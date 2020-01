Qu’est-ce que Deontay Wilder a dit à propos de Wladimir Klitschko à propos des KO?

Nouvelles de boxe du monde 17/01/2020

📸 Klitschko

Les récentes affirmations de Dillian Whyte concernant les coups de grâce de Wladimir Klitschko contre Deontay Wilder ne sont pas nouvelles.

En fait, Whyte a probablement été invité à régurgiter les rumeurs par le propre commentateur de Sky Sports, Johnny Nelson.

C’est Nelson qui a parlé pour la première fois il y a deux ans de Klitschko laissant apparemment tomber Wilder lors des séances d’entraînement entre les deux en 2012.

Ces déclarations ne sont pas étayées mais entièrement probables compte tenu du climat.

À l’époque, Wilder était dans la jeune vingtaine et désireux d’apprendre le sport des meilleurs du monde. Klitschko était alors sept ans dans sa domination.

Si Klitschko a mis Wilder, qui était un croiseur prédominant de toute façon, vers le bas – il n’y a pas de honte à cela.

Whyte est allé pour le coup bas, simplement à ses propres frustrations.

En 2017, en parlant à LDBCSSports.com, Wilder a réfuté ces remarques à plat.

«Il a dit que Klitschko et moi nous étions entendus à plusieurs reprises, et qu’en fait Klitschko m’a assommé et m’a laissé tomber d’un coup de feu? Gardez à l’esprit que Klitschko n’a pas tiré une balle dans le corps depuis onze ans, »a déclaré Wilder.

«Tout à coup, ce devait être moi. Pourquoi moi? J’ai dû être abandonné en combat. Je n’étais au camp de Klitschko qu’une seule fois et je me suis très bien comporté avec tout le monde.

«Tout d’un coup, cette mystérieuse histoire inédite sur moi et Klitschko et il m’a mis KO. Allez mec. S’il vous plaît, les gens avec des tendances b ****.

UN J

«Je ne suis pas le bon homme pour répandre des rumeurs et des mensonges. Ensuite, vous continuez en disant que je suis allé au combat AJ-Klitschko avec 90 000 personnes et tout d’un coup mon attitude a changé. Que j’avais le cœur disposé à combattre AJ.

“Qu’est-ce que tu racontes? J’ai eu le même cœur disposé depuis que j’ai touché mes pieds sur votre sol.

«Ensuite, vous avez dit qu’après que Joshua ait battu Klitschko, que mon attitude a changé, je savais que ce ne serait plus un combat au toucher doux. Mon pote, quelle est la différence entre Tyson Fury battant Klitschko et AJ [beating him].

«Fury a eu plus de facilité avec Klitschko. Si quoi que ce soit, je pense que je vais crier que **. Ne hype pas ces gens jusqu’à Johnny. Si vous allez le faire, dites au moins la vérité à ce sujet.

“La seule chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu ce combat, c’est comment je vais lui crier le cul comme Norbert Ekassi KO’d ton cul en 1992, mon mec.

“La boxe est peut-être originaire du Royaume-Uni, mais ces ceintures retournent aux États-Unis, croyez-moi.”

Les faits sur Wilder continuent de provenir d’une écurie, qui est liée à Joshua, Whyte, Eddie Hearn et Nelson en dit long sur les intentions.

Il est très, très possible que Wilder ait été abandonné par Klitschko, mais raconter des histoires de combat pour le gain de soi est une façon contestable de gagner un combat.