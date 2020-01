Prix ​​NBA: Giannis, Ja Morant et les plus grandes stars du deuxième trimestre

Plus des deux tiers de la NBA ont maintenant disputé au moins 41 matchs, les équipes restantes étant prêtes à les rejoindre ce week-end, nous amenant au milieu de la saison 2019-20. (Techniquement, nous sommes arrivés jeudi soir. Selon John Schuhmann de NBA.com, le programme de jeudi comportait le 615e match du calendrier de 1230 matchs de la ligue, ce qui en fait une sorte de solstice d’hiver de la NBA; à partir de maintenant, les jours s’allongeront et la saison se raccourcira.) Ainsi, comme nous l’avons fait lorsque nous avons atteint le premier trimestre, célébrons notre arrivée à une fraction gérable en distribuant des récompenses!

Une chose à souligner avant de commencer à distribuer du matériel imaginaire: ces récompenses sont basées sur les performances des joueurs et des équipes au cours du deuxième trimestre de la saison – la période de 20 matchs entre début décembre et la deuxième semaine de janvier – plutôt que sur les 41 premiers matchs. dans son ensemble. En se concentrant sur qui s’est levé, est tombé, ravi et déçu au cours de cette dernière période, cela aidera à établir la configuration du terrain alors que nous franchissons la mi-parcours et commençons à nous diriger vers les séries éliminatoires. Cela pourrait également nous aider à éviter les répétitions de notre dernier versement.

Là encore, cela pourrait aussi ne pas l’être.

Équipe du quartier: Milwaukee Bucks

Début décembre, les Bucks étaient à égalité avec les Lakers pour le meilleur record de la NBA, possédaient le meilleur classement net de la NBA et menaient une séquence de victoires qui atteindrait 18 matchs (le plus long de la ligue en quatre ans). Au cours des six semaines qui ont suivi, Milwaukee a… le meilleur record et la meilleure cote de la NBA, avec des victoires dans 13 de ses 15 dernières, dont huit ont obtenu au moins 20 points.

Selon NBA.com, le club de Mike Budenholzer se classe cinquième en termes d’efficacité offensive et premier d’un mile en termes d’efficacité défensive. La seule autre équipe parmi les cinq premières dans les deux catégories est les Lakers (deuxième et quatrième, respectivement), qui méritent une forte considération pour cette fausse couronne, mais dont la séquence de quatre défaites fin décembre ne les fait tomber que d’une tique. L’Utah est l’équipe la plus chaude de la NBA, ayant remporté 10 matchs consécutifs avant la défaite de jeudi contre les Pélicans. Mais alors que les Bucks et le Jazz se sont tous les deux régalés récemment sur un programme extrêmement savoureux, Milwaukee a décroché trois victoires de qualité (sur les Clippers, Lakers et Pacers) au cours de cette période, par rapport à une seule pour l’Utah (Clippers).

À la marque du quart, les Bucks étaient sur la bonne voie pour l’une des plus grandes saisons régulières de l’histoire. À mi-parcours, cela n’a pas changé; si quelque chose, ce rythme ne s’est accéléré qu’au cours des 20 derniers matchs, Milwaukee cimentant son statut de favori pour remporter son premier championnat NBA depuis 1971.

Recevoir également des votes théoriques dans mon cerveau: Jazz, Lakers, Nuggets

Joueur du quart: Giannis Antetokounmpo, Bucks

Je sais, je sais: encore une fois, je me répète. Mais parfois, ce qui est juste n’est pas particulièrement original. Antetokounmpo a poursuivi sa campagne MVP avec un début encore plus fort en 2019-2020, et n’a augmenté sa production qu’au fil de la saison. Vérifiez cette merde:

20 premiers matchs de Giannis: 34,4 points, 14,9 rebonds, 6,6 passes décisives et 4,5 revirements par 36 minutes de temps au sol; 60,7 pourcentage de tir réel; 1,46 ratio assistance / chiffre d’affaires; plus-14,2 note nette

Ses 20 derniers matchs: 36,1 points, 15,3 rebonds, 6,4 passes décisives et 3,3 revirements par 36; 61,9 pourcentage de tir réel; 1,91 ATO; plus-14,8 note nette

D’autres grands joueurs ont également brillé au cours des six dernières semaines. James Harden a récolté en moyenne près de 37 points par match sur des scissions de tir étincelantes 44/37/86 tout en tentant plus de 13 tirs à trois points et 12 lancers francs par match. Rudy Gobert tire à 70% sur le terrain en tant que plaque tournante de ce qui a été une des deux premières infractions et pièce maîtresse des patrouilles de peinture de la défense de Jazz. Donovan Mitchell a également alimenté l’Utah, réalisant une des meilleures pièces de sa carrière en tant que nouveau meneur de jeu de l’Utah en l’absence du blessé Mike Conley.

Nikola Jokic a rebondi après un début lent, forant 40,4% de ses 3 pointeurs et atteignant la ligne des lancers francs presque deux fois plus souvent depuis début décembre, pour relancer l’attaque de Denver. Luka Doncic a continué de flirter avec une moyenne d’un triple-double tout en gardant les Mavericks parvenus à la distance de tête d’un des quatre premiers, même avec Kristaps Porzingis mis à l’écart. Il en va de même pour LeBron James, qui reste le leader de la ligue en matière de passes décisives et est le pivot du jeu de la meilleure équipe des Lakers depuis au moins une décennie.

Je les ai tous considérés; ils ont été merveilleux. Ils n’ont tout simplement pas été Giannis, qui fait encore plus en attaque (tout en restant la cheville ouvrière effaçant l’espace et les ravages du ballon de la meilleure défense de la NBA) pour une équipe sprintant vers une saison de 70 victoires.

ARTVIMB: Tout ce qui précède, plus Kawhi Leonard, qui fait en moyenne une moyenne de 27-7-5 sur 49/42/93 depuis le début du mois de décembre

Recrue du quartier: Ja Morant, Grizzlies

J’essayais de trouver une réponse trop intelligente ici – un zag accrocheur qui m’établirait comme un créateur de goût, quelqu’un d’autre pour vous en parler.

Mais c’est arrivé:

Je veux dire que ce gars-là Ja est allé là-bas et a appelé James Harden au 1er quart-temps (DITES CE MF À PROPOS DE MOI) puis est allé là-bas et est allé 4-4 au 4ème pour 11 points, tandis que Harden était 0-7. Les grizzlis n’ont jamais eu quelqu’un avec cette confiance hors du tableau aussi * justifiable * pic.twitter.com/QlJcNwedq2

– Peter Edmiston (@peteredmiston) 15 janvier 2020

… Donc, à la place, je vais vous parler à nouveau des pères de Ja.

Comme il l’a fait au premier quart, Morant a mené toutes les recrues au pointage (17,4 points par match) et aux passes décisives (7,4) au cours du deuxième. Il tire 56,7% à l’intérieur de l’arc depuis le début de décembre – une augmentation de 10% depuis le début de la saison, et un nombre impressionnant pour un garde – dont 62,4% à l’intérieur de la zone réglementée. Au cours de cette même période, selon pbpstats.com, il est 18e dans les passes décisives «Moreyball» – passes menant à des godets sur la jante ou au-delà de l’arc à 3 points – qui est à des kilomètres de la recrue la plus proche (Darius Garland of the Cavs, à la 44e place).

Morant a été le moteur d’une attaque de Memphis qui s’est classée parmi les 10 unités les plus efficaces au cours des six dernières semaines, propulsant les Grizzlies – une équipe largement attendue pour lutter davantage pour le non. 1 choix que les séries éliminatoires – vers une place en séries éliminatoires improbable et se méritant des éloges d’un Hall of Famer:

Que tout système de projection aurait le Grizz avec près de 20% de chances de faire la huitième tête de série à mi-parcours aurait été impensable en septembre. Ce que nous apprenons, cependant, c’est que Ja Morant est capable de quelque chose d’assez impensable. Tu devrais le regarder faire… et puis, peut-être, parler de lui à quelques mofos.

ARTVIMB: Michael Porter Jr., Kendrick Nunn, Brandon Clarke, Grant Williams, Terence Davis, Matisse Thybulle, Jaxson Hayes, Sekou Doumbouya (il n’y a eu que huit matchs, mais ils ont été huit jeux assez impressionnants!)

En parlant de Grizzlies, nous devrions parler aux gens de…

Réserve du quartier: De’Anthony Melton, Grizzlies

Au cours des six premières semaines de la saison, Melton – un choix de deuxième ronde des Rockets en 2018 qui a été expédié à Phoenix avant sa saison recrue, puis échangé à Memphis avec une paire de choix de deuxième ronde afin que les Suns puissent jettison décevant l’ancien choix du top-cinq Josh Jackson – avait enregistré 11 DNP et dépassé 10 minutes de temps au sol à deux reprises. Avant décembre, le banc de Memphis était blitzed de près de cinq points pour 100 possessions de temps au sol, l’une des pires notes de la ligue. Au début du mois, cependant, l’entraîneur-chef de première année Taylor Jenkins a inséré le garde de 21 ans dans la rotation des Grizzlies. Et comme je l’ai récemment écrit, les résultats ont été incroyables: Memphis possède désormais l’un des meilleurs bancs de la ligue, avec les 2 pieds de 6 pieds 2 pouces, 200 livres, la défense en premier, émergeant comme la pièce la plus importante dans ce domaine. puzzle.

Avec ses bras longs, ses pieds rapides et ses instincts fantastiques, le talent de Melton pour les perturbations défensives a été sa carte de visite depuis ses jours à l’USC, et il s’est déchaîné à Memphis; il a en moyenne 2,4 interceptions et 4,5 déviations par 36 minutes depuis son entrée dans la rotation. Les possessions en court-circuit ont aidé une défense des Grizzlies qui peut avoir du mal à obtenir des arrêts dans le demi-terrain. Memphis accorde 7,1 points de moins par 100 possessions avec Melton sur le terrain, soit à peu près la différence entre une défense parmi les 10 premiers et une unité parmi les cinq derniers. Il lance également le jeu de transition de Memphis: le jeune et haut volant Grizz joue beaucoup plus vite et sort plus souvent sur la pause avec Melton dans le mix, un facteur clé de leur récente amélioration offensive.

De’Anthony Melton fait un excellent travail ici en refusant un regard à Robinson. Il perd un vol tout en défendant une coupure, menant à un autre Jaren trois alors qu’Adebayo a du mal à revenir. Tout le monde sur le terrain joue dans cette première moitié pic.twitter.com/hbxD8Hy1Ti

– Pannes du film Grizzlies (@GrizzFilm) 20 décembre 2019

Il y a certainement d’autres candidats méritants – principalement Dennis Schröder, qui fait partie intégrante de la formation à trois gardes qui alimente la montée surprenante du Thunder; Donte DiVincenzo, qui est devenu un contributeur essentiel pour les Bucks; et Derrick Rose, qui a été forcé par blessure et incapacité à être essentiellement la seule source bancable d’infraction pour les Pistons. Mais je donne à Melton le signe de tête en raison de la façon dont son ascension a été fulgurante au cours de la période en question, et de l’impact énorme qu’il a eu dans la poussée de Memphis vers une pertinence post-saison en avance sur le calendrier.

ARTVIMB: Les Schröder, DiVincenzo et Rose susmentionnés, ainsi que Montrezl Harrell, le tandem Dwight Howard – Alex Caruso à L.A., Derrick White, Enes Kanter, Ben McLemore, Mitchell Robinson, Jordan Clarkson! … Celui-ci est toujours la catégorie la plus surchargée, donc si j’ai raté votre réserve préférée, sachez que je tiens une place spéciale pour lui dans mon cœur, sinon sur cette liste

Joueur défensif du quartier: Rudy Gobert, Jazz

(Cette affaire est, certes, un peu plus facile à faire les matins qui ne suivent pas immédiatement les nuits lorsque Brandon Ingram conduit à plusieurs reprises à droite à Gobert sur son chemin vers un sommet en carrière de 49 points dans une victoire en prolongation pour remporter le gain de 10 matchs de l’Utah séquence. Hélas!)

L’Utah a propulsé le classement occidental grâce à une explosion offensive plus qu’à sa domination défensive actuelle; en fait, le Jazz se situe juste au-dessus du milieu du peloton en points permis pour 100 possessions depuis début décembre. L’essentiel des dégâts est venu avec Gobert hors du terrain, cependant. Quand il est là-dessus, ils accordent 105,9 points par 100, ce qui serait à égalité au troisième rang en efficacité défensive pendant cette période.

La présence d’un feu rouge de 7 pieds 1 pouce et 258 livres devant le panier dissuade beaucoup de conducteurs de s’attaquer à la défense de l’Utah; Pour la septième année consécutive, les adversaires tentent une part plus faible de leurs tirs à l’intérieur de la zone réglementée avec Gobert au milieu que lorsqu’il n’est pas au sol. Le Jazz est en tête de la ligue dans ce que Ben Falk de Cleaning the Glass appelle «le pourcentage de l’objectif de terrain efficace» – essentiellement, une mesure de la façon dont les équipes forcent les adversaires à prendre des tirs de moindre valeur que les regards à fort pourcentage – et la valeur de Gobert comme proche -la dissuasion constante est la principale raison:

ralentir cela pour les occasionnels .. soit les filets sont littéralement allergiques à la peinture ou RUDY GOBERT est le joueur le plus intimidant de la NBA. pic.twitter.com/bAH1GFkp6i

– Jake Lee (@jacobrexlee) 15 janvier 2020

Lorsque les types les plus courageux l’ont défié récemment, Gobert leur a volontiers rappelé pourquoi la discrétion pouvait être la meilleure partie de la valeur. Il est à égalité au quatrième rang de la ligue en blocs au cours du deuxième quart, défend plus de tirs au rebord par match que quiconque, et maintient les adversaires à seulement 48 pour cent en tirant sur la coupe lorsqu’il conteste – une marque d’élite parmi les affiches à fort volume – préventeurs.

À la fin de la saison, cela pourrait être un autre champ de bataille entre les Bucks (Antetokounmpo) et les Lakers (Anthony Davis, qui tombe un peu ici grâce à quatre matchs manqués en raison d’une blessure et la défense des Lakers restant généralement stable sans lui) pour la suprématie. Pour le moment, cependant, nous donnons l’honneur au double défenseur défenseur de l’année, qui continue de faire sa part pour nous rappeler pourquoi il a ce manteau plein de matériel.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



ARTVIMB: Antetokounmpo, Davis, Ben Simmons, Jonathan Isaac (rétablissez-vous bientôt, jeune gars), Robert Covington (pourquoi exactement les Wolves devraient-ils essayer d’échanger un tireur à 3 points viable avec un bon contrat qui est également la cheville ouvrière du non .2 défense au cours du dernier mois, encore?), Kris Dunn (affichant actuellement le pourcentage de vols le plus élevé de tous les joueurs en rotation au cours des cinq dernières années), Derrick Favors (ce n’est pas un hasard si les Pélicans ont commencé à ressembler beaucoup plus à une véritable équipe dès que possible. comme il a eu raison), Kawhi Leonard, Bam Adebayo

Joueur le plus amélioré du quart: Shai Gilgeous-Alexander, Thunder

L’amélioration en saison peut être difficile à évaluer. Parfois, ce qui pourrait ressembler à un joueur en train de s’épanouir, c’est vraiment quelqu’un qui fait les mêmes choses qu’il a toujours pu faire, mais dans une dose de minutes plus lourde, ou dans un rôle redéfini et plus confortable. Exemple: le choix cette fois-ci la saison dernière était Justise Winslow, qui s’est peut-être améliorée de façon spectaculaire d’octobre 2018 à janvier 2019, mais qui s’est épanouie lorsqu’elle a été repensée en tant que garde power point. Au trimestre suivant, ce fut D’Angelo Russell, qui ne devint pas soudainement un joueur radicalement différent, mais prospéra quand on lui demanda d’être le non de Brooklyn. 1 option offensive après une blessure.

Gilgeous-Alexander n’obtiendra probablement pas de place pour les étoiles, comme Russell l’a fait en remplacement d’une blessure dans l’Est l’an dernier, et ce n’est pas nécessairement comme s’il avait présenté une foule de nouvelles compétences au cours des six dernières semaines. C’est plus qu’il semblait faire tout un peu mieux, un peu plus régulièrement et un peu plus avec confiance. Et lorsque vous êtes déjà un gardien de 6 pieds 6 pouces dont la patience et le rythme peu orthodoxe font constamment du tort aux adversaires, qui peuvent défendre de manière crédible des joueurs allant d’Ish Smith à LaMarcus Aldridge (et ce, tout en évitant les fautes à un rythme élite), et qui peut s’intégrer parfaitement dans presque toutes les gammes et assumer la responsabilité d’une possession, «un peu plus» peut vous rapprocher de la célébrité:

Gilgeous-Alexander parvient à exister simultanément en tant que meneur du futur d’Oklahoma City, gardien de tir du présent et petit attaquant de la meilleure formation de l’équipe, sans jamais sembler trébucher ou se fatiguer. Il peut trouver chaque fissure et crevasse dans une défense comme de l’eau sur le trottoir, arriver où il veut aller sur le demi-terrain et faire le bon jeu quand il y arrive, que ce soit pour un coéquipier ou, de plus en plus, pour lui-même. Il enregistre en moyenne 21,4 points par match depuis début décembre, soit près du double de la moyenne des scores de sa saison recrue. Le jeu 20-20-10 a laissé tomber les mâchoires, et c’est compréhensible, mais ce qui a été le plus révélateur à ce sujet – et à propos de tout ce que SGA fait en général -, c’est que tout cela semblait parfaitement naturel. Le genre de chose que vous feriez si vous pouviez tout faire aussi.

ARTVIMB: Jaylen Brown (mettant en place des numéros offensifs légitimes au niveau des étoiles tout en jouant une excellente défense pour l’une des meilleures équipes de la ligue), Lonzo Ball (de retour dans la formation de départ et en moyenne 14-7-7 et tirant à 37% de 3 sur sept) tentatives par match le mois dernier), Jordan Clarkson!

Le Yooooo! Prix ​​de la plus agréable surprise du quartier: les Grizzlies!

Ce sont trois récompenses pour le Grizz, et après avoir déjà dépensé environ 700 mots à chanter les louanges de Morant et Melton, je pense que nous pouvons garder le discours d’acceptation court ici. Si vous m’aviez dit en octobre qu’il y aurait une période d’un mois pendant laquelle les Grizzlies auraient un meilleur bilan que les Rockets, Lakers, Clippers, Raptors et 76ers, je vous aurais demandé quel sinistre techno-reaper avait conçu une nouvelle peste bubonique, et pourquoi il avait choisi des joueurs All-NBA comme cible. (Soit cela, soit si vous avez mis la main sur certains de ces bons gummies lors de votre dernier voyage à Waiters Island.)

Et pourtant, nous y voilà – à l’écoute de ce qui est, en ce moment, le spectacle le plus excitant de la ligue.

Vous aimez vraiment le voir.

ARTVIMB: The Thunder ayant leur gâteau et le mangeant aussi; LaMarcus Aldridge commence soudainement à tirer sur 3 pointeurs et revigore complètement l’offensive des Spurs; les Pélicans se stabilisant après leur début rocheux pour rester à une distance frappante de la huitième tête de série alors que Zion Williamson s’apprête à faire ses débuts; les Raptors restant dans le top quatre à l’Est au milieu de leur série de blessures; Le solide début de vie de Sekou Doumbouya dans la formation de départ des Pistons; Markelle Fultz, se branchant, et faisant parfois bien plus que ça

Les Yiiiiikes! Prix ​​de la plus grosse déception du trimestre: les 76ers, glissant

Il ne s’agit pas d’un acte d’accusation contre les Sixers dans leur ensemble. Mais l’homme est leur penchant pour associer des performances impressionnantes avec des puants bummerific qui deviennent un peu trop. Ils ont mis entre parenthèses une séquence de cinq victoires consécutives avec des pertes de route facultatives pour la défense contre les Wizards et les Nets. Et ils ont dilapidé les bonnes vibrations des grandes victoires à domicile contre les Bucks, Thunder et Celtics avec six défaites consécutives loin du Wells Fargo Center.

Même avec Al Horford en difficulté et Joel Embiid manquant de temps, cette équipe ne compte que 12-10 depuis le début de décembre, ce n’est pas exactement comment Philly avait préparé les choses avant la saison, en particulier avec le Heat dirigé par Jimmy Butler, les Raptors sans Kawhi , Les Celtics sans Kyrie et Horford et les Pacers sans Oladipo détenant tous servent également derrière Milwaukee. (Je suppose que Brett Brown va à fond Daniel Plainview en concédant l’échec du projet Shoot More 3s Please, Ben Simmons, non plus.) Même après tous les virages, les transactions et les dépenses des deux dernières années , les Sixers ont encore besoin d’un gardien meilleur que Trey Burke qui peut exécuter un pick-and-roll et créer un tir de qualité sur le demi-terrain, et un tireur en zone avant plus fiable que Mike Scott. Mais quand il s’agit de rentrer à la date limite du commerce, encore une fois, le souci est que le remède ne soit pas meilleur que la maladie.

Je pense toujours que les Sixers sont assez bons. Ils ont la capacité de donner à chaque équipe qu’ils pourraient affronter dans les matchs éliminatoires en raison de leur capacité généralisée à bulldozer les écarts de taille en attaque, et leur combinaison de longueur suffocante et d’un protecteur de jante d’élite en défense. C’est juste … vous l’aimeriez si cela ressemblait plus souvent à cela, et s’il ne ressemblait pas aussi souvent à une collection d’Iron Giants incertains de leur objectif. Vous souhaitez savoir si cette équipe sera ce qu’elle semble être; comme Kyle Neubeck de PhillyVoice l’a récemment déclaré: «Exactement 41 matchs dans la saison, les Sixers 2019-2020 ont fait un travail remarquable en exaspérant absolument tous ceux qui les regardent de nuit en soirée.» L’absence continue de clarté et de cohérence est décevante , même si le record général des Sixers n’est pas la fin du monde.

ARTVIMB: Les Hawks cratérant dans un marécage sans direction après un début prometteur; les Kings font de même après avoir l’air d’avoir un peu repris pied; les Bulls ne sont plus rien du tout; que Jonathan Isaac s’est blessé avant qu’il ne puisse aller à plein Kirilenko avec un 5×5 (et qu’il était déjà si proche deux fois cette saison); que tant de gens étaient tellement affamés de nouvelles transactionnelles que la valeur commerciale d’Andre Drummond et la libre agence éventuelle sont devenues un sujet de conversation de premier plan pendant une semaine