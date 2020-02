Quelque chose de GRAND vient de Floyd Mayweather et Conor McGregor

Phil Jay 12/02/2020

La spĂ©culation d’une collaboration entre Floyd Mayweather et Conor McGregor a atteint son paroxysme aprĂšs une activitĂ© au cours des derniĂšres 24 heures.

Manny Pacquiao, qui est promu par Mayweather dans sa marque Mayweather Promotions, a signé des conditions avec les gestionnaires de McGregor chez Paradigm Sports Management.

Un accord a Ă©tĂ© conclu entre les deux parties, ce qui a immĂ©diatement conduit Ă la spĂ©culation d’une bataille imminente entre McGregor et Pacquiao.

En annonçant l’accord, Paradigm a rĂ©vĂ©lĂ© sa joie.

“Nous sommes trĂšs heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signĂ© avec PSM pour une reprĂ©sentation Ă service complet!

«Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. Nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping (reprĂ©sentants de Pacquiao) et le reste de l’Ă©quipe Ă Manille pour maximiser sa carriĂšre historique. »

Nous sommes trĂšs heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signĂ© avec PSM pour une reprĂ©sentation Ă service complet! Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping et le reste de l’Ă©quipe Ă Manille pour maximiser sa carriĂšre historique. đŸ‡”đŸ‡­ #GP pic.twitter.com/lrdDCNcGrf

– Paradigm Sports Management (@ParadigmSM) 11 fĂ©vrier 2020

McGregor a saluĂ© l’ajout en prenant sur son compte de mĂ©dias sociaux. L’Irlandais a simplement dit: “Bienvenue dans l’Ă©quipe Emmanuel!”

Tout cela signifie que l’évĂ©nement promis entre Mayweather et le patron de l’UFC, Dana White, qui avait initialement Ă©tĂ© mal interprĂ©tĂ© comme une revanche potentielle avec McGregor pour l’homme «Money», pourrait maintenant avoir lieu plus tard cette annĂ©e.

Bien qu’il ait remportĂ© deux combats prestigieux en 2019, ce qui a replacĂ© Pacquiao dans la livre pour le calcul de la livre, il semble que le sĂ©nateur philippin recherche un autre Ă©norme salaire.

Face Ă McGregor ouvrirait le chĂ©quier Ă un blockbuster Pay-Per-View possible. Les projections seraient de plus de trois millions d’achats.

Il peut Ă©galement reprĂ©senter une progression par rapport Ă un match revanche avec Mayweather pour l’un ou l’autre combattant. Quelque chose qui vient d’une foule de fans de boxe dĂ©clarant qu’ils ne souhaitent pas voir Mayweather se battre Ă nouveau.

Prendre McGregor, qui a partagĂ© plus de quatre millions d’achats avec Mayweather en 2017 – et est toujours un concurrent actif, pourrait augmenter l’intĂ©rĂȘt.

STADE

Le combat est dĂ©jĂ Ă©voquĂ© comme une premiĂšre pour l’ouverture du nouveau Las Vegas Allegiant Stadium en aoĂ»t. Mais cela signifierait Ă©videmment que Pacquiao perd plus d’un an de sa carriĂšre.

Le dernier combat en juillet lors de la dĂ©faite de Keith Thurman, prendre un an Ă l’approche de 41 n’est pas un scĂ©nario idĂ©al pour le vĂ©tĂ©ran. Cela dit, une bourse garantie de 50 millions de dollars attĂ©nuerait le coup.

Ajoutez l’Ă©lĂ©ment Stadium et Mayweather faisant partie de la construction complĂšte, Pacquiao vs McGregor pourrait faire sauter le toit de la bande de Vegas.

Si Mayweather veut affronter le vainqueur, cela pourrait mĂȘme ajouter une dimension supplĂ©mentaire Ă un Ă©vĂ©nement principal dĂ©jĂ allĂ©chant.

HORS CLASSE

Mais McGregor peut ĂȘtre compĂ©titif contre Pacquiao est le seul inconvĂ©nient. “The Notorious” a Ă©tĂ© largement surclassĂ© et battu par Mayweather.

Un précédent Pacquiao se produisant serait un favori chaud à reproduire.

Battu par Khabib Nurmagomedov depuis lors, McGregor est revenu à la victoire contre Donald Cerrone. Un KO spectaculaire a ravivé les perspectives de McGregor.

Ses compĂ©tences en boxe se sont-elles suffisamment amĂ©liorĂ©es? – C’est trĂšs douteux. Et Pacquiao est sans doute plus rapide et plus fort Ă 40 ans que Mayweather.

Ce pourrait ĂȘtre une autre cachette Ă rien pour l’ex-champion, champion. Pas que le directeur de banque de McGregor s’en soucie.

Tout sera dévoilé bientÎt. Mais quelque chose de GRAND arrive.

