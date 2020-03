Qu’est-ce qui a rendu Roger Mayweather si spécial?

Nouvelles de boxe du monde 22/03/2020

📾 Promotions Mayweather

Roger Mayweather est nĂ© le 24 avril 1961 et est rĂ©cemment dĂ©cĂ©dĂ© le 17 mars 2020, aprĂšs avoir souffert d’un certain temps de diabĂšte.

Avant sa mort, il Ă©tait membre de la famille des boxeurs Mayweather, qui comprenait Jeff Mayweather (oncle), Jeff Mayweather (oncle) et Floyd Mayweather Sr., son pĂšre.

La façon dont Roger Mayweather a combattu Ă©tait assez incroyable. Il s’est toujours battu pour la victoire et a livrĂ©. Il serait difficile de ne pas admettre qu’il Ă©tait le maĂźtre de la boxe.

Mais si vous choisissez de dĂ©battre, vous dĂ©battez clairement contre les faits: sur 72 combats qu’il a combattus, il a rĂ©ussi Ă en gagner 59 et Ă lui seul 13 matchs perdus.

Si vous aviez placé des paris gagnants sur lui à chaque fois, vous auriez fait toute une fortune grùce à ces statistiques impressionnantes.

Il Ă©tait bien connu sous son surnom de Black Mamba



Selon lui, Black mamba Ă©tait son meilleur surnom qu’il ait jamais eu. Le nom Ă©tait unique et peu commun Ă de nombreuses personnes partout dans le monde. Il a adaptĂ© ce surnom simplement en observant la façon dont les Black Mambas chassent. Ses compĂ©tences de chasse lentes et silencieuses l’ont attirĂ© Ă aimer ce surnom. Son surnom lui convenait parfaitement en raison de ses compĂ©tences de combat fantastiques.

Il Ă©tait un fantastique entraĂźneur de boxe



En raison de son amour pour la boxe et de ses liens familiaux solides, en 1996, lorsque Floyd Mayweather a pris son Ă©lan dans la boxe, Roger Mayweather a quittĂ© son rĂŽle de boxeur et a commencĂ© Ă former Floyd Mayweather, Jr. He. a obtenu une formation fantastique pendant deux bonnes annĂ©es jusqu’Ă ce que Floyd Mayweather, Sr. soit sorti de prison et continue son travail de formation Floyd Mayweather, Jr. Toujours, en 2000, Floyd Mayweather, Sr. a Ă©tĂ© licenciĂ© et Black mamba a Ă©tĂ© rappelĂ© comme formateur.

Roger Mayweather a fait de Floyd Mayweather un champion du monde.



Mayweather a Ă©tabli un record amateur de 84 victoires et six dĂ©faites et a remportĂ© le championnat national des gants d’or en 1993-106 livres, 1994-114 livres et 1996-125 livres.

Floyd Mayweather a jouĂ© son premier match professionnel le 11 octobre 1996 contre Roberto Apodaca, qui Ă l’Ă©poque combattait Ă©galement professionnellement pour la premiĂšre fois. Apodoca est sorti du deuxiĂšme tour. Et en 1998, Floyd Mayweather avait remportĂ© son premier titre mondial: WBC Junior Lightweight Championship (130 lbs), puis battu invaincu Gernaro HernĂĄndez aprĂšs huit tours. En 2002, il est entrĂ© dans la division des poids lĂ©gers (135 livres), participant Ă 4 batailles de championnat du monde.

Floyd Mayweather est ensuite passĂ© au petit poids moyen (140 lb) en 2004, a combattu Southpaw DeMarcus Corley et a gagnĂ© par dĂ©cision unanime dans sa seule bataille pour cette annĂ©e. Le 8 avril 2006, Floyd Mayweather a battu Zap Judah pour les titres vacants mondiaux IBF et IBO par dĂ©cision unanime. Il a dĂ©missionnĂ© du titre IBF le 20 juin 2006, aprĂšs de nombreuses controverses. En dehors de cela, tout l’excellent travail de Roger Mayweather peut se reflĂ©ter dans la carriĂšre de boxeur de Floyd Mayweather.

Roger Mayweather suspendu pour un an condamné à une amende de 200 000 $ US



Le 8 avril 2006, lors du combat entre Zab Judah et Floyd Mayweather, Jr., le nom de Roger Mayweather Ă©tait partout. Avant la fin du match, Mayweather a Ă©tĂ© frappĂ© par Judah avec une main gauche sous la ceinture et connectĂ© avec un coup de poing de lapin droitier. L’acte a agacĂ© Roger Mayweather, et il est entrĂ© dans le ring. Il a Ă©tĂ© Ă©jectĂ© du ring pendant que Yoel Judah le balançait. Finalement, Mayweather a Ă©tĂ© annoncĂ© vainqueur par dĂ©cision unanime. Plus tard, prĂšs d’une commission sportive du Nevada a interdit Roger Mayweather pour un an et lui a infligĂ© une amende de 200 000 $ US.

Roger Mayweather apparaĂźt dans la liste mondiale des poids mi-moyens des champions de boxe



Si vous recherchez son nom dans la liste chronologique des champions mondiaux des poids mi-moyens / juniors, vous le trouverez. Il est reconnu par le World Boxing Council – WBC, qui a Ă©tĂ© fondĂ© en 1963. Il Ă©tait un membre enregistrĂ© du 1987-11-12 au 1989-05-13.

Au cours de son combat du 28 novembre 1986 avec Sammy Fuentes, il a remportĂ© le titre WBC Continental poids lĂ©ger. Il s’est reposĂ© pendant un certain temps, et le 28 mars 1987, Mayweather a perdu par dĂ©cision unanime face Ă Pernell Whitaker. Bien qu’il ait perdu le titre de poids lĂ©ger NABF, il avait battu Whitaker au tour 9.

Le 12 novembre 1987, Mayweather a combattu avec RenĂ© Arredondo, et il l’a renversĂ© trois fois au 6e, ce qui a donnĂ© Ă Roger Mayweather une victoire par TKO. La victoire est survenue peu de temps aprĂšs le passage au poids welter junior de 140 lb.

De lĂ , il a dĂ» dĂ©fendre son titre quatre fois jusqu’Ă ce qu’il rencontre Julio CĂ©sar ChĂĄvez, qui Ă©tait un champion mexicain le 13 mai 1989. Bien que pendant ce temps, Mayweather Ă©tait appelĂ© “l’assassin mexicain”, il a Ă©tĂ© vaincu par ChĂĄvez. Son corps a Ă©tĂ© gravement blessĂ©, ce qui l’a obligĂ© Ă prendre sa retraite.

Il détenait des titres de poids plume super WBA

Pendant son sĂ©jour dans la carriĂšre de boxe, il a dĂ©tenu les titres WBA super poids plume de l’annĂ©e 1983 Ă 1984. Plus tard le 5 avril 1990, il a combattu avec Ildemar Paisan, et il a remportĂ© le cĂ©lĂšbre titre WBA super poids lĂ©ger. Mais le 7 dĂ©cembre 1991, il a perdu au round 9 par KO contre Rafael Pineda alors qu’il se battait pour le titre IBF poids welter junior.

Le 14 mars 1993, Livingstone Bramble a Ă©tĂ© battu par Mayweather dans un championnat WBA lĂ©ger. Cela s’est produit aprĂšs que Livingstone Bramble a gagnĂ© deux fois contre Ray ’Ray’ Boom Boom ». Le lendemain, le 28 mai 1994, il a remportĂ© le titre IBO poids mi-moyen grĂące Ă un KO dans un combat qui l’a impliquĂ© lui et Eduardo Montes. En raison de ce fantastique sentiment de victoire, il a gagnĂ© par un TKO au troisiĂšme tour dans une bataille contre Marco Antonio Ramirez.

Il a conquis les titres IBO poids mi-moyens



Outre les titres WBA et WBC, il a le titre IBO poids mi-moyens, qui a Ă©tĂ© obtenu en 1994. Plus tard de 1994 Ă 1995, il a obtenu des titres IBO poids mi-moyens. Pendant ce temps, le 4 aoĂ»t 1994, il se bat contre Johnny Bizzarro qui remporte le match Ă l’unanimitĂ©.

Cette fois, il a été nommé la victoire IBO poids welter (147 lb), et plus tard en 1995, il a défendu cette ceinture une fois. Le 25 juin 1995, il a perdu contre Kostya Tszyu, qui a remporté la victoire par une décision unanime dans le titre des poids welters juniors IBF.

Le 12 mars 1997, Mayweather a obtenu son dernier titre poids welter IBA en battant Carlos Miranda. Plus tard, le 8 mai 1999, il a remporté la victoire à la majorité contre Javier Francisco Mendez.

Conclusion

Sur les 72 combats auxquels il a participé tout au long de sa vie, il a remporté 59 victoires et 13 défaites. Il a perdu six matchs par KO, a remporté 35 concours.

En raison d’une dĂ©cision unanime, il a perdu sept combats mais en a remportĂ© 23. Il n’a jamais Ă©tĂ© disqualifiĂ© d’aucun combat, mais il a gagnĂ© sa bataille contre Livingstone Bramble lorsque le corner est entrĂ© dans le ring peu avant le temps imparti.

Parmi les personnes qui l’ont vaincu figurent; Julio CĂ©sar ChĂĄvez, Juan Soberanes, Kostya Tszyu, Ray Lovato, Darryl Tyson, Zack Padilla, Fidel Avendano, Rafael Pineda, Pernell Whitaker, Freddie Pendleton, Tony Baltazar et Rocky Lockridge.