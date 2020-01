Quelle est la prochaine étape pour Jarrett Hurd?

Publié le 28/01/2020

Par: Hans Themistode

Ce n’est peut-être pas le Jarrett Hurd que les fans voulaient voir, mais son nouveau hit trouvé et ne pas obtenir le style de hit pourrait le mener à une longue carrière remplie de plus de titres dans un avenir pas si lointain.

Lorsque Jarrett Hurd a annoncé que son combat de retour se produirait contre Francisco Santana, quelques mois seulement après avoir connu la première défaite de sa carrière, la plupart des fans s’attendaient à un KO. C’était compréhensible, Hurd après tout, n’a jamais manqué de décevoir. Il a soit assommé ses adversaires, soit les a mis sur la toile en route pour un combat amusant pour les fans.

Crédit photo: compte Twitter @Swift_JHurd

Au cours de son combat contre Santana, il a réussi le renversement au 12e tour, mais il n’a pas excité les fans pendant une grande partie du concours. Hurd a dansé son chemin vers une victoire en douceur sur Santana. À part un renversement lors de la ronde finale, c’était tout sauf excitant.

Hurd n’est peut-être pas le combattant amical qu’il était autrefois, mais il pouvait atteindre un niveau de succès qui lui avait déjà échappé. Cela signifie une bouchée étant donné qu’il était un champion unifié il y a quelques mois à peine.

La division Jr Middleweight est un peu partout en ce moment mais Hurd devrait avoir une longue liste d’adversaires qui l’attendent pour sa prochaine sortie en ring.

Jermell Charlo

Vous voyez ce qui se passe lorsque vous laissez les combats mariner trop longtemps? Il peut trop cuire.

Jarrett Hurd et Jermell Charlo étaient autrefois considérés comme les deux meilleurs de la division. Une défaite des deux hommes a un peu changé les choses. Charlo (33-1, 17 KO) a tout d’abord ruiné le concours très médiatisé avec une perte de décision face à Tony Harrison. Il a réussi à se racheter dans le match revanche et à reprendre sa couronne WBC mais un concours entre les deux a perdu beaucoup de son éclat. Pourtant, ce ne serait peut-être pas ce qu’il aurait pu être, mais une confrontation entre ces deux-là serait formidable.

Le repas n’est peut-être pas aussi bien fait mais les fans apprécieront toujours ce concours. Même si elle a mariné un peu trop longtemps.

Jeison Rosario

Avant que Jeison Rosario (20-1-1, 14 KO) ne réussisse l’un des plus gros bouleversements de l’année en battant Julian Williams par arrêt au cinquième tour, le même homme qui a arraché les titres à Hurd en premier lieu, non on aurait mentionné Rosario comme un possible adversaire de Hurd.

Eh bien, le fait est que Rosario a en fait réussi à bouleverser et maintenant il détient deux ceintures dans la division. Ironiquement, ce sont les mêmes ceintures que Hurd détenait l’année dernière. Rosario est un gros puncheur qui se présente avec une énorme puissance. Semble familier? C’est exactement comme ça que Hurd se bat aussi, ou du moins c’est comme ça qu’il combattait. Les fans devraient espérer pour ce concours la prochaine fois.

Erickson Lubin

Pouvons-nous simplement mettre de côté l’idée qu’Erickson Lubin (22-1, 16 KO) n’est pas une élite? Il a perdu un combat, quoique de façon dévastatrice contre Jermell Charlo. Depuis, il a remporté quatre victoires consécutives et il semble temps de le remettre avec les meilleurs chiens de la division.

Le vainqueur de celui-ci serait évidemment le prochain en lice pour concourir pour un titre contre l’un des champions actuels. Hurd est devenu un boxeur mais contre un pur boxeur à Lubin, il devra peut-être revenir à son ancien style de combat.