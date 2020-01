Quelque chose ne va pas bien avec les Sixers

Joel Embiid et Ben Simmons ne sont pas le couple parfait, mais ils sont meilleurs que ce que la plupart des équipes pourraient rêver d’avoir. Pourtant, il manque quelque chose à Philadelphie. Pire encore, il est difficile de déterminer lequel de leurs problèmes est le plus urgent. J’ai demandé aux dirigeants et aux agents quel était le plus gros problème de Philly, et les réponses étaient partout: la réticence de Simmons à tirer, la durabilité d’Embiid, le manque d’un créateur de tir de périmètre, l’absence de tireurs à haut volume, le banc peu profond, l’équipe la chimie, et c’est parti.

Les Sixers ont une fiche de 24-14, ce qui équivaut à un rythme de 52 victoires, et sont à égalité au neuvième meilleur classement net de la NBA. Ce n’est pas comme si Joel et Ben n’avaient rien accompli ensemble. Mais Philly a constamment peaufiné son cœur pour essayer de faire fonctionner Embiid-Simmons – de l’échec de Markelle Fultz, à l’arrivée et au départ de Jimmy Butler, au casting de soutien d’aujourd’hui, avec Al Horford, Josh Richardson et Tobias Harris. Pourtant, les Sixers sont au milieu d’une autre saison où les signes prometteurs sont amortis par des moments rocheux. Les Sixers découvrent-ils simplement que le noyau Embiid-Simmons a trop de casseurs de marché?

Le premier coup de couteau du directeur général, Elton Brand, a exploré le marché pour plus de tireurs. Embiid est un tireur moyen et Simmons est un non-tireur. L’offensive de l’équipe excelle avec un seul d’entre eux mais devient maladroite avec les deux, il est donc essentiel de trouver des joueurs capables d’espacer le sol. Les Sixers ont manifesté leur intérêt pour une longue liste d’ailes, dont Malik Beasley (Nuggets), Glenn Robinson III (Warriors), Davis Bertans (Wizards), E’Twaun Moore (Pelicans) et Andre Iguodala (Grizzlies), selon plusieurs sources de la ligue. Plus intéressant encore, des sources affirment que les Sixers se sont enquis de Robert Covington, qu’ils ont traité avec les Timberwolves en 2018 dans le commerce de majordome. J’ai signalé le mois dernier que Covington est disponible, et c’est toujours le cas. Mais le Minnesota pourrait avoir tellement d’enchérisseurs pour Covington que le prix sera trop élevé pour que Philadelphie fasse des retrouvailles une réalité.

Les Sixers ont des actifs limités pour n’importe quel métier. L’ailier de deuxième année Zhaire Smith est le jeune joueur avec lequel il est le plus disposé à se séparer, ce qui ne devrait pas surprendre puisqu’il a du mal à marquer efficacement en G League. Les équipes adverses préféreraient acquérir la recrue défensive stellaire Matisse Thybulle, mais des sources de la ligue affirment que les Sixers seraient (naturellement) réticents à le traiter. En ce qui concerne les choix de repêchage, les Sixers possèdent toutes leurs premières de 2021 et au-delà, plus deux secondes élevées en 2020 grâce aux Hawks et Knicks. Ils recevront également d’abord la ville protégée d’Oklahoma City en 2020 s’il ne fait pas partie du top 20; très probablement, ils finiront avec les secondes du Thunder en 2022 et 2023.

Philly n’a probablement pas assez pour vraiment déplacer l’aiguille sans mettre un de ses propres acteurs clés sur le bloc, ce qui signifie que des solutions significatives devront peut-être venir de l’intérieur. L’entraîneur-chef Brett Brown essaie d’apporter des changements. En décembre, il a publiquement mis Simmons au défi de tenter au moins un pointeur à 3 points par match après avoir effectué deux virages 3 plus tôt dans la saison. Mais Simmons n’en a plus pris depuis. Récemment, Brown a admis qu’il avait «échoué» dans sa quête pour que Simmons tire 3s.

Dommage que la carrière de Simmons soit devenue consumée par son ambivalence envers le tournage. Il est l’un des joueurs les plus excitants et les plus uniques du jeu – 6 pieds 10 pouces avec une capacité défensive mondiale, une vision de dépassement et de l’athlétisme. Mais il doit tirer 3s et espacer le sol pour être plus précieux que Jahlil Okafor lorsque le ballon n’est pas entre ses mains.

Beaucoup de joueurs avec des cavaliers tremblants ont réussi – tant qu’ils sont prêts à tirer. Draymond Green tire comme s’il portait un sac à dos, mais il a réussi juste assez de tentatives pour garder les défenses honnêtes lors des cinq finales de Golden State. Giannis Antetokounmpo et Blake Griffin ont tiré suffisamment de briques pour construire des gratte-ciel, mais ont évolué au point où ils attirent désormais l’attention de la défense. Brown veut juste que Simmons s’engage à faire suffisamment de tentatives pour faire de même.

L’autre différence clé entre les gros comme Green ou Griffin et Simmons est qu’ils peuvent manipuler le ballon et trouver régulièrement de la valeur en tant qu’observateur dans le pick-and-roll. Pas Simmons, qui n’a terminé que 31 possessions en tant qu’évaluateur pick-and-roll dans sa carrière, par Synergy. Pour mettre cela en perspective, Frank Kaminsky en a enregistré 32 cette saison. Simmons devrait rouler plus, et récemment, Brown a révisé le plan de match des Sixers pour l’utiliser de cette façon. Il est temps.

Simmons a établi une moyenne de 11 écrans sur ballon au cours des quatre derniers matchs, selon mon décompte, en visionnant chaque match. Début novembre, il installait également un grand nombre d’écrans. Outre ces deux tronçons séparés, il pourrait passer des semaines sans régler un seul écran sur ballon. C’est dommage que la taille de l’échantillon soit si petite, parce que lorsque Simmons roule dur sur la jante, il peut passer comme Draymond et finir comme Griffin.

Les Sixers ne sont cependant pas conçus pour jouer de cette façon. Simmons serait à son meilleur dans une équipe au rythme rapide qui gère une tonne de pick-and-roll, mais Philadelphie ne le fait pas; Outre Butler, il lui manquait un créateur de plans de périmètre pour exécuter ces pick-and-rolls avec régularité. Plus récemment, Simmons a connu le succès avec Richardson en tant que gestionnaire de balle, mais le jeu pourrait être neutralisé dans un cadre de séries éliminatoires. Richardson est une aile bidirectionnelle polyvalente et désintéressée qui peut être utilisée de nombreuses façons, mais ce n’est pas une menace qui marque l’isolement qui peut faire payer les défenses avec un pull-up 3, un entraînement vers la jante ou une passe astucieuse . La saison dernière, Richardson a atteint un plateau en tant que meilleur buteur et n’a encore fait aucun progrès cette saison.

Le clip ci-dessus est un bon exemple de la façon dont les défenses des séries éliminatoires s’approcheront d’un écran Simmons. Oklahoma City change de place, puis Philadelphie passe à nouveau au crible avec Embiid, mais Richardson ne peut pas battre Steven Adams du rebond. À aucun moment, les Sixers ne recherchent Simmons sur le poteau parce qu’il n’est pas un marqueur de poteau menaçant, même contre des joueurs plus petits. Les Pacers ont utilisé confortablement Malcolm Brogdon sur Simmons, tout comme les Spurs DeMar DeRozan et le Thunder Shai Gilgeous-Alexander. L’accent est tellement mis sur le manque de pullover de Simmons que ses inefficacités de l’intérieur sont négligées; il a marqué 0,78 points par post-up depuis son entrée dans la NBA, qui se classe dans le 22e centile dans ce laps de temps, par Synergy. Simmons est prévisible car il essaie généralement d’aller à sa main droite pour un crochet de saut ou un flotteur, ou par défaut pour un fadeaway gaucher à faible efficacité. Ajouter de nouveaux mouvements de puissance et améliorer sa main gauche pourrait aider.

Les Sixers n’ont ni véritable créateur ni cribleur qui peuvent inquiéter les défenses. Simmons est un formidable meneur de jeu à plancher ouvert, mais ce dont les Sixers ont besoin, c’est d’un orchestrateur. Embiid est à son meilleur près du bord. Richardson n’a pas fait le saut dont il avait besoin. Harris est un marqueur solide et polyvalent, mais il n’a pas les compétences nécessaires pour marquer. Trey Burke est un bon marqueur de bougies d’allumage mais pas une première option (et il serait attaqué sans relâche en défense). Personne n’est équipé pour remplir les chaussures de Butler ou réaliser la vision qu’ils avaient autrefois pour Fultz.

Voici une idée: Philadelphie devrait opter pour Chris Paul. Bien sûr, Paul a 34 ans, mais ne glissez pas à gauche simplement à cause de son âge. Même à sa 14e saison, Paul est toujours l’un des meilleurs passeurs de pick-and-roll de la NBA et un buteur mortel au quatrième trimestre. J’ai été impressionné par sa volonté de se sacrifier à côté de James Harden à Houston et de partager le ballon à Oklahoma City, ce qu’il devrait également faire avec les Sixers. Un échange Paul-Philadelphie pourrait fonctionner avec le salaire de Harris ou Horford plus un joueur. Une combinaison de Smith, Thybulle et des pics pourrait-elle suffire comme édulcorant? CP3 réalise une moyenne annuelle de 41,4 millions de dollars tout au long de la saison 2021-2022 et a un bilan inquiétant pour se blesser en séries éliminatoires. Les petits gardes ne sont pas construits pour durer. Mais à Philadelphie, Paul serait entouré de géants. Les Bucks ne sont pas imbattables, et toutes les autres équipes de l’Est ont leurs propres défauts, il y a donc une fenêtre ouverte pour que les Sixers puissent courir une finale s’ils prennent un risque calculé cette saison; Paul pourrait être la réponse à l’ouverture de la parole à Simmons et Embiid.

Mais le Thunder le ferait-il réellement? Ils ont une bonne chose en ce moment, et le commerce avec Paul pourrait tout gâcher. Ils sont également déjà assis sur une montagne de futurs choix de première ronde après les échanges avec Westbrook et Paul George, et les économies financières dans tout accord avec les Sixers seraient limitées. Horford recevra 69 millions de dollars garantis au cours des trois prochaines saisons et Harris gagnera 147,3 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons. Une source du front office m’a dit qu’il pensait que Horford et Harris n’étaient pas plus échangeables que CP3; si les équipes ne veulent pas affronter Horford ou Harris, il serait difficile pour les Sixers de concocter les salaires pour conclure un accord avec l’une des cibles du commerce fantastique comme Paul ou Kyle Lowry ou Jrue Holiday.

Mettre Richardson dans un échange pourrait rendre un accord plus acceptable pour une autre équipe car il est si productif, seulement 26, et ne gagne que 10,9 millions de dollars la saison prochaine avant de pouvoir devenir joueur autonome en 2021. Cela pourrait également être une initiative proactive pour les Sixers, car sa nouvelle signature en 2021 les ferait plonger dans la taxe sur le luxe; s’ils vont payer la taxe, il serait plus logique de le faire avec un meneur de jeu sur la liste de paie. Mais Richardson n’est plus le problème maintenant, et à moins que Smith ou James Ennis III ou un autre joueur qu’ils n’acquièrent par magie ne développent la capacité de tirer, l’échanger épuiserait leur profondeur à l’aile.

La négociation d’Horford comporterait également des risques. Les Sixers ont signé l’ancien centre Celtics pour servir de sauvegarde lorsque Embiid est sorti, et il a rempli ce rôle. Les Sixers ont été torréfiés au cours des saisons régulières précédentes et lors des séries éliminatoires lorsque Embiid était sorti du sol; cette saison, ils ont surclassé les équipes de six points pour 100 possessions avec Embiid sur le banc et Horford au sol. Mais Horford a aussi parfois regardé son âge, surtout en se déplaçant avec les pieds lourds en défense. Horford, 33 ans, est le meilleur centre de sauvegarde de la NBA, mais même le meilleur centre de sauvegarde devrait-il recevoir 27 millions de dollars par an? Horford aurait plus de valeur en attaque pour une équipe qui pourrait le présenter davantage, et cela ne se produira pas à Philadelphie. Les Sixers seraient mieux avec un autre garde ou aile et un centre moins cher.

À moins que les Sixers ne fassent quelque chose de surprenant avant la date limite, les chances sont qu’ils devront compter sur ce qu’ils ont; Le succès de Philadelphie en attaque peut encore finir par revenir à Embiid sur le poteau – à quel point il peut marquer efficacement contre une couverture unique, comment il passe sous pression et comment ses coéquipiers produisent ces passes. Les délits post-centriques sont rares de nos jours, mais Embiid est devenu dominant pendant la saison régulière. C’est une bête qui peut affronter ou dominer ses adversaires; au cours des trois dernières saisons, il a tiré plus de fautes du poteau que tout autre joueur de la NBA.

Joel Embiid Postup Scoring Efficiency

Saison



Points par possession



Taux de rotation













Saison



Points par possession



Taux de rotation















2019-20



1.12



12%











2018-19



1,05



13%











2017-18



0,97



16%











2016-17



0,88



22%



















Données via Synergy Sports

Mais le succès d’Embiid ne s’est pas encore traduit en séries éliminatoires; il a été neutralisé par Horford en 2017-18 et par Marc Gasol en 2018-19. Peut-être qu’il aura un meilleur succès contre une équipe de Boston sans Horford, Bam Adebayo à Miami et Giannis ou Brook Lopez à Milwaukee. «Nous devons juste nous regarder et voir ce que nous pouvons faire individuellement. Nous devons nous entraider même si cela signifie être en dehors de votre zone de confort pour la plus grande [good] pour aider l’équipe à gagner. Ce qui signifie que si vous devez aller dans l’espace et le tirer, vous devez le faire », a récemment déclaré Embiid, en tirant un voile sur la réticence de Simmons à même repérer au-delà de l’arc. Mais Embiid peut vouloir se regarder dans le miroir en parlant de jouer en dehors de sa zone de confort.

Si Simmons finit par repérer du coin, Embiid devra faire plus que simplement poster. Il est de 7 pieds, mais jusqu’à présent dans sa carrière est un rouleau inefficace et peu disposé – il a marqué une moyenne de 1,19 points par roulement à la jante sur seulement 107 opportunités totales, ce qui équivaut à un tous les trois matchs de sa carrière, par Synergy. Ce n’est pas entièrement la faute d’Embiid – un créateur de plans de périmètre ferait de lui une plus grande menace au tableau. Mais même avec Butler, il a préféré jouer plus souvent pendant 3 secondes que des gros comme Karl-Anthony Towns et Kristaps Porzingis, qui sont tous deux des tireurs beaucoup plus efficaces. Sans oublier qu’Embiid a depuis longtemps des problèmes de conditionnement. Simmons a des défauts, mais Embiid a encore du travail à faire pour atteindre son propre potentiel.

Il y a beaucoup de choses en jeu ici. Les Sixers auront besoin de Simmons et Embiid pour jouer à des niveaux de pointe afin de surmonter le manque d’un gestionnaire de balle, leurs coéquipiers pour tirer l’enfer hors du ballon et leur défense pour bien jouer de manière cohérente. Si le noyau Embiid-Simmons échoue, les Sixers pourraient trouver que leur rupture est la meilleure solution.

L’idée de faire affaire avec Simmons vient généralement en premier pour les aficionados de Trade Machine. Cette semaine, David Thorpe de TrueHoop a suggéré Simmons pour D’Angelo Russell et le choix de première ronde de Golden State. Cela ne s’est pas bien passé avec les fans de Sixers, mais la construction approximative a un certain sens, que le créateur du périmètre se rendant à Philly soit un autre joueur coûteux comme CJ McCollum ou un joueur moins cher comme Gilgeous-Alexander. Le principal dilemme avec le commerce de Simmons est que cela signifierait de mettre tous vos œufs de superstar dans le panier Embiid. Embiid a subi des blessures tout au long de sa carrière, des plus effrayantes (une fracture de stress dans le dos, une fracture de l’os naviculaire au pied droit et un ménisque déchiré au genou gauche) à des blessures plus flukey (une fracture orbitaire de l’œil gauche). et, plus récemment, une blessure à la luxation de l’annulaire gauche qui l’a empêché de jouer pendant au moins un match). Simmons est comme une assurance superstar; si Embiid devait jamais subir une blessure catastrophique, les Sixers auraient Simmons à construire autour.

Si l’un des deux devait être traité, construire autour de Simmons pourrait avoir plus de sens. Il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue et un meneur de jeu intuitif qui peut produire en demi-terrain s’il achète pour devenir un homme de roulement. Si Simmons était mis dans un rôle semblable à celui de Giannis, les choses seraient un peu différentes. Giannis est un finisseur de type Shaq, tandis que Simmons est dominant à droite et n’a pas la même agressivité lorsqu’il attaque la jante. Mais Simmons serait plus concentré sur le jeu que Giannis, ce qui pourrait encore conduire à des résultats prometteurs tant qu’il était associé à un autre créateur de plans de périmètre. Nous sommes sur le point d’avoir un avant-goût de ce à quoi Simmons ressemblerait dans un monde sans Embiid, car le grand homme pourrait manquer de temps avec sa blessure au doigt. Les Sixers ont marqué un excellent 112,3 points pour 100 possessions avec une zone avant Simmons-Horford, par NBA Advanced Stats; si cette tendance se poursuit, les conversations sur la place d’Embiid à côté de Simmons pourraient devenir très intéressantes. Cependant, trouver un métier acceptable n’est pas facile. C’est une chose de décider de faire exploser, mais c’est une autre de trouver un métier qui a du sens.

Si les choses tournent mal en séries éliminatoires, les dirigeants et agents de la ligue disent que le premier grand changement serait pour le personnel d’entraîneurs. Avant que le président de l’équipe Bryan Colangelo ne démissionne en 2018, il y avait eu des rumeurs à travers la NBA qu’il prévoyait de licencier Brown et que son remplaçant préféré était l’entraîneur-chef de Villanova, Jay Wright. Brown est resté et Brand a été embauché comme directeur général, mais le vestiaire de l’année dernière n’avait pas la meilleure relation avec Brown, ont déclaré à l’époque plusieurs sources de la ligue. De l’extérieur, il ne semble pas non plus que Brown atteigne son équipe cette saison, compte tenu de l’effort de défense incohérent et du système offensif tremblant. Mais la propriété a soutenu Brown à travers le processus et deux changements de régime de front-office. Ce n’est pas de sa faute de toute façon. Il entraîne des équipes imparfaites avec des joueurs vedettes dont les compétences s’affrontent. Construire une attaque de haut niveau avec Embiid et Simmons n’est pas aussi simple que d’exécuter James Harden à travers des pick-and-roll sans fin ou de donner 3 secondes à Steph Curry. Il a également dû faire face à des circonstances totalement hors de son contrôle, comme Sam Hinkie étant expulsé ou Colangelo connecté à des comptes brûleurs qui critiquaient son équipe. Ou imaginez à quel point les choses seraient différentes si Fultz n’avait pas oublié comment tourner – il se projetait comme le partenaire idéal de Simmons. C’est aussi une jeune équipe sans grand leadership qui a répondu à des attentes énormes. Embiid peut être mopey et Simmons n’est pas un leader vocal, ce qui contribue à ce que l’équipe ressente chaque bosse en cours de saison. Brown mérite des reproches pour son manque d’imagination à l’offensive et son incapacité à tenir ses joueurs responsables de ne pas faire les choses qu’ils doivent faire pour gagner – comme Simmons en tirant 3s – mais il n’y a personne ou décision à blâmer.

Quel que soit le succès remporté par les Sixers cette saison, il y a une multitude de bagages. Cela ne va probablement nulle part non plus. S’ils accomplissent quelque chose de spécial en séries éliminatoires, ce sera malgré leurs défauts fondamentaux indéniables. Il ne fait aucun doute qu’Embiid et Simmons ne sont pas les partenaires les plus compatibles, mais pour l’instant, ils ont besoin l’un de l’autre pour que les Sixers remportent un championnat.

