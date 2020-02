Quelle est la prochaine étape pour Demetrius Andrade?

Publié le 02/02/2020

Par: Hans Themistode

Un autre combat pour la titlist WBO Middleweight Demetrius Andrade (29-0, 18 KOs) a entraîné une autre victoire. Cela a également entraîné un combat dont personne ne se souciait vraiment.

La carrière d’Andrade se déroule à un rythme progressif, c’est le moins qu’on puisse dire. Qu’il fasse campagne au sein de la division Middleweight ou Jr Middleweight, les résultats ont été les mêmes, c’est-à-dire qu’il n’y a eu aucun résultat.

Crédit photo: compte Twitter @BooBooAndrade

La compétence est indéniable et le charisme est toujours à l’honneur avec Andrade, mais pourquoi personne ne le combattra? Est-ce un risque élevé et une faible récompense? Peut être.

Mais en tant que champion du monde, quiconque fait face à Andrade a beaucoup à gagner. Peu de personnes saisiront l’occasion de lui faire face, mais il y a quelques personnes qui seraient prêtes à relever le défi.

Jermall Charlo

Celui-ci se prépare depuis un certain temps maintenant. Jermall Charlo et Demetrius Andrade ne s’apprécient tout simplement pas. Ils ne l’ont jamais fait et ne le feront probablement jamais non plus. Alors, que faites-vous quand vous n’aimez pas quelqu’un? C’est simple, montez sur le ring et combattez.

Selon le promoteur Eddie Hearn, il a déjà envoyé un contrat à Charlo pour une unification qui aura lieu en mai plus tard cette année. Charlo n’a pas encore accepté le concours, mais cela, selon tous les comptes, devrait avoir lieu ensuite. Non seulement Andrade a besoin d’un adversaire de grand nom, mais Charlo (30-0, 22 KOs) aussi. Donc, en substance, ils ont besoin les uns des autres. Il n’est pas nécessaire de débattre de celui-ci, faisons que ce combat se produise ensuite.

Billy Joe Saunders

Un combat entre le champion WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders et Demetrius Andrade devait avoir lieu en 2018. Saunders, bien sûr, échouerait à un test de dépistage de drogue, ce qui entraînerait l’annulation du combat, car il a ensuite pris du poids. Eh bien, selon Andrade, un poids de seulement huit livres ne le dissuadera pas de faire de ce concours.

“Je suis prêt à aller jusqu’à 168 pour combattre Billy Joe blague à Saunders dans mon prochain combat et c’est ce que je cherche à faire”, a déclaré Andrade après sa victoire sur Keeler.

Pourvu que Saunders (29-0, 14 KO) ne décroche pas le combat contre Canelo, Andrade devrait être le prochain.

Gennadiy Golovkin

Gennadiy Golovkin (GGG) et Demetrius Andrade partagent quelque chose en commun. Ce n’est pas là un style de combat, ni un comportement. À un moment donné, GGG (40-1-1, 35 KO) était considéré comme le boxeur le plus esquivé au monde. Cette distinction appartient désormais à Andrade. À 37 ans, GGG a dépassé son apogée, mais il est toujours un assez bon combattant pour causer des problèmes à quiconque. Andrade a désespérément besoin d’un grand adversaire et GGG peut lui fournir exactement cela.