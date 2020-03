Qu’est-ce qu’un gant souple?

Posté le 03/03/2020

Par: Shane Willoughby

Pendant des années, il y a eu des débats sur les gants, les bandages pour les mains et seulement les moyens généraux de protéger / couvrir les articulations des combattants. Il a probablement atteint son apogée lorsque Macros Maidana a combattu Floyd Mayweather.

Cet argument a semblé refaire surface en raison des idées fausses constantes qui ont été perçues lors des combats Fury vs Wilder.

De nos jours, la majorité des gants sont rembourrés avec 100% de mousse, qui est répartie uniformément autour du poing.

La plupart des combattants utilisent des Guerreros rivaux ou de nombreuses variantes de subventions ainsi que d’autres gants à base de mousse. Cela est principalement dû au rembourrage supplémentaire que vous obtenez au niveau des articulations et, plus important encore, du poignet.

Si nous prenons une paire de subventions par exemple, qui étaient principalement utilisées par Floyd Mayweather, en raison de son confort et de sa protection.

Ce n’est un secret pour personne que Mayweather a les mains cassantes, le but principal de ses gants était donc toujours de les protéger.

Maintenant, lorsque vous regardez la majorité des gants, ils ont un peu de rembourrage autour du poignet et la mousse autour des jointures a une mémoire de type éponge. Ce qui signifie que lorsqu’il est pressé, il reprend sa forme normale.

Maintenant, le soi-disant «gant souple». Tout d’abord, le terme gant souple est dû à la flexibilité que le gant offre.

Le gant de disquette le plus courant est probablement le Everlast MX. Maintenant, lorsque vous achetez une toute nouvelle paire, ce qui est extrêmement évident immédiatement, c’est qu’elle a beaucoup de plis en surface.

En effet, le gant est en crin de cheval. Chaque gant en crin de cheval est froissé car, contrairement aux autres gants, le rembourrage est fabriqué par l’homme.

Là où vous trouverez de la mousse dans d’autres gants, les gants en crin sont faits exactement de cela, le crin et les gants sont rembourrés manuellement.

Ces gants étaient les gants dans lesquels Mayweather a refusé de laisser Maidana se battre contre lui malgré le fait qu’ils aient été approuvés par la commission.

Il y a une grande idée fausse selon laquelle les gants en crin sont des gants de perforateur. Cela signifie que le gant ne réduit pas l’impact d’un coup de poing.

C’est 100% incorrect, chaque gant a le même but, protéger la main et réduire l’impact afin que vous ne vous battiez pas avec vos jointures nues.

Tous les gants professionnels pèsent dix onces. Mais beaucoup de gens ont encore des problèmes avec ce gant. Non seulement parce qu’il n’a pas beaucoup de mousse.

Un stand de crin pèse plus qu’un fil de mousse. Par conséquent, les gants en crin de cheval ne nécessitent pas la même profondeur de rembourrage que les gants en mousse.

Alors qu’ils pèsent exactement la même chose, vous n’avez pas besoin d’autant de crin pour que le gant pèse 10 onces.

Non seulement cela, les gants sont rembourrés manuellement, de sorte que le rembourrage pourrait être inégalement perturbé. Plus de rembourrage sur les articulations, moins de rembourrage sur les articulations, par exemple.

Mais probablement la caractéristique la plus tristement célèbre est sa flexibilité. Les gants de combat normaux sont comme un lit. Vous pouvez rester allongé dans votre lit pendant 8 heures, une fois que vous vous levez, le lit reprend sa forme d’origine.

Les gants en crin sont beaucoup plus souples dans leur composition. La mousse est naturellement un composé élastique alors que les cheveux sont naturellement lisses et plus faciles à remodeler et à couper. Ce qui signifie que le rembourrage est beaucoup plus facile à déplacer.

De plus, le gant une fois enfoncé, ne revient pas exactement à la formation, en fait, le rembourrage se propage légèrement à travers le gant. Comme si vous deviez pousser votre doigt dans un sac plein de beurre ou de pâte. Évidemment pas dans la même mesure.

Ce qui signifie qu’il y a une chance qu’après un certain nombre de tours, les jointures aient moins de protection. Et certaines parties du gant ont plus de rembourrage que d’overs, donc lorsque vous lancez beaucoup les pièces qui ont plus de rabat de rembourrage.

En outre, il y a moins de rembourrage dans les gants en crin au poignet que vous ne le verrez dans d’autres gants, ce qui signifie qu’il est beaucoup plus facile pour votre poignet de tourner et de basculer vers le haut.

Pour ces raisons, beaucoup de gens ont dit que cela donne aux combattants qui l’utilisent un avantage injuste.

Pour un, il y a moins de rembourrage, pour deux, il y a plus de flexibilité dans le rembourrage et pour trois, les gants peuvent être inégalement distribués par le fabricant.

Pourquoi est-ce légal? Ou pourquoi tout le monde ne l’utilise pas? Une explication répondra à ces deux questions. Ces gants offrent moins de protection à la personne qui lance le coup de poing. Le gant fait plus de mal que d’aide lors de son utilisation.

Les gants ne protègent pas autant votre poignet et en raison de sa flexibilité, il ne maintient pas votre main en forme; il est donc facile de frapper avec la mauvaise partie de votre poing et d’endommager votre main.

En plus de cela, les gants remplissent leur fonction. Ce qui est de protéger les deux combattants. C’est juste que le rembourrage est plus facile à porter.

Maintenant, pour le relier à Fury et Wilder, Tyson Fury portait une paire de gants Everlast MX dans le premier combat et dans le second combat portait une paire de gants de sport Paffen. Ironiquement, ce sont les gants que Klitschko portait contre lui.

Ces deux gants ont été contrôlés par la Commission et Jay deas (entraîneur-chef des Wilders) lors du 2e combat était présent lorsque les gants ont été mis entre les mains de Fury.

Maintenant, en ce qui concerne le mouvement inhabituel des gants, espérons que l’explication ci-dessus met fin aux complots.

Bien que cela soit inhabituel, cela a déjà été vu. Dans le combat Horn vs Crawford; Crawford porte des gants en crin de cheval et la majorité de ses coups de poing atterrissent comme des gifles comme ses mains sont droites. Il y a des centaines de cas comme celui-ci.

Si vous avez un argument contre les commissions pour avoir autorisé ces gants, c’est juste et compréhensible, mais le problème de Tyson Fury ne devrait pas être un problème isolé. Autant de combattants ont gagné exactement de la même manière.

À la fin de la journée, les gants sont 100% légaux et s’il y a eu un jeu déloyal contre Wilder, il a utilisé toutes les excuses pour expliquer pourquoi il a perdu et les gants de Tyson Fury n’en faisaient pas partie.