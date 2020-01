Premier adversaire à mains nues prêt pour les débuts du boxeur invaincu Nico Hernandez le 14 mars

RINGSIDE 28/01/2020

Le championnat Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) offrira une nuit passionnante d’action à mains nues le samedi 14 mars en vedette par les favoris des fans de la ville natale entrant dans le ring à l’INTRUST Bank Arena à Wichita, Kansas et en direct à la carte.

L’événement principal verra les débuts au BKFC du natif de Wichita et médaillé de bronze olympique de 2016 pour l’US Nico Hernandez dans une lutte contre le poids des mouches, tandis que le natif de Wichita et ancien vétéran de Bellator Dave «Caveman» Rickels participe à un combat de 165 livres dans le co-principal un événement. De plus, le concurrent poids lourd à poings nus Sam Shewmaker revient à l’action dans une attraction spéciale.

“Nous avons travaillé avec le commissaire Adam Roorbach pour amener BKFC au Kansas, et le 14 mars, nous ferons nos débuts tant attendus”, a déclaré le fondateur et président de BKFC, David Feldman. “C’est non seulement excitant d’être dans cet état avec une grande commission et de grands fans de combat, mais nous avons les deux combattants les plus populaires et les plus décorés du Kansas en compétition sur cette carte. Le 14 mars, nous avons le médaillé de bronze olympique de boxe 2016 Nico Hernandez et l’ancien vétéran des Bellators Dave «Caveman» Rickles. Le 14 mars à Wichita sera une soirée électrique! »

«BKFC 11» sera diffusé à travers les États-Unis et le Canada, exclusivement en pay-per-view via MultiVision Media, Inc., sur tous les principaux points de vente de télévision pour 29,99 $. Il sera également disponible pour les partenaires de diffusion internationaux de BKFC dans le monde entier et via le flux vers tous les appareils connectés à domicile et hors domicile via FITE.

Les billets pour l’événement en direct sont en vente ce jeudi 30 janvier à 10 h (heure du Canada) et peuvent être achetés en ligne sur www.selectaseat.com, par téléphone au 855-733-SEAT (7328) et en personne au Select-A- Siège Box Office à INTRUST Bank Arena.

L’invaincu de 24 ans de Wichita, Kansas a conclu une impressionnante carrière amateur aux Jeux olympiques de 2016 en battant des combattants d’Italie, de Russie et d’Équateur pour décrocher sa médaille de bronze de poids léger. Hernandez est le premier médaillé américain de boxe masculine depuis 2008. Depuis qu’il est devenu professionnel en mars 2017, Hernandez a compilé un dossier de 7-0, dont quatre victoires par KO. Il est le deuxième olympien à signer avec BKFC et le premier médaillé olympique.

«C’est un de mes objectifs que de combattre à l’INTRUST Bank Arena depuis sa construction», a déclaré Hernandez. «Je n’ai pas encore combattu à Wichita. J’ai combattu tout près, mais pas vraiment dans ma ville, donc je suis vraiment excité par ce combat. J’ai hâte de monter un spectacle et de faire sortir la ville le 14 mars. Je suis prêt à enlever les gants et à me battre à mains nues pour BKFC! “

Un vétéran de 31 ans de 23 combats de Bellator, Rickels fera ses débuts au BKFC devant ses fans de la ville natale. Rickels a combattu deux fois en 2019, battant AJ Matthews et perdant face à Yaroslav Amosov. Il a remporté huit de ses neuf premiers combats de Bellator, est le quatrième de tous les temps dans les victoires de Bellator et a défié le championnat Bellator des poids légers en 2013. Dans l’ensemble, il a accumulé un impressionnant record de 21-6 dans sa carrière professionnelle de MMA.

«J’ai bâti mon nom à Wichita et j’ai été signé pour Bellator à partir d’une performance ici même dans cette ville», a déclaré Rickels. «Le soutien des gens qui vivent ici a contribué à faire de moi ce que je suis dans les sports de combat. Donc, chaque fois que j’ai la chance de jouer devant eux, je vais sauter dessus. »

Se battant hors de Gravois Mills, Missouri, Shewmaker a déjà participé à cinq combats BKFC depuis ses débuts sur BKFC 1 avec un KO sur les temps forts d’Eric Prindle. Après avoir battu Maurice Jackson, Shewmaker a perdu une décision partagée contre Arnold Adams dans le tout premier combat pour le titre des poids lourds BKFC. Il a rebondi pour vaincre Joel Parades en février 2019 au BKFC 4, avant de se battre pour un tirage au sort dans un autre combat pour le titre des poids lourds du BKFC, cette fois contre Chase Sherman au BKFC 5 en avril.