Que feront les Texans avec Bill O’Brien après l’effondrement des playoffs?

Alors que chaque club est éliminé des séries éliminatoires, The Ringer examinera ce qui s’est bien passé, ce qui s’est mal passé et où la franchise pourrait aller d’ici. Aujourd’hui, ce sont les Texans de Houston, qui se sont effondrés contre les Chiefs dans une défaite sauvage de 51 à 31 au tour des divisions.

Ce qui s’est bien passé

Les Texans ont remporté 10 matchs, remporté leur couronne de division, remporté un match éliminatoire et envoyé trois joueurs au Pro Bowl. C’est pas mal! Oh, et ils détenaient également une avance de 24-0 sur les Chiefs lors de la ronde de division. À propos de ça …

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

Ce fut l’un des effondrements les plus embarrassants de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. Les Chiefs ont repéré les Texans 24 points, puis ont arraché 41 points pour renverser le jeu. Il n’y a jamais rien eu de semblable:

Houston / Kansas City est le premier match de l’histoire de la NFL, régulier ou post-saison, où une équipe menait par plus de 21 points après le premier quart-temps et traînait à la mi-temps.

– Football Perspective (@fbgchase) 12 janvier 2020

Ce match rappelait étrangement la victoire des Titans contre les Ravens samedi. Les Texans ont obtenu un touché rapide sur une passe profonde (une bombe Deshaun Watson à Kenny Stills), ont obtenu quelques revirements des Chiefs (un botté de dégagement bloqué est revenu pour un score et un retour de botté assourdi), et les récepteurs des Chiefs ont chuté apparemment chaque pass de Patrick Mahomes. Les étoiles s’alignaient – et bientôt Houston était dirigé par pratiquement quatre possessions. Leur probabilité de victoire a dépassé 90%.

Et puis il s’est effondré si vite. L’entraîneur-chef Bill O’Brien a pris quelques décisions mal avisées au deuxième trimestre. Tout d’abord, il a botté un panier sur le quatrième et 1 de la ligne des 13 yards de Kansas City, croyant bêtement qu’une avance de 24 points était un coussin acceptable contre Mahomes and Company. 59 secondes plus tard, les Chiefs étaient dans la zone des buts. Puis, sur la possession suivante, les Texans ont appelé un faux botté de dégagement sur les quatrième et quatrième de leur propre ligne de 31 verges, et cela s’est produit:

Ensuite, les choses se sont vraiment effondrées. Les Chiefs ont de nouveau marqué lors de leur prochain entraînement. Et encore une fois après celle-là. Et encore et encore et encore et encore. Kansas City a marqué un record post-saison de sept touchés consécutifs non seulement pour terminer un retour incroyable, mais pour le faire de manière si dominante que la majeure partie de la seconde moitié n’était pas intéressante.

Le résultat a été un rappel que l’infraction des Chiefs est une force imparable, et la défense des Texans, qui s’est classée 26e en DVOA, est loin d’être un objet immobilier. Les Texans étaient des outsiders de 10 points à l’entrée dans ce match, mais le score final est révélateur de l’ère de Bill O’Brien à Houston: sous-performance et déception constantes.

Houston regorge de talents. Deshaun Watson est l’un des meilleurs quart-arrière de la ligue et il travaille avec DeAndre Hopkins, Will Fuller et Kenny Stills. La ligne offensive est toujours en cours de réalisation, mais la défense compte également des stars dans J.J. Watt, Zach Cunningham et Whitney Mercilus, entre autres. Et pourtant, saison après saison, les Texans semblent laisser du potentiel sur la table.

Cette année, toutes les autres équipes de l’AFC Sud – les Colts, les Jaguars et les Titans – ont subi une certaine forme d’instabilité de quart-arrière. Andrew Luck a pris sa retraite quelques jours avant le début de la saison, Nick Foles s’est cassé la clavicule lors de la semaine 1 et les Titans ont troqué Marcus Mariota pour Ryan Tannehill après la semaine 6. L’AFC South était, en d’autres termes, un shitshow – et les Texans auraient dû le dominer . Pourtant, ils ne sont allés que 10-6 au total et n’ont remporté la couronne divisionnaire qu’à la semaine 16. Maintenant, ils regarderont les Titans jouer dans le match de championnat de l’AFC, et O’Brien n’a eu aucune réponse après la défaite:

L’avenir d’O’Brien sera dans les airs au cours des prochains jours. O’Brien est le directeur général de facto depuis que Houston a limogé le directeur général Brian Gaine en juin 2019, et il a gâché l’avenir de l’équipe pour tenter de gagner cette saison. En août, il a renoncé à un choix de troisième ronde pour les Browns, le porteur de ballon Duke Johnson, qui a totalisé 820 verges de mêlée. Le 31 août, il a abandonné deux choix de première ronde et un deuxième rond aux Dolphins pour l’attaquant gauche Laremy Tunsil et Stills – qui étaient tous les deux décents, mais ne valaient pas vraiment le prix payé par Houston. Avant la date limite d’octobre, il a renoncé à un autre troisième tour pour le coin des Raiders Gareon Conley, qui s’est immédiatement inséré dans le rôle de départ mais était loin d’être un facteur de différence. Il a également échangé Jadeveon Clowney pour des sous sur le dollar et a renoncé à un choix de sixième ronde pour le dos défensif de réserve Keion Crossen.

C’est le problème de donner à un entraîneur – en particulier celui qui devrait être sur un siège chaud – le contrôle du personnel. O’Brien a pris des mesures qui, il l’espérait, sauveraient son emploi, pas celles qui étaient les meilleures pour la santé à long terme des Texans. Et tous ces mouvements ont toujours débarqué l’équipe au même endroit: une autre sortie des séries éliminatoires tôt et amèrement décevante.

Il serait parfaitement raisonnable pour Houston de rompre les liens avec O’Brien cet intersaison, même après une victoire en séries éliminatoires contre les Bills. Il y a deux ans, les Titans ont congédié Mike Mularkey même après que son équipe ait battu les Chiefs lors de la ronde des jokers. Maintenant, le Tennessee joue pour avoir une chance d’aller au Super Bowl.

Si les Texans restent avec O’Brien, il est impératif qu’ils amènent quelqu’un pour superviser le côté personnel des choses. O’Brien a déjà fait une descente dans l’équipe de la plupart de ses actifs à long terme – si la franchise attend beaucoup plus longtemps, l’armoire sera complètement nue quand ils chercheront enfin un MJ.

Agence gratuite

Cela nous amène à la libre agence. Le besoin des Texans pour un directeur général est particulièrement pressant étant donné le nombre de décisions cruciales à prendre cet intersaison.

Watson plane sur les plans d’agence gratuite de l’équipe. Le quart-arrière du Pro Bowl entame sa quatrième année dans la ligue, et bien que les Texans puissent exercer une option de cinquième année pour le garder sous surveillance en 2021, le moment est venu de commencer à penser à une prolongation. Jared Goff et Carson Wentz ont chacun reçu des prolongations après leurs troisièmes années dans la ligue — Watson devrait s’attendre à la même chose. La valeur exacte de Watson peut dépendre de ce que Dak Prescott ou Patrick Mahomes acceptent (ou vice versa, si Watson signe en premier), mais il est sûr de dire que ce sera un nombre record ou proche de celui-ci. Attendez-vous à quelque chose d’une valeur annuelle d’environ 35 millions de dollars.

L’extension Watson n’est pas la seule que l’équipe doit planifier. Tunsil est sous contrat pour une seule saison de plus, ce qui est une autre raison pour laquelle cela était si discutable lorsque O’Brien lui a envoyé deux premiers rounds. Tunsil, le plaqué au 17e rang de Pro Football Focus, a bien protégé le côté aveugle de Watson, mais il n’a pas été génial. Quoi qu’il en soit, Tunsil entamera des négociations avec des tonnes d’effet de levier. Une équipe peut-elle échanger plusieurs premières pour un joueur et ne pas le récompenser avec un méga contrat? Les Texans vont payer une prime pour un blocage moyen; un décideur moins désespéré aurait pu rendre cette situation beaucoup plus gérable.

Dans des préoccupations plus immédiates, les Texans ont un certain nombre de joueurs qui devraient frapper l’agence libre la saison prochaine. Les coins de départ Bradley Roby et Johnathan Joseph sont tous deux prêts à entrer sur le marché libre. Joseph a 35 ans et a raté le match avec une blessure aux ischio-jambiers avant de revenir pour le tour de division — après que les Texans aient échangé pour Conley à la mi-saison, ils cherchent peut-être à passer du vétéran. Roby, quant à lui, est venu à Houston avec un contrat d’un an et a été le meilleur coin de l’équipe, même si cela ne veut pas dire grand-chose. Les Texans avaient la défense de passage au 26e rang (par DVOA) grâce à un secondaire qui fuit, et devraient chercher à se mettre à niveau à chaque position en dehors de la sécurité libre, qui est maintenue par Justin Reid.

En attaque, l’agent libre le plus notable est le meneur de jeu Carlos Hyde. Alors que Hyde était productif à Houston, il était compagnon des deux dernières saisons pour une raison: les Texans ne devraient pas se ruiner pour lui.

Les Texans devraient disposer de plus de 61 millions de dollars en espace de plafond, le 10e plus élevé de la ligue. Ils pourront tout faire fonctionner, mais il y a beaucoup de jonglage à faire.

Ébauche

Grâce à tous les métiers d’O’Brien, l’équipe n’a que son deuxième tour en ce qui concerne les choix notables. L’équipe devrait prioriser la ligne offensive et secondaire, et pourrait également aborder la position de porteur de ballon. Bien sûr, s’ils n’engagent pas de directeur général, O’Brien pourrait aussi échanger ce choix de repêchage. Les choses vont empirer de plus en plus jusqu’à ce que cette équipe commence à fonctionner comme une véritable franchise de la NFL.