Que pense Tyson Fury de son premier concours avec Wilder? “Un de mes combats les plus faciles”

Publié le 19/02/2020

Par: Hans Themistode

Deontay Wilder fait peur comme l’enfer.

Cela n’a rien à voir avec sa hauteur de 6 pieds 7 pouces. La liste de titres WBC Heavyweight craque à peine 200 livres chaque fois qu’il monte sur la balance, ce qui ne peut pas être la raison non plus.

Le grand cri de son slogan «BOMBSQUAD» n’est pas non plus la chose la plus effrayante au monde. Surtout si vous avez des bouchons d’oreille pour le noyer.

Non, ce qui est terrifiant chez Wilder, c’est à quel point il frappe fort.

Enfant, avez-vous déjà fait quelque chose que vous saviez ne pas avoir à faire? Bien sûr que vous avez fait.

Vous souvenez-vous de ce sentiment d’appréhension une fois que vos parents l’ont découvert? Bien sûr, vous le faites.

Vous saviez qu’un coqueluche allait arriver. Eh bien, c’est essentiellement le même sentiment que Wilder donne à ses adversaires une fois qu’il a pénétré à l’intérieur du ring contre eux.

Wilder a été appelé beaucoup de choses. Un boxeur terrible, il a une technique horrible et même surfait. Mais une chose qu’il n’a jamais été appelé est un combat facile.

Apparemment, il y a une première fois pour tout.

“Je dirais que ce fut l’un de mes combats les plus faciles, pour être honnête”, a déclaré Fury quand on lui a demandé si Wilder était le combat le plus difficile de sa carrière. «À part les deux renversements, ce fut un joli combat à sens unique. Deontay Wilder n’est pas mon adversaire le plus coriace – c’est sûr. “

Récapitulons le premier combat entre ces deux hommes qui a eu lieu en 2018, pour être sûr de ne rien rater.

Il est vrai que Wilder se faisait sortir pour environ 90% du concours. Mais il est également vrai que Fury s’est retrouvé à regarder les plafonniers non pas une, mais deux fois.

Sans les renversements, le concours entre ces deux-là serait facile à marquer. Mais le fait est qu’il y a eu deux renversements et que cela ne peut tout simplement pas être effacé.

Même avec Fury absorbant certains des plus gros coups de sa vie, il reste catégorique sur le fait que Wilder est loin d’être en tête de sa liste en termes de ce qu’il a combattu de mieux.

“Je vous le dis, Deontay Wilder a été de loin l’un de mes combats les plus faciles.”

Alors, qui exactement Fury considérerait-il son adversaire le plus difficile?

Avec le type de curriculum vitae qu’il possède, il pourrait choisir parmi une longue liste de champions et de prétendants dignes contre lesquels il est entré dans le ring.

Que diriez-vous du concurrent de longue date des poids lourds et de son rival britannique Dereck Chisora? Les deux se sont battus en 2010 et 2014 avec Fury sortant avec la victoire à chaque fois. Kevin Johnson est un autre bien à mentionner ici. L’ancien concurrent Heavyweight a combattu apparemment tout le monde tout au long de sa carrière.

Ces deux hommes ont échoué.

Le combat le plus difficile dans la carrière de Fury est revenu en 2015. Le champion unifié régnant de longue date Wladimir Klitschko a donné à Fury tout ce qu’il pouvait gérer lorsque les deux se sont battus en 2015.

C’est à la fois le choix évident n’est-ce pas? Faux.

Le combat le plus ardu de la carrière de Fury est revenu en 2013, contre un adversaire auquel vous n’auriez jamais pensé.

«Mon adversaire le plus coriace de toute ma carrière a été Steve Cunningham. Il était un ancien champion cruiserweight. Je l’ai combattu en 2013 à New York, au Madison Square Garden, et ce fut le combat le plus dur que j’ai jamais eu. »

Fury continuerait à arrêter Cunningham au septième tour de leur concours, mais pas avant qu’il ne soit envoyé s’écraser sur la toile au deuxième. Au moment de l’arrêt, Fury en avait désespérément besoin alors qu’il traînait sur deux des tableaux de bord des juges, 57-55. Le juge restant a eu le combat même au moment de l’arrêt.

Alors, qu’est-ce qui a fait de Cunningham un adversaire plus difficile que Wilder et Klitschko? La réponse pourrait vous surprendre.

“A cette époque de ma vie, je n’avais jamais combattu quelqu’un comme Steve Cunningham”, a déclaré Fury. «Il a remporté le [IBF] titre cruiserweight et l’a défendu peut-être sept fois ou quelque chose comme ça. Il était un champion unifié et c’était mon pas vers n’importe qui avec ce type de capacité. Et il était lisse, et il était difficile à frapper. Il était très maladroit et c’était un très bon boxeur, donc c’était le combat le plus dur de ma vie. »

Cunningham a continué à avoir une fiche de 5-3-1 en tant que poids lourd. Il retournera plus tard dans la division Cruiserweight avant de terminer sa carrière en 2017.

Comme c’est toujours le cas en boxe, les styles font des combats. Et il semble que Wilder ait le genre de style avec lequel Fury a très peu de problèmes.

Cela étant dit, dans quelques jours de plus, Fury aura la chance de prouver qu’un match avec Wilder est un combat beaucoup plus facile que beaucoup ne voudraient le croire.