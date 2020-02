Quelle est la prochaine étape pour Gary Russell Jr?

Posté le 02/10/2020

Par: Hans Themistode

Gary Russell Jr a non seulement fait une déclaration à l’intérieur du ring en battant facilement Tugstsogt Nyambayar par décision unanime au PPL Center d’Allentown, en Pennsylvanie, mais il l’a également fait à l’extérieur. Peu de temps après sa victoire, Russell a annoncé à tout le monde qu’il n’avait plus l’intention de faire campagne dans la division Poids plume.

Maintenant, pourquoi un combattant qui détient son titre mondial depuis cinq ans se contenterait-il de laisser tomber sa ceinture? Eh bien, c’est une question facile à répondre. Depuis 2015, Russell n’est entré qu’une fois dans le ring. Ses affirmations selon lesquelles aucun autre adversaire du titre ne serait prêt à l’intégrer et à lui faire face pourraient en réalité être vraies.

Dans le sport de la boxe, lorsque vous êtes privé d’un titre mondial, vous êtes essentiellement le chasseur. Si vous êtes l’un des rares à atteindre le statut de championnat, vous devenez le chassé. Ce n’est tout simplement pas le cas avec Russell.

Alors maintenant, il est prêt à repartir à la recherche d’un titre mondial, mais cette fois, dans une autre catégorie de poids à 135.

Avec l’augmentation du poids, les fans devraient être enthousiasmés par les possibilités qui pourraient être les prochaines pour lui. Jetons un œil aux prochaines meilleures options pour Russell lors de sa prochaine sortie en ring.

Devin Haney

Cela semble être une façon très cruelle d’être introduit dans la division Léger n’est-ce pas?

La puissance vedette de la nouvelle division de Russell est ridicule. Mais aucun ne semble plus brillant que le jeune Devin Haney. Techniquement, Haney n’a plus de ceinture depuis qu’il a été dépouillé de sa couronne WBC après une opération à l’épaule, mais cela ne devrait pas empêcher ce concours de se produire. Les deux combattants sont forts, rapides et ont le genre de compétences qui peuvent rivaliser avec n’importe qui dans tout le sport. Haney est le genre de cuir chevelu que Russell aimerait avoir sur son CV. Maintenant qu’ils vont être dans la même division, il pourrait en faire une réalité.

Gervonta Davis

À ce stade, Gervonta Davis pourrait avoir besoin de Gary Russell Jr plus qu’il ne le pense. Davis pourrait être un champion du monde invaincu en deux divisions, mais son manque d’adversaires compétitifs devient flagrant. Russell appelle Davis depuis un certain temps maintenant. Avec tous ses concours, sauf un, allant jusqu’à la distance, Davis est clairement un gros frappeur. Pourtant, Russell semble incrédule à cette déclaration. Eh bien, maintenant qu’ils sont dans la même division, Russell peut le découvrir par lui-même.

Vainqueur Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez

Cela n’a peut-être pas été officiellement annoncé, mais un concours entre le champion unifié Vasiliy Lomachenko et le détenteur de la ceinture IBF Teofimo Lopez va avoir lieu dans les prochains mois. Habituellement, lorsqu’un combattant prend du poids, il ou elle ira rarement, voire jamais, directement pour le meilleur combattant de la division. Russell, d’autre part, est le genre de combattant qui semble plus que disposé à affronter le meilleur chien de la catégorie de poids. Le vainqueur entre Lomachenko et Lopez serait très certainement identifié comme le combattant numéro un de la division. Une distinction que Russell veut pour lui-même.

Le concours mentionné précédemment sur cette liste serait formidable, mais c’est le combat que Russell voudrait le plus.