Quelle est la prochaine étape pour Jeison Rosario?

Posté le 20/01/2020

par: Hans Themistode

Ce n’était pas censé se produire.

Julian Williams a réussi l’un des plus gros bouleversements du calendrier de boxe 2019, quand il a bouleversé puis invaincu le champion Jr Middleweight Jarrett Hurd dans sa propre ville natale. Avance rapide un an plus tard, et il est à l’autre bout. Jeison Rosario (20-1-1, 14 KOs) est entré dans la ville natale de Williams et lui a arraché ses titres mondiaux IBF et WBA Jr Middleweight. Il n’y avait rien de flou à propos de la victoire de Rosario. Le meilleur homme a gagné.

Rosario devrait profiter de sa victoire, mais pas trop longtemps. Il aura une longue liste de prétendants qui l’attendent.

Voyons qui pourrait être le prochain pour le nouveau champion couronné.

Brian Castano

À un moment donné, Brian Castano (16-0-1, 12 KO) était un inconnu virtuel. Un tirage au sort partagé contre Erislandy Lara, que beaucoup pensaient avoir gagné, a rapidement changé la donne. Bien qu’il ne soit pas parti avec la décision qu’il voulait, le concours l’a placé sur la carte en tant que candidat sérieux. Castano a été vu pour la dernière fois en novembre 2019, arrêtant Wale Omotoso. Si Rosario est aussi bon qu’il n’y paraît, alors c’est le combat à faire.

Tony Harrison

L’ancien titlist WBC Tony Harrison (28-3, 21 KOs) a besoin d’un combat. Il a organisé un show contre Jermell Charlo en décembre 2019. Harrison est l’un des cinq meilleurs combattants de la division. Rosario d’autre part, personne n’est vraiment sûr.

Maintenant que Rosario détient deux titres majeurs dans la division, cela vous ferait croire qu’il est peut-être le meilleur de la catégorie de poids, mais à part son combat avec Williams, Rosario n’a combattu personne d’autre. Il n’est pas nécessaire de mettre le nouveau champion unifié avec un toucher doux. Un affrontement avec Tony Harrison permettra à tout le monde de voir s’il est vraiment l’un des meilleurs de la division.

Julian Williams

À vrai dire, Julian Williams (27-2-1, 16 KO) ne mérite pas de revanche avec Jeison Rosario. Du moins pas dans l’immédiat. En dehors du cinquième tour, Williams n’a en fait pas mal performé. Pourtant, ce cinquième tour susmentionné a été un désastre.

La seule raison pour laquelle Williams est sur cette liste, c’est parce qu’il a une clause de revanche et après ce match, il a dit qu’il prévoyait de l’exercer très bientôt. Peut-être que Williams peut prouver que c’était juste une mauvaise nuit avec une victoire. Ou peut-être qu’un match revanche ne fera que prouver que Rosario est là pour rester.