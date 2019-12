Qui a gagné 2019? Avec Bill Simmons et Rembert Browne

Hemb et Ringer's Bill Simmons sont rejoints par Rembert Browne pour déterminer qui a gagné 2019. Rembert a initialement proposé cette idée en 2011 à Grantland, et les deux se sont réunis pour découvrir qui d'un champ empilé — Megan Rapinoe, Lamar Jackson, Billie Eilish, TikTok, Kawhi Leonard, Tiger Woods, Phoebe Waller-Bridge, le casting de Succession, Simone Biles, Jennifer Lopez, Keanu Reeves, BTS, Disney +, Zendaya, Greta Thunberg, Lil Nas X, Lizzo, Joe Burrow, Netflix, Alexandria Ocasio-Cortez, One Direction, LeBron James, Adam Driver et Donald Trump Jr. — est la gagnante de 2019.