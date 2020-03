QUATRE combats pour le titre mondial sur Kovalev vs Barrera le 25 avril undercard

RINGSIDE 05/03/2020

Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 29 KOs), l’ancien champion des poids lourds légers et l’un des puncheurs les plus dangereux de ces dernières années, reviendra contre l’ancien challenger du titre mondial Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) en une bataille de cruiserweight de 12 rounds.

La carte mettra en vedette des pugilistes de quatre continents différents se battant pour les ceintures de championnat des quatre principales organisations de sanction. L’événement aura lieu le samedi 25 avril au Fantasy Springs Resort Casino et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

“Je suis ravi d’annoncer cette carte épique aux proportions internationales”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «Pour cet énorme événement, nous aurons des combattants de quatre continents différents qui s’affronteront pour les titres mondiaux des quatre organismes de sanction. Les fans de boxe professionnelle auront droit à un banquet de grands combats avec Sergey Kovalev contre Sullivan Barrera, ainsi que les retours de champions du monde tels que Patrick Teixeira, René et Felix Alvarado, et Chayaphon Moonsri. Ne manquez pas ce festival des champions du monde le 25 avril au Fantasy Springs Resort Casino et vivez sur DAZN. “

Kovalev est un artiste russe à élimination directe et triple champion des poids lourds légers qui a remporté son premier titre mondial en 2013 lorsqu’il a arrêté Nathan Cleverly au Pays de Galles. Kovalev s’est ensuite rendu à Atlantic City pour rencontrer le futur Hall of Famer Bernard «The Alien» Hopkins pour unifier les titres WBO, WBA et IBF avec une victoire à l’unanimité en 2014.

En tant que champion unifié, «Krusher» a défendu avec succès ses titres à deux reprises contre Jean Pascal et une fois contre Isaac Chilemba. Malgré les revers contre André “S.O.G.” Ward et Eleider Alvarez, le concurrent de 36 ans ont réussi à venger une défaite contre Alvarez et à marquer une victoire par élimination technique contre le concurrent invaincu Anthony Yarde. Kovalev reviendra après avoir participé à l’événement de boxe le plus important de 2019 contre Canelo Alvarez.

“Je suis heureux de revenir sur le ring et de reprendre le chemin des championnats du monde”, a déclaré Sergey Kovalev. “Barrera est un combattant cubain et, même si je n’ai jamais affronté de combattant cubain en tant que professionnel, à l’époque amateur, c’était toujours des boxeurs russes en compétition avec des boxeurs cubains, donc j’ai hâte de me souvenir de ma boxe amateur. Je suis très heureux d’être de retour et d’apporter ma boxe à mes fans le 25 avril. “

Après une carrière amateur spectaculaire, Barrera a quitté Cuba aux États-Unis en 2009 et a fait ses débuts professionnels à Miami, en Floride. Dans seulement son huitième combat, il a remporté deux titres régionaux en battant Frank Paines en 2011, qu’il a suivi avec des victoires contre les goûts de Jeff “Left Hook” Lacy et Karo Murat. Barrera a subi sa première défaite contre Andre Ward, mais est revenu pour prendre le record invaincu de Vyacheslav Shabranskyy et a marqué une victoire par décision contre Joe Smith Jr.Les seules autres pertes du concurrent de 38 ans ont été contre Dmitry Bivol et Jesse Hart dans des combats très difficiles, et il cherche à faire une autre course pour un titre mondial en 2020.

“Ce sera le combat le plus important de ma carrière parce que j’ai toujours poursuivi un combat avec Sergey Kovalev”, a déclaré Sullivan Barrera. «Je sais qu’il doit gagner ce combat pour continuer sa carrière, mais le cas est le même pour moi. Il est très important de gagner ce combat, ce qui serait pour moi comme devenir champion du monde. C’est ce que cela signifie pour moi de faire enfin face à Kovalev. Je tiens également à remercier Golden Boy d’avoir cru en moi et mon équipe, et de nous avoir donné l’opportunité que nous avons toujours voulue, qui est de combattre Kovalev. »

La PDG de Main Events, Kathy Duva, a déclaré: «Parce que Sullivan Barrera a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle avec Main Events, une bagarre entre Kovalev et Barrera est quelque chose que nous avions naturellement prévu de se produire pendant très longtemps. Et nous y voilà! C’est un combat vraiment solide entre deux combattants d’action qui n’ont jamais refusé un défi. »

“Ce pourrait être la dernière chance pour les deux combattants”, a déclaré Joseph Markowski, vice-président exécutif de DAZN. «Une victoire pourrait catapulter l’un ou l’autre homme dans un tir au titre. Une perte pourrait signifier que la fin est proche. Beaucoup est en jeu lorsque Kovalev et Barrera entrent dans le ring le 25 avril. »

Dans le co-événement principal, Patrick Teixeira (31-1, 22 KOs) de Sau Paulo, Brésil, fera la première défense de son titre mondial WBO Super Junior Middleweight contre le challenger invaincu Brian «El Boxi» Castaño (16-0-1 , 12 KOs) de Buenos Aires, Argentine dans une bataille de 12 rounds.

“Je suis très heureux et excité de défendre mon titre mondial pour la toute première fois”, a déclaré Patrick Teixeira. «J’ai travaillé très dur pour devenir champion du monde, et je ne laisserai personne m’enlever ça. Je sais que Castaño, en tant que challenger obligatoire, est dur et expérimenté, mais mon équipe et moi sommes plus que prêts à aller à la guerre et à offrir une superbe performance à tous les fans de Fantasy Springs. »

René «El Gemelo» Alvarado (32-8, 21 KOs) mettra en jeu son titre mondial WBA Super Featherweight contre Roger «The Kid» Gutierrez (24-3-1, 20 KOs) de Maracaibo, Venezuela. Alvarado défendra son titre pour la première fois après l’avoir violemment pris à Andrew «El Chango» Cancio en novembre 2019, tandis que Gutierrez connaîtra une séquence de cinq victoires qui comprend une victoire à élimination directe contre Eduardo «Rocky» Hernandez.

Chayaphon Moonsri (54-0, 18 KOs), le boxeur thaïlandais qui détient actuellement le record invaincu le plus impressionnant dans le sport, défendra son titre mondial WBC Minimumweight contre Marco J.Rementizo (12-3, 9 KOs) de Misamis Oriental, Philippines dans un combat de 12 rounds.

Felix «El Gemelo» Alvarado (35-2, 30 KOs) de Managua, Nicaragua défendra son Championnat du monde IBF Light Flyweight contre DeeJay Kriel (16-1-1, 8 KOs) de Boksburg, Afrique du Sud dans une bataille de 12 rounds . Felix, qui est le frère jumeau de René, se battra pour la première fois après avoir signé avec Golden Boy.

L’ancien champion du monde Alberto «Explosivo» Machado (22-2, 18 KOs) de San Juan, Porto Rico se rapprochera de son rêve de devenir champion du monde en deux divisions lorsqu’il affrontera Cristian Baez (18-1, 17 KOs) de Caracas, Venezuela dans un combat léger de 10 rounds.

Diego De La Hoya (22-1, 10 KOs) de Mexicali, Mexique et Manuel “Tino” Avila (23-2-1, 8 KOs) de Fairfield, Californie se rencontreront dans un match de 10 rounds entre deux prétendants aux poids plume.

Récemment signé, le concurrent poids moyen Shane Mosley Jr. (15-3, 9 KOs) de Pomona, en Californie, fera ses débuts au Golden Boy en huit rondes contre Abraham Cordero (13-5-21, 7 KOs) de Guadalajara, au Mexique.

Hector Valdez (12-0, 8 KO) de Dallas, Texas, reviendra dans un combat de huit poids super coq contre un adversaire qui sera bientôt annoncé.

Kovalev vs Barrera est une attraction spéciale de 12 tours dans la division cruiserweight présentée par Golden Boy, Main Events et Krusher Promotions. L’événement est parrainé par Hennessy «Never Stop. Ne vous installez jamais. ” L’événement aura lieu le samedi 25 avril au Fantasy Springs Resort Casino et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

Les billets pour Kovalev vs Barrera seront mis en vente le vendredi 13 mars à 10h00, heure du Pacifique. Les billets sont au prix de 65 $, 45 $ et 35 $. Les prix ne comprennent pas les frais d’installation et les frais de service applicables. Les billets sont disponibles à la billetterie du Fantasy Springs Resort Casino, en composant le 1-800-827-2946, ou en achetant en ligne sur www.fantasyspringsresort.com.