Quelle est la prochaine étape pour Mikey Garcia?

Publié le 03/02/2020

Par: Hans Themistode

À l’approche de son épreuve de force Welterweight contre Jessie Vargas, Mikey Garcia a été chargé de ce que beaucoup pourraient considérer comme le plus grand combat de sa carrière. Ce n’est pas parce que Vargas est le plus accompli ou le plus dangereux, mais surtout à cause de ce qui s’est passé il y a un an.

Pour la première fois dans la carrière de Garcia, il a goûté à la défaite aux mains de l’actuel champion des poids welter unifié Errol Spence Jr. Garcia n’a pas seulement perdu, mais il a été complètement dominé. Pour aussi grand que Garcia, la division des poids mi-moyens semblait juste que c’était trop pour lui.

Crédit photo: Compte Twitter Boxe Matchroom

Tous ceux qui doutaient de sa décision de rester dans la catégorie de poids se sont rapidement trompés car il a semblé facile face à l’ancien champion du monde de deux divisions Jessie Vargas. Maintenant que Garcia a prouvé qu’il a ce qu’il faut pour affronter les grands garçons de la division, qui devrait-il affronter ensuite? Continuez à lire pour le découvrir.

Manny Pacquiao

S’il semble qu’un débat entre Manny Pacquiao et Mikey Garcia ait été discuté pendant des années, c’est parce que c’est le cas. Les deux stars du livre pour livre ont toujours plané autour de la même catégorie de poids, mais un concours entre elles n’a jamais été sérieusement en négociations. Maintenant qu’ils sont officiellement dans la même catégorie de poids, un match entre eux semble inévitable. Après la victoire de Garcia sur Vargas, il a perdu peu de temps à appeler la future salle des célébrités. «Je pense que je suis prêt à revenir avec les meilleurs. Je veux Manny Pacquiao. “

À ce stade, qu’attendons-nous? Faisons en sorte que le combat se produise.

Danny Garcia

Un match Garcia vs Garcia peut être un peu déroutant pendant la promotion, mais sur le ring, il devrait offrir aux fans un grand concours. Même avec sa grande victoire contre Vargas, certains sont encore sceptiques quant à savoir si Mikey est un grand joueur de la division des poids mi-moyens. S’il veut mettre fin à tous les doutes, alors un combat contre l’ancien champion du monde de deux divisions Danny Garcia irait un long chemin vers cela.

En ce moment, Mikey et Danny envisagent un combat contre Manny Pacquiao. Si aucun des deux n’est choisi, ils doivent alors tourner leur attention l’un vers l’autre.

Terence Crawford

Contrairement à la plupart des meilleurs poids welters, Mikey Garcia n’a aucune obligation contractuelle avec quiconque. En substance, il est un agent libre. Il peut combattre qui il veut, quand il veut, sans problèmes de promotion tenaces.

Pendant des années, la liste de titres WBO Welterweight Terence Crawford a été considéré comme le meilleur combattant du monde, mais son curriculum vitae laisse beaucoup à désirer. Au cours du presseur d’après-combat de Garcia, il a mentionné un intérêt à affronter Crawford. Si c’est la vérité, Crawford devrait saisir l’occasion de faire face à un combattant légitime pour un changement.