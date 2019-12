Quelle est la prochaine étape pour Jermell Charlo?

Publié le 23/12/2019

Par: Hans Themistode

Lorsque Jermell Charlo a perdu sa couronne WBC Jr Middleweight contre Tony Harrison l'année dernière le 22 décembre, cela ne semblait pas réel. La plupart des participants au concours étaient d'accord pour dire que Charlo avait fait plus qu'assez pour ramener la victoire à la maison.

Avance rapide environ un an plus tard, et les deux se sont rencontrés à nouveau.

Avec toutes les ordures parler venant du côté de Tony Harrison, il en a transformé beaucoup en croyants. Avant que les deux ne se rencontrent officiellement sur le ring, Charlo avait encore une chose à dire à Harrison.

"Préparez les sels odorants."

Le garçon n'était pas en train de mentir car il a livré trois coups de grâce dans la nuit avec un arrêt du 11e round.

Le dédain que les deux hommes avaient l'un pour l'autre a produit l'un des meilleurs matchs du calendrier 2019. Maintenant que c'est fini, où va maintenant le double champion du monde? Continuez à lire pour le découvrir.

Erickson Lubin Rematch

Il semble presque hilarant pour Charlo d'accorder une revanche à un homme qu'il a absolument détruit au tout premier tour lorsque les deux se sont rencontrés en 2017. Habituellement, lorsque vous perdez à la manière d'Erickson Lubin, vous faites tout ce qu'il faut pour éviter face à face avec cet adversaire de sitôt. Pourtant, depuis le moment où il a remporté la première défaite de sa carrière, Lubin a appelé à une revanche.

Quand il a réalisé que ses mots ne pouvaient pas lui donner ce qu'il voulait, Lubin a commencé à parcourir sa compétition. Quatre victoires d'affilée plus tard, dont trois arrêts, Lubin s'est désormais frayé un chemin vers une place saine.

Peut-être que l'ancien espoir ESPN de l'année n'était pas prêt lorsque les deux premiers se sont affrontés, mais il semble certainement prêt maintenant.

Patrick Teixeira

Parlez d'une seule victoire qui change tout.

Patrick Teixeira était au mieux considéré comme un concurrent marginal. Il avait les compétences et le pouvoir mais quelque chose semblait manquer dans son arsenal. Maintenant qu'il est champion du monde, il a apparemment tout mis en place.

La liste des titres désormais WBO ressemble à l'un des meilleurs combattants de la division. Sa victoire en championnat contre Carlos Adames, qui n'avait jamais été battu auparavant, était impressionnante. Maintenant qu'il a grimpé dans le classement et est en possession d'un titre mondial, Charlo et Teixeira devraient chercher à s'unifier ensuite.

Il peut être un peu difficile à mettre en place en raison de leur concurrence sur différents réseaux et pour différents promoteurs, mais quand même, s'ils peuvent en quelque sorte régler le côté politique des choses, cette confrontation pourrait être explosive.

Tony Harrison Partie 3

Charlo a peut-être remporté la récente victoire, mais le tableau de bord est toujours à égalité.

Parfois, lorsqu'un combattant perd contre un adversaire particulier et remporte immédiatement le match revanche, le premier combat est considéré comme un peu flou. Découvrez ce que Lennox Lewis a fait à Hasim Rahman et Oliver McCall ou plus récemment, ce qu'Anthony Joshua a fait à Andy Ruiz Jr.

Juste parce que quelqu'un vous bat la première fois, cela ne signifie pas que cela se reproduira. Dans le cas de Tony Harrison et Jermell Charlo, vous pouvez facilement faire valoir qu'un troisième combat entre eux pourrait aller dans les deux sens. Les deux premiers combats entre eux ont été trop bons. Nous devons tous en voir un troisième en 2020.