre Floyd Money Mayweather sur son plateau de réalisations en tant que trophée.

Il y a quatre ans, le magnat de l’Ultimate Fight Championship est devenu le premier et le seul combattant √† avoir non pas un mais deux prix √† la fois apr√®s avoir √©limin√© E.Alvarez.

Ce jour-là, il a ajouté le statut de champion léger à sa couronne.

Il se souvient √† ce stade de la bataille de super cash contre le l√©gendaire champion invaincu et invincible en 17 et a d√©couvert qu’il avait l’ambition de revenir au jeu plus t√īt que tard.

Cette nuit-là, le chèque assuré de Floyd était de 100 millions de dollars et celui de McGregor était de 30 millions de dollars. Cependant, y compris le paiement à la séance et les avenants, Floyd a rempli le sac de 275 millions de dollars et Conor a pris le chèque de 85 millions de dollars.

Mais non seulement les combattants ont frapp√© le loto cette nuit-l√†. Les gens du monde entier ont plac√© leurs paris sur celui qu’ils pensaient gagner. Les fans de Floyd ont r√©colt√© pr√®s de 5 fois le montant de leur mise, contrairement √† l’autre camp qui a perdu. Mais des exceptions inhabituelles ont √©t√© faites en Irlande et en Norv√®ge.

La plupart des sites de paris irlandais et certaines des meilleures soci√©t√©s de bookmakers norv√©giens ont compens√© 20 √† 30% des montants perdus en les retournant sur les comptes des gens en d√©clarant qu’ils ne reconnaissent pas la d√©cision prise par l’arbitre parce qu’elle n’√©tait pas juste.

Le soutien √©trange des entreprises norv√©giennes s’explique par le fait que McGregor a toujours montr√© son amour pour la Norv√®ge et qu’il √©tait temps de le redonner. Ses fans et ses partisans croient profond√©ment qu’il peut √©liminer Floyd. Mayweather a quitt√© la sc√®ne des combats apr√®s cette superbe nuit.

Il a 50 victoires et 0 d√©faites et ce r√©sultat est imbattable. McGregor pense donc qu’il peut forcer un retour de Mayweather pour leur revanche.

¬ęJe le demande! Je le veux! Au fond, je sais qu’il le voudra aussi, c’est difficile ¬Ľ, a d√©clar√© Conor lors de sa derni√®re conf√©rence de presse.

“C’est-√†-dire qu’il joue avec et qu’il peut choisir une autre personne, mais ce ne sera pas l’√©quivalent.

¬ęJ’ai tr√®s bien r√©ussi dans celui-l√†. De plus, la principale explication que j’ai perdue est que j’ai arrang√© un style de coquille Philly aux pieds noirs de l’adversaire. De plus, quand la bataille √©tait comme √ßa, je le diss√©quais.

Dans le Ultimate Fighting Championship, les batailles les plus longues durent environ un quart d’heure, trois rounds de cinq minutes. Ce match avait une dur√©e des plus extr√™mes de 37 minutes – 12 rounds de trois minutes – et Conor se battait depuis un peu plus de 28 minutes lorsque l’arbitre a mis fin. Il a conc√©d√© un moment plus tard qu’il √©tait √©puis√©, cependant, il a dit qu’il pensait que Byrd avait arr√™t√© la bataille trop t√īt.

“Qu’il me rabaisse”, a d√©clar√© Conor. ¬ęC’est de la faiblesse, ce n’est pas un mal. O√Ļ √©taient les deux derniers? Permettez-moi de revenir √† mon postie et de bien faire les choses. ”

En un clin d’Ňďil avant cela, Floyd, debout, poussa sans √©quivoque sa main serr√©e dans la m√Ęchoire de Connor, et il fit un mouvement de recul. L’argent continuait √† avancer, accrochant des m√©langes poivr√©s gauche-droite qui laissaient Conor enfl√© au visage. Il a tr√©buch√© dans les cordes, et l’arbitre l’a appel√© quitte.

“Il est form√©”, a d√©clar√© Conor √† propos de Floyd, qu’il avait jur√© de retirer en quatre rounds. “Il n’est pas rapide, il n’est pas si r√©volutionnaire, en tout cas, il est confiant l√†-dedans.”

“√Ä ce moment-l√†, il s’est approch√© et je ne m’enfon√ßais pas dans mes tirs comme je le suis actuellement avec mes entra√ģneurs de boxe, des gens qui p√©n√®trent √† nouveau des choses explicites en me confinant. Je sais que je vais battre Floyd au cas o√Ļ nous ferions un match revanche – quand nous le ferons.

¬ęIl ne m√®nera pas une bataille mixte de fabrication militaire comme il se doit! Ce devrait √™tre ma boxe et apr√®s, nous ferons une session de combat corps √† corps. Ce sont les informations divulgu√©es. Ce n’√©tait pas compos√©, mais c’√©tait un droit de compr√©hension verbale. De toute √©vidence, cela ne se produira pas. En tout cas, je ne vais pas le pousser l√†-dessus non plus. Pourtant, je pourrais vouloir le boxer, ce serait une revanche d√©cente. ¬Ľ

Dans tous les cas, cela se produira-t-il vraiment? McGregor sait que Mayweather et le superviseur du championnat de combat ultime D.White ont trouv√© un arrangement dans un avenir pas si lointain o√Ļ White vient de conc√©der que Mayweather se battra, donc McGregor est certain qu’il obtiendra son homme.

¬ęOn ne sait jamais, nous pourrions nous battre cette ann√©e, les combattants de Showtime et Floyd sont des individus acceptables avec qui travailler.

¬ęPour la nuit¬ę l‚Äôargent ¬Ľ, j‚Äôavais 2 mois pour me pr√©parer, seulement 2 mois. Avant cela, je n’√©tais pas en forme. Je le r√©p√®te, j’avais 2 mois. Cette fois, je suis compl√®tement charg√©. ”

PAC-MAN

Conor a √©galement d√©clar√©. qu’il √©tait en forme pour combattre Pacquiao et Paulie.

¬ęJe dois boxer encore une fois, je boxerai encore. Je vais obtenir un titre de champion de boxe. ”

Au moment o√Ļ on lui a dit qu’il lui faudrait de nombreuses batailles pour avoir l’opportunit√© de s’√©merveiller du monde, Conor – connaissant sa valeur – a rejet√© l’id√©e.

“Non, je boxerais √† plusieurs reprises, j’aime vraiment la boxe et je suis sacr√©ment acceptable.”

Avant tout cela, cependant, Conor doit voir Cerrone ‚ÄėCattle rustler‚Äô dimanche.

Dans le cas o√Ļ il termine avec succ√®s, √† ce moment-l√†, un poids moyen r√©ussi J.Masvidal a besoin d’un peu de machine √† gagner de Conor, tandis qu’il y a en outre la probabilit√© d’un match revanche avec K.Nurmagomedov.