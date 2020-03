Quelle est la prochaine étape pour Roman Gonzalez?

Posté le 03/03/2020

En un clin d’œil, l’ancienne star du livre à livre sterling, Roman Gonzalez, a été licenciée, jetée et mise de côté.

Des pertes consécutives aux mains de Wisakil Wangek en 2017 et 2018 ont fourni le récit selon lequel Gonzalez n’était plus un combattant de haut niveau, et encore moins un véritable prétendant au titre. En entrant dans son concours contre le champion WBA Super Flyweight Khalid Yafai, au Ford Center au Star à Frisco au Texas, Gonzalez donnait peu ou pas de chance de gagner ce combat. Il était simplement là pour perdre et soutenir le statut de l’actuel champion.

Pourtant, lorsque la cloche d’ouverture a sonné, il s’est avéré être tout sauf cela. Gonzalez a mis Yafai en déroute pendant huit rounds avant de finalement l’arrêter. Maintenant que la future salle des célébrités est redevenue championne, qui devrait-il affronter ensuite?

Jerwin Ancajas

Le titre de champion du champion IBF Super Flyweight Jerwin Ancaja a été pour le moins décevant. Lorsque le Né aux Philippines, Ancajas (32-1-2, 22 KO) a fait irruption sur la scène, il était considéré comme le prochain Manny Pacquiao. Il n’a pas exactement été à la hauteur du battage médiatique, mais ce n’est pas un mauvais combattant. Il n’a tout simplement pas eu la chance de montrer ce qu’il peut faire sur la grande scène.

Gonzalez a déjà déclaré publiquement qu’il voulait unifier les titres, donc un concours entre les deux aurait du sens à ce stade.

Juan Francisco Estrada

Juan Francisco Estrada (40-3, 27 KOs) a toujours été considéré comme un combattant d’élite. Il a subi quelques bosses sur la route des autres combattants d’élite, mais il est toujours resté dans le mix. Avec Estrada et Roman Gonzalez faisant non seulement campagne dans la même division mais détenant également des titres mondiaux, un concours entre eux semble presque inévitable.

Il n’y a pas si longtemps, les deux hommes partageaient l’anneau. En 2012, Gonzalez a réussi à grincer par Estrada via une décision unanime. Maintenant, cependant, avec Estrada en plein milieu de son apogée et Gonzalez croit être à la fin de la sienne, un match revanche entre eux pourrait se jouer beaucoup différemment.

Wisaksil Wangek

Wisaksil Wangek (47-5-1, 41 KOs) pourrait avoir deux victoires à son actif contre Gonzalez, mais beaucoup pensent qu’ils ont encore des affaires en suspens.

Lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois au début de 2017, personne ne pensait que ce serait un grand concours. Gonzalez devait simplement traverser son homme. Et à vrai dire, il l’a fait. Pourtant, les juges ont estimé le contraire car Wangek a remporté la victoire. Dans le match retour immédiat, Gonzalez a subi une défaite dévastatrice. Techniquement, c’est 2-0 sur le tableau de bord en faveur de Wangek, mais beaucoup pensent que ce devrait être 1-1. Pour mettre officiellement cette rivalité au lit, ils doivent se rencontrer dans le ring au moins une fois de plus.