Programmation de la semaine de combat annoncée sur ESPN et FOX Sports

RINGSIDE 12/02/2020

Aujourd’hui, ESPN et FOX Sports ont annoncé une longue semaine de combat Wilder contre Fury II et une programmation de nuit de combat avant la revanche très attendue entre le champion invaincu des poids lourds Deontay «The Bronze Bomber» Wilder et le champion lineal invaincu Tyson «The Gypsy King» Fury qui aura lieu le samedi 22 février lors d’une présentation historique conjointe de FOX Sports PPV et ESPN + PPV en direct de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Le PPV Wilder contre Fury II commence à 21 h. ET / 18 h PT et met en vedette l’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin affrontant l’ancien challenger du titre Gerald “El Gallo Negro” Washington dans un éliminateur du titre IBF des poids lourds de 12 rounds en tant qu’événement principal.

Emanuel «Vaquero» Navarrete, alias «The Mexican Iron Man», champion du monde junior poids plume de la WBO, défendra son titre contre le concurrent philippin Jeo Santisima dans le combat vedette du PPV. De plus dans le match d’ouverture PPV, la sensation de super poids welter Sebastian «The Towering Inferno» Fundora affrontera l’olympien australien 2016 Daniel Lewis dans une bataille de 10 rounds invaincus.

Les préliminaires préliminaires débuteront à 19 h 30. ET / 16 h 30 PT sur FS1, ESPNEWS et en espagnol sur FOX Deportes et ESPN3, avec deux combats explosifs. La couverture d’ESPNEWS passera à ESPN à 20 heures. ET / 17 h PT.

La programmation de la semaine de combat et de la soirée de combat mettra en vedette un quatuor d’anciens champions et analystes actuels de ESPN et FOX Sports, y compris le triple champion du monde des poids lourds Lennox Lewis, l’ancien champion du monde à deux divisions et le médaillé d’or olympique américain en 2004 Andre Ward, double poids welter le champion du monde Shawn Porter et le futur Temple de la renommée Timothy Bradley. Lewis et Ward se joindront au diffuseur vétéran d’ESPN, Joe Tessitore, pour des commentaires sur le ring.

Bradley et Porter rejoindront Max Kellerman d’ESPN et Brian Kenny (hôte) de FOX Sports en direct sur le bureau. Les initiés de boxe d’ESPN, Mark Kriegel et Bernardo Osuna, serviront de journalistes aux côtés de Kate Abdo de FOX Sports. Le célèbre boxeur Larry Hazzard Sr. servira de marqueur non officiel et expert en règles, tandis que Jimmy Lennon, Jr. servira d’annonceur du ring.

La couverture en espagnol du site comprend le play-by-play de Jorge Eduardo Sánchez de ESPN Deportes et Adrián García Márquez de FOX Deportes, aux côtés des anciens champions Juan Manuel Márquez (ESPN Deportes) et Hall of Famer Erik “Terrible” Morales (FOX Deportes) sur l’analyse. David Faitelson d’ESPN Deportes et Jaime Motta de FOX Deportes fourniront des commentaires.

La présentation ESPN et FOX Sports de Wilder vs. Fury II proposera des mises à niveau de production uniques pour rapprocher les fans du ring et offrir des vues qui améliorent leur expérience. La production comprendra 35 caméras – sans précédent pour une production de boxe ESPN – sept caméras super-slow motion et six robots, un système de caméra 4D qui permet des replays à 360 degrés, une mini FlyCam, une caméra JITA pour des photos uniques, ainsi qu’un pare-chocs caméras de coin.

Couvrant la bataille historique des poids lourds, ESPN et FOX Sports produiront une quantité sans précédent de contenu à partir de nombreux endroits à Las Vegas à partir du mardi 18 février.

SportsCenter on the Road (mardi-dimanche, du MGM Grand situé près du théâtre KÀ): Toni Collins, Mark Kriegel, Bernardo Osuna, Joe Tessitore et Stan Verrett tournent pour héberger des segments du programme phare de nouvelles et d’informations d’ESPN.

Max on Boxing (mardi et jeudi du MGM Grand situé près du théâtre KÀ; mercredi et vendredi de la MGM Grand Garden Arena): série de boxe ESPN animée par Max Kellerman diffusée sur ESPN2 à 17 heures. HE, mar, jeudi, vendredi et 17 h 30 ET le mercredi. Les spectacles du mardi, jeudi et vendredi dureront chacun une heure, tandis que mercredi aura lieu 30 minutes après la conférence de presse finale en direct.

Parlez vous-même (du mercredi au vendredi à 15 h 00 HE sur FS1): Jason Whitlock et Marcellus Wiley co-organisent la discussion de 90 minutes et le programme d’opinion en direct sur le plateau du MGM Grand Hotel & Casino situé près du MGM Grand Race & Sports Book.

Première prise (jeu-ven à 10 h HE sur ESPN): émission de débat matinale d’ESPN organisée par Molly Qerim avec les commentateurs Stephen A. Smith et Max Kellerman aura Smith, Kellerman et Qerim en direct sur le plateau du MGM Grand set près du théâtre KÀ .

Conférence de presse finale de Wilder contre Fury II (mercredi à 16h30 HE sur ESPN2 et FS1): Regardez Joe Tessitore, Brian Kenny et Shawn Porter en avant-première de la confrontation de samedi, tandis que Kate Abdo accueille les combattants lors de leur dernière conférence de presse du MGM Grand Garden Arena.

Couverture en espagnol sur ESPN Deportes et FOX Deportes. Pesée officielle Wilder contre Fury II: (vendredi à 18 h HE sur ESPN2 et FS1 de la MGM Grand Garden Arena): Joe Tessitore, Brian Kenny et Shawn Porter discutent de la lutte pour le titre des poids lourds, tandis que Kate Abdo rapporte. Couverture en espagnol sur ESPN Deportes et FOX Deportes.

Wilder vs Fury II Pre-Show sur ABC: Présentera Joe Tessitore du bureau, avec une analyse au bord du ring de Tim Bradley, Max Kellerman, Mark Kriegel et Andre Ward, et des rapports de Bernardo Osuna.

Contenu original de Wilder vs. Fury II

Ring Science d’ESPN hébergé par Andre Ward, disponible maintenant exclusivement sur ESPN +.

Compte à rebours: Deontay Wilder contre Tyson Fury II, une spéciale d’une heure va dans les coulisses et à l’intérieur de la vie des deux combattants alors qu’ils se préparent pour leur match revanche tant attendu. Rediffusions pendant la semaine de combat sur les plateformes ESPN et FOX Sports.

Inside Wilder vs.Fury II, une série en quatre parties approfondie qui examine la préparation du combattant avant de se battre la nuit. Rediffusions sur les plateformes ESPN et FOX Sports tout au long de la semaine de combat.

Wilder contre Fury II: la première de la table ronde sur ESPN vendredi 14 février.

E60: (dim à 19 h HE sur ESPN): Tyson Fury est un Anglais de 31 ans et champion lineal invaincu. En 2017, il était au bord de l’autodestruction totale et a lutté contre la dépression et l’anxiété. Le 22 février, Fury entre sur le ring pour régler les vieux scores quand il affronte l’actuel champion WBC Deontay Wilder. Avant de le faire, Fury s’assoit avec le journaliste de E: 60 Jeremy Schaap pour discuter de ses démons, de la voie du rétablissement et de son retour.

Andre Ward’s Unguarded with Tyson Fury, disponible maintenant exclusivement sur ESPN +.

ESPN.com

De ESPN.Com: Les montagnes russes de Tyson Fury – un regard sur les hauts et les bas d’une carrière sauvage Mark Kriegel sur la façon dont la décision de Tyson Fury de changer d’entraîneur a tout changé dans ce combat Les histoires sur Deontay Wilder que vous devez savoir, racontées par ces qui le connaît le mieux

Mark Kriegel explique comment Deontay Wilder est devenu l’icône de boxe américaine la plus diffuse. Décomposer “Le coup de poing”: une histoire orale du 12e round lors du premier combat Wilder-Fury. Comment chaque combattant fait-il son travail? Tim Bradley propose le plan de match pour les deux combattants (E +)

Social: @ESPNRingside Twitter, Facebook et Instagram

FOXSports.com

De FOXSports.com: Martin Rogers sur la façon dont l’épisode épique Wilder vs Fury façonnera le paysage de la boxe et leurs héritages.

«One More Round» avec Wilder et Fury – les deux combattants décomposent les tours pivots de leur premier combat Le meilleur de «Inside PBC Boxing», y compris les clés des deux combattants à la victoire décomposé par Shawn Porter et Abner Mares Une foule de contenu original sur les canaux sociaux de @ PBConFOX, y compris les 3 meilleurs KO de Wilder et Fury et leurs Rushmores de boxe

Programmation ESPN et FOX Sports Fight Night pour le samedi 22 février:

Sam, 2/22

Time ET Show Network

11 h 00 * A Los Golpes ESPN Deportes

13h00. Wilder contre Fury II Pre-Show (Live) ABC

17h00. Deontay Wilder contre Tyson Fury II (premiers préliminaires)

ESPN App non authentifié (anglais et espagnol), FOX Sports App,

18 h 00 Wilder contre Fury II Pre Show (ABC Re-air)

ESPNEWS

19h00. Wilder contre Fury II Pre-Show en direct

ESPNEWS, FS1; Espagnol: ESPN3, FOX Deportes

19 h 30 Deontay Wilder contre Tyson Fury II (Undercards)

ESPNEWS, FS1

Espagnol: ESPN3, FOX Deportes

20:00. Deontay Wilder contre Tyson Fury II (Undercards)

ESPN, FS1,

Espagnol: ESPN3, FOX Deportes

21h00. Wilder vs Fury II PPV Disponible sur PPV via les principaux fournisseurs de câble et de satellite, l’application FOX Sports et ESPN +

Conclusion du PPV Deontay Wilder contre Tyson Fury II Post Show (en direct)

ESPN2, FS1

Conclusion du PPV en espagnol – Deontay Wilder contre Tyson Fury II Post Show (Live)

ESPN Deportes, FOX Deportes * léger retard

Carte principale, Undercards et Early Undercards (toutes les heures ET)

21h00 Main Deontay Wilder (C) contre Tyson Fury (linéaire)

Co-fonctionnalité Charles Martin contre Gerald Washington

Une fonction spéciale Emanuel Navarrete (C) contre Jeo Santisima

Ouvreur Sebastian Fundora contre Daniel Lewis

20:00 Reportage Amir Imam contre Javier Molina

19 h 30 En vedette Subriel Matias contre Petros Ananyan

17H00 En vedette Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs

Undercard Gabriel Flores Jr. contre Matt Conway

Undercard Vito Mielnicki Jr. contre Cory Champion

Undercard Isaac Lowe contre Alberto Guevara