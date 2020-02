Promoter Raging Babe publie une bande-annonce pour l’épisode un de “Boxing Moms”

Publié le 02/02/2020

Par: Hans Themistode

Le sport a une façon de mettre en valeur uniquement l’athlète.

La scène et les projecteurs semblent mal équipés pour transporter plus d’une personne à la fois. Dans le sport de la boxe, la scène est plus petite que jamais.

Les boxeurs professionnels reçoivent toutes les distinctions, la notoriété des fans et des médias, les titres de champion et bien sûr, l’argent. Dans un sport aussi brutal que la boxe, il semble juste qu’ils obtiennent leur juste dû. Après tout, ils risquent leur vie à l’intérieur du ring.

Alors que les feux de la rampe brillent sur leurs capacités, beaucoup d’entre eux ne seraient pas dans la position qu’ils occupent actuellement si ce n’était pour certaines personnes en coulisses.

La place d’une mère dans la réussite de son enfant est souvent négligée. Les formateurs, les promoteurs et une longue liste d’autres sont généralement mentionnés avant qu’une mère ne le fasse.

Pourtant, son dévouement en coulisses couplé à son amour inégalé sont souvent fois la force motrice de leur succès.

Contrairement à de nombreux promoteurs et amis, le travail consiste simplement à être entendu et non vu, la plupart du temps, ils bénéficient également de leur moment au soleil. Les mères, en revanche, n’ont généralement pas les moyens. Eh bien, grâce au promoteur Raging Babe, tout cela est sur le point de changer alors qu’elle lance sa nouvelle série Web “Boxing Moms” exclusivement sur YouTube et IGTV.

Il ne s’agit pas seulement de gérer les demandes des billets pour l’événement ni de s’assurer que son enfant reste à l’écart des mauvais aliments et des situations collantes, mais aussi de la connexion qu’ils partagent souvent au niveau mental .

“C’est fou, vous ne savez pas comment l’expliquer mais vous vous battez et de nulle part tout ce que vous entendez est votre maman”, a déclaré Joseph Adorno. “Tu n’entends personne d’autre que ta maman.”

La mère d’Adorno est chargée de garder ses deux enfants qui sont des boxeurs professionnels, Joseph et Jeremy, sur la bonne voie. Ses responsabilités s’étendent également bien au-delà de ses deux enfants dans le ring, car elle a six enfants au total.

La web série «Boxing Moms» répondra à la question que beaucoup d’entre vous se posent actuellement. Comment fait-elle?

Bien que l’histoire des Adorno soit fascinante, la série Web mettra en lumière plusieurs mamans qui vivent, tout simplement, tournent autour de garder leur enfant concentré et préparé.

Dans le monde du sport, les mamans sont souvent poussées dans l’ombre pendant que leur enfant prend les devants. Surtout en boxe. Mais maintenant, ils recevront la plate-forme qu’ils méritent afin de souligner leur importance.

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous pour un aperçu de ce à quoi s’attendre sur la web série qui devrait sortir le 13 février, exclusivement sur YouTube et IGTV.