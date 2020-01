Quelle est la prochaine étape pour Danny Garcia?

Publié le 27/01/2020

Par: Hans Themistode

Danny Garcia a peut-être été hors du ring pendant neuf mois, mais il n’a montré aucune sorte de rouille sur le ring, car il a semblé facile contre Ivan Redkach. Les deux hommes se sont affrontés au Barclay Center de Brooklyn, New York, samedi soir dernier.

Ce n’était pas vraiment un concours car Redkach était complètement dominé. Maintenant que Garcia (36-2, 21 KOs) a mis son air à l’écart, il va avoir un gros combat lors de sa prochaine sortie sur le ring.

L’un de ces hommes que nous vous dévoilerons ci-dessous sera sans aucun doute le prochain pour Garcia.

Crédit photo: Amanda Westcott / Showtime

Errol Spence Jr

Ivan Redkach était peut-être celui qui se tenait en face de Garcia la nuit dernière, mais il était en fait censé être contre le champion unifié des poids mi-moyens Errol Spence Jr (25-0, 21 KO). Spence bien sûr, a subi un horrible accident de voiture qui l’a mis sur la touche. Dans sa première interview télévisée, Spence a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de combats de mise au point et qu’il voulait plutôt se lancer directement dans une confrontation difficile avec Garcia. Est-ce un choix intelligent?

Eh bien, si vous avez le temps, recherchez les images de l’épave dans laquelle Spence est entré à la fin de l’année dernière et vous prenez la décision. Écoutez, si Spence croit qu’il est prêt pour un affrontement avec Garcia ensuite, qu’attendons-nous? Faisons en sorte que ce concours se produise ensuite.

Manny Pacquiao

Il a peut-être 40 ans mais Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KOs) ne ralentit tout simplement pas. Cela n’a même pas de sens à ce stade. Pacquiao a passé son 2019 à battre Adrien Broner et a poursuivi en lâchant et en pointant Keith Thurman. Ce dernier a conduit Pacquiao à repartir avec le titre WBA. Un affrontement avec Pacquiao serait énorme pour Garcia.

Oubliez qu’il remporte un autre titre mondial, mais jetez un coup d’œil à l’image entière. Garcia a rassemblé un CV helluva. Si Garcia décidait de raccrocher définitivement ses gants, il serait considéré au bord du statut de temple de la renommée. Eh bien, une victoire sur Pacquiao le pousserait officiellement à bout. Le combat en soi serait formidable pour les fans car les deux combattants viennent se battre.

Keith Thurman

Lorsque les deux se sont affrontés en 2017, l’histoire est entrée dans l’histoire. Ils sont tous les deux entrés invaincus et ont donné aux fans un vrai spectacle. Garcia est parti avec la première perte de sa carrière, mais on pourrait dire qu’il aurait dû obtenir le feu vert.

Leur premier concours a peut-être eu lieu il y a plus de deux ans, mais Garcia et plus particulièrement son père, Angel, veulent le reprendre.

“Nous voulons vraiment le match revanche avec Thurman”, a déclaré Angel.

Si Garcia n’est pas en mesure d’atterrir Pacquiao ou Spence, alors un match revanche avec Thurman serait la meilleure façon de procéder.