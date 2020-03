Quelle chance avons-nous de voir des combats cette année?

Phil Jay 23/03/2020

World Boxing News a pris le coronavirus ou COVID-19 très au sérieux et a su presque immédiatement que la vie ne continuerait pas comme d’habitude.

Une fois que le match revanche massif de Tyson Fury vs Deontay Wilder était terminé et que la situation s’était intensifiée ailleurs, il était assez clair que les fans de boxe britannique et américain allaient être durement touchés.

Des prédictions initialement d’une certaine période de trois mois sans combat ont ensuite été prédites. Maintenant, les médecins ont un avertissement sévère pour ceux qui croient qu’un niveau de normalité suivra.

Il y a essentiellement trois façons de sortir de cet auto-isolement et d’étouffer la propagation – mais cela prend du temps.

Le premier et le plus rapide serait de trouver un VACCIN. Les scientifiques ont déjà donné ce qui serait une solution éventuelle sur une période de douze à dix-huit mois. C’est un minimum.

IMMUNITÉ NATURELLE à la maladie vient ensuite. Quelque chose que les meilleurs professeurs ont déclaré pourrait commencer à avoir un effet dans environ deux ans.

L’immunité collective s’accompagne de jours sombres avant cette date. Parfois, nous essayons actuellement de mettre en attente en nous auto-isolant et en ayant un minimum de contact humain à l’extérieur de nos maisons.

Une troisième option consiste à CONTINUER COMME NOUS SOMMES à plus long terme. Changer complètement notre comportement au point où la plupart des mesures que nous avons actuellement mises en place sont étendues.

Deux de ces options signifient pas de boxe pendant au moins un an. L’autre aurait un effet dévastateur sur tout pays qui les appliquerait.

Les médecins travailleraient d’arrache-pied pour sauver des vies pendant des mois et des mois à venir, laissant le sport que nous aimons rester sur la tablette.

Si aucune protection médicale n’est disponible, il n’y a tout simplement pas de boxe.

Il n’y a rien à dire que nous ne pourrions pas tous retourner à notre vie quotidienne, disons six à neuf mois, et essayer d’une manière ou d’une autre d’améliorer les services de santé à ceux qui en ont le plus besoin.

Mais la boxe serait une pensée secondaire pour ceux impliqués dans la prise en charge des patients souffrant de coronavirus.

De plus, plus de gens mourront beaucoup plus rapidement que si nous gardions tous le climat actuel. Et la façon dont les entreprises et l’économie pourraient rester à flot est une supposition pour tout le monde à cette époque.

Dans l’état actuel des choses, parler de toute boxe au cours des six prochains mois semble assez prématuré. Cela pourrait ressembler davantage à un an avant que les gouvernements assouplissent complètement leur position.

Les groupes de médias sociaux ont appelé à ce que ceux qui ont des problèmes de santé ou qui ont plus de 70 ans soient les seuls à s’isoler, alors que tout le monde continue sa vie, bien que l’égoïsme de cette théorie enlève l’élément humain de notre maquillage même.

La vaccination pourrait être la seule chance que nous ayons de rassembler une sorte de contrôle sur cette maladie à court terme. Mais même dans ce cas, une année d’isolement ne fera de bien à personne à long terme.

Des temps incertains, en effet.

Les chances de voir la boxe en 2020 ne semblent bonnes que si les règles de distanciation sociale sont pleinement respectées.

