Quels pays sont connus pour leurs boxeurs?

Ringside 26/02/2020

Même si sa popularité n’est pas au même niveau que le football, le rugby ou tout autre sport grand public, la boxe est pratiquée et appréciée à travers le monde, des États-Unis au Mexique, au Kazakhstan et en Australie.

Que ce soit lors de matchs en direct, à la carte ou partout où vous pouvez regarder un combat, la boxe a également une énorme base de fans. Des millions de personnes se connectent pour regarder les grands combats, de nombreux paris sont placés et les matchs sont couverts dans le monde entier.

Considérant que la boxe est une chose mondiale, d’où viennent les meilleurs boxeurs? Quel pays a le plus de champions et quels pays ont certains des meilleurs boxeurs prometteurs?

États Unis

Il va sans dire que les États-Unis ont produit une pléthore de champions dans plusieurs divisions de poids. Des gens comme Muhammed Ali, Iron Mike Tyson, Floyd Mayweather, George Foreman, Joe Frazier, Evander Holyfield et d’innombrables autres, ont explosé des États-Unis sur la scène mondiale.

Étant donné que les États-Unis sont presque réputés pour investir beaucoup d’argent dans les infrastructures et l’entraînement dans tous les sports, il n’est pas surprenant qu’il existe d’innombrables boxeurs de classe mondiale produits quotidiennement.

Deontay Wilder, Gervonta Davis, Jermall Charlo et Errol Spence Jr., sont tous des boxeurs américains qui ont non seulement des records incroyables (certains sont actuellement invaincus), ils boxent tous à travers le monde et emmènent leur talent et leurs compétences d’un continent à l’autre.

Royaume-Uni

Pour ne pas être complètement dépassé par les États-Unis, le Royaume-Uni a également eu un certain nombre de boxeurs champions du monde au fil des décennies. Frank Bruno, Lennox Lewis, David Haye, Chris Eubank, Ricky Hatton et Tyson Fury, sont tous des noms connus dans le monde de la boxe.

Même s’ils n’ont pas produit le même nombre de boxeurs et de championnats que les États-Unis, l’histoire de la boxe britannique est tout aussi forte et aussi riche que partout ailleurs.

Ils ont toujours produit des boxeurs qui ont été sur la scène principale, que ce soit au Madison Square Garden, à Vegas ou même aux Jeux olympiques. De nombreux boxeurs britanniques, hommes et femmes, ont remporté des médailles d’or, d’argent et de bronze aux Jeux Olympiques.

Ils ont également eu plusieurs boxeurs présents et gagnants aux Championnats du monde de boxe amateur, prouvant que le sport est tout aussi, sinon plus, populaire que jamais.

L’Europe 

Les boxeurs européens ont parfois joué le deuxième violon à leurs homologues britanniques et américains. Même s’ils ont produit des boxeurs incroyables au fil des ans, leur place dans le monde de la boxe n’est pas toujours reconnue.

Gennady Golovkin et les frères Klitschko sont probablement les boxeurs qui viennent d’abord à l’esprit en ce qui concerne les combattants d’Europe et d’Europe de l’Est. Mais d’autres champions comme Oleksandr Usyk et Murat Gassiev ont parfois volé sous le radar.

Le fait est qu’ils rendent les boxeurs durs et durs en Europe de l’Est, et il y en a beaucoup qui sont non seulement de classe mondiale, mais qui sont aussi plusieurs champions du temps, ainsi que des légendes à part entière.

Reste du monde

Il existe de nombreux boxeurs vainqueurs de championnats du monde entier. En provenance d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale, d’Afrique et d’Asie. Il n’y a pas autant de porte-ceintures qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, mais il y a certainement des boxeurs que personne ne devrait ignorer.

Ryota Murata est devenu le premier boxeur japonais à détenir le titre des poids moyens. Chayaphon Moonsri est un boxeur dont vous n’avez probablement jamais entendu parler, mais il a un record qui est meilleur que le grand Floyd Mayweather.

Moonsri est thaï et combat exclusivement en Thaïlande. Ses combats sont à peine vus en dehors de l’Asie, mais il a un dossier invaincu de 54-0. Alors que Mayweather avait sa propre entreprise de promotion, était toujours sous les projecteurs et faisait connaître sa présence partout où il allait, Moonsri vole beaucoup sous le radar.

Manny “Pacman” Pacquiao est probablement le combattant le plus célèbre d’Asie. Le politicien philippin a remporté des titres dans plusieurs catégories de poids, et ne pas l’ajouter à une liste des meilleurs boxeurs à jamais monter sur un ring serait une énorme erreur.

Naoya Inoue est un autre combattant japonais qui peut facilement être classé comme le meilleur boxeur poids coq au monde en ce moment. Après sa dernière victoire en janvier, Inoue a signé un contrat de plusieurs années avec Top Rank boxing, ce qui l’amènera à des millions de fans de boxe américains.

Il a non seulement rendu ses 19 victoires et 16 KO faciles, mais il ressemble à un boxeur qui peut aller encore plus longtemps avec cette course invaincue. Son prochain grand combat aura lieu le 25 avril, où il affrontera John Riel Casimero avec 3 titres mondiaux en jeu.

Saul Canelo Alvarez n’a pas besoin d’être présenté. Le Mexicain est à l’honneur depuis des années. Il a un combat tous sauf un (une défaite contre Floyd Mayweather en 2013) et a détenu des ceintures dans plusieurs catégories de poids.

Il était le champion simultané de deux catégories de poids, ainsi que tenant des ceintures chez les poids lourds légers et les poids moyens juniors. Canelo est déjà une légende et a prouvé qu’il peut gagner n’importe quel match dans lequel vous l’avez placé.

Comme vous pouvez le voir, il y a, et il y a eu, quelques pays qui font de la boxe. Mais ne vous y trompez pas, il y a des boxeurs et des champions légendaires du monde entier qui continuent de faire des vagues année après année.