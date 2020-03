Présentation de Fury vs Wilder II encore sur la soirée ESPN pleine d’action ce soir

RINGSIDE 23/03/2020

ESPN diffusera le premier ministre non payant à la vue du match revanche des poids lourds qui a attiré l’attention du monde le mois dernier. WBC et le champion Lineal Heavyweight Tyson “The Gypsy” King “La victoire du chef-d’œuvre de Fury contre Deontay” The Bronze Bomber “Wilder fera ses débuts sur ESPN, le lundi 23 mars.

ESPN diffusera la carte des quatre combats à partir de 20 heures. ET, qui sera précédé d’une présentation spéciale à l’antenne du tirage au sort contesté de décembre 2018 de Fury et Wilder (19 h HE).

L’ensemble de la diffusion PPV de Wilder-Fury II sera également disponible pour être rejoué à tous les abonnés ESPN + à partir de lundi.

La présentation de Wilder-Fury II mettra également en vedette les combats suivants: l’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin affrontant l’ancien challenger en titre Gerald “El Gallo Negro” Washington dans un éliminateur du titre mondial des poids lourds IBF de 12 rounds, le champion du monde junior des poids plume Emanuel WBO «Vaquero» Navarrete, alias «The Mexican Iron Man», défend son titre contre le concurrent philippin Jeo Santisima, et la sensation super poids mi-moyen Sebastian «The Towering Inferno» Fundora contre l’olympien australien 2016 Daniel Lewis dans une bataille très invaincue d’invaincus.

Wilder-Fury II ajoute à la semaine de programmation d’ESPN, qui comprend également une présentation encore du documentaire 30 pour 30 «O.J .: Made in America», lauréat d’un Oscar. Le documentaire sera maintenant diffusé sur quatre nuits en prime time du 24 mars au 26 mars. Le film a été initialement présenté au Sundance Film Festival en janvier 2016, a fait ses débuts sur ABC / ESPN en juin 2016 et a remporté l’Oscar du meilleur documentaire au les 89e Academy Awards en février 2017.

ESPN + propose également une collection de certains des plus grands combats de l’histoire de la boxe, y compris des dizaines de combats légendaires de la bibliothèque Top Rank, disponibles sur demande. La collection comprend des affrontements légendaires tels que Muhammad Ali contre Joe Frazier III, Ali contre George Foreman, Joe Louis contre Billy Conn, Mike Tyson contre Larry Holmes, Jack Dempsey contre Gene Tunney, Max Baer contre James J. Braddock , Ali contre Sonny Liston I & II, et bien d’autres.

ESPN Boxing Schedule, lundi 23 mars (toutes les heures ET)

Temps

Programme

Durée

Combats

Titre mondial

19H00

Deontay Wilder contre Tyson Fury I

1h00

Deontay Wilder (C) contre Tyson Fury I (linéaire)

WBC Heavyweight

20:00

Deontay Wilder contre Tyson Fury II (carte principale)

3h00

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis

Emanuel Navarrete (C) contre Jeo Santisima

Poids plume WBO Junior

Charles Martin contre Gerald Washington

(Éliminateur de titre IBF Heavyweight)

Deontay Wilder (C) contre Tyson Fury II (linéaire)

WBC Heavyweight (et linéaire)

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI

Centre sportif