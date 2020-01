Qui est Joe Judge? Et le prochain entraîneur des Giants de New York pourrait-il réussir?

Les Giants de New York seraient en train de finaliser un accord pour embaucher l’entraîneur des receveurs des New England Patriots, Joe Judge, pour être leur prochain entraîneur-chef.

Vous seriez pardonné d’être confus au sujet de l’embauche. Le juge était à peine considéré comme un entraîneur-chef et n’était même pas le candidat le plus en vogue du personnel des Patriots pour le poste des Giants (c’était le coordinateur offensif Josh McDaniels, qui devait s’entretenir mercredi pour le poste). Les Giants ne rivalisaient pas avec les Browns de Cleveland ou les Cowboys de Dallas pour les services des juges; la seule autre équipe qui a offert au juge une opportunité d’entraîneur-chef était l’État du Mississippi, alma mater du juge. Les Giants avaient également des options. L’entraîneur-chef de Baylor, Matt Rhule, a donné aux Giants une chance de s’aligner sur le contrat qui lui a été offert par le propriétaire de la Caroline, David Tepper, qui est de 60 millions de dollars sur sept ans. L’équipe a également interviewé le coordinateur des jeux de passes défensifs des Cowboys et l’entraîneur de la DB Kris Richard, l’ancien entraîneur des Packers Mike McCarthy (qui a pris le poste à Dallas), le coordinateur défensif des Ravens Don Martindale et le coordinateur offensif des chefs Eric Bieniemy. Mais l’équipe avec le juge. (Les décisions des Giants et des Panthers mardi signifient que pour la troisième année consécutive, le nombre d’entraîneurs-chefs minoritaires dans la NFL diminuera.)

Le juge, 38 ans, sera le quatrième plus jeune entraîneur-chef de la NFL après Sean McVay des Rams de Los Angeles, Zac Taylor de Cincinnati et Brian Flores de Miami.

Judge était l’entraîneur des receveurs des Patriots en 2019, l’année où les receveurs des Patriots sont devenus une ligne de punch, mais pendant une grande partie de la décennie, Judge avait été entraîneur des équipes spéciales, dirigeant cette unité pour Nick Saban ou Bill Belichick. En travaillant pour le roi du football universitaire et le chancelier du football professionnel, Judge a récolté cinq anneaux, remportant deux championnats nationaux de football universitaire avec l’Alabama et trois Super Bowls avec les New England Patriots.

Le juge a également son alliance. Il est marié à son amoureux depuis près de 15 ans, mais il semble être extrêmement dévoué au football pendant la saison. “Il y a des semaines entières pendant la saison où je ne vois pas mes enfants éveillés”, a déclaré le juge au magazine des anciens du Mississippi State au printemps 2016. “Ils appellent parfois notre maison” la maison de maman “et le stade” la maison de papa “. Votre famille passe par les hauts et les bas avec vous. Ils ressentent les victoires et les pertes comme vous. La clé est de s’assurer qu’ils savent qu’ils en font partie. “Lorsque Nora Princiotti du Boston Globe a demandé à Judge de trouver un équilibre entre la famille et le football pendant les Fêtes, le juge a déclaré que sa femme vivait” comme une veuve “.

Le juge a fréquenté l’État du Mississippi dans l’espoir de jouer au poste de quart-arrière en 2000, mais il n’est arrivé sur le terrain que pour tenir les tentatives de coup de pied et bloquer pour son parieur. Après l’université, le juge est resté comme assistant diplômé pendant deux ans, puis – c’est mot pour mot du magazine des anciens de l’État du Mississippi – a accepté un poste de «professeur d’éducation physique à la maternelle à West Point Elementary».

Le juge est rapidement passé de flic de jardin d’enfants à travailler pour Saban et finalement Belichick. Avec les Patriots, Judge a dirigé l’une des meilleures unités d’équipes spéciales de la ligue. Selon la DVOA de Football Outsiders, la Nouvelle-Angleterre est classée au 11e rang des unités spéciales les plus efficaces cette année, malgré quatre coups de pied. Les Patriots, qui ont eu des équipes spéciales au-dessus de la moyenne pendant 24 saisons consécutives, ont terminé parmi les huit premiers au cours de trois des cinq saisons de Judge en tant que coordinateur. Belichick, ancien entraîneur des équipes spéciales lui-même, est obsédé par la troisième équipe de football. Ses plus longues réponses à la conférence de presse portent souvent sur des parieurs. Le juge aurait également le souci du détail.

Les Giants ont beaucoup de détails à régler. Eli Manning (qui est plus âgé que le juge) ne reviendra certainement pas, et les Giants devront engager un coordinateur offensif pour remplacer l’ancien entraîneur-chef Pat Shurmur, qui a qualifié les Giants de jeux offensifs. (Pour remplir ce rôle, ils peuvent aller voir un ancien rival: Ed Werder d’ESPN a rapporté que les Giants ont demandé à interviewer l’ancien entraîneur-chef des Cowboys Jason Garrett pour le poste de coordinateur offensif.) Les Giants ont investi massivement dans leurs joueurs offensifs. Le quart-arrière Daniel Jones, le porteur de ballon Saquon Barkley et l’ailier rapproché Evan Engram sont tous des choix de première ronde, Sterling Shepard et le garde Will Hernandez étaient les deuxièmes, et l’attaquant gauche Nate Solder et Golden Tate étaient des agents libres coûteux. Une infraction qui met ces pièces à bon escient est absolument nécessaire.

Shumur est parti, et le coordinateur défensif James Bettcher est également peu susceptible d’être retenu après que sa défense ait eu de nombreux problèmes de communication qui ont renoncé à des touchés faciles en fin de saison. Bien que la défense des Giants ne soit pas la plus talentueuse, les erreurs mentales, comme le fait de ne pas couvrir l’ailier rapproché des Eagles Zach Ertz dans la zone des buts lors de la semaine 15, peuvent empêcher Bettcher d’être retenu pour le personnel de quelqu’un élevé sous Saban et Belichick.

Il peut sembler étrange d’embaucher un entraîneur d’équipes spéciales, mais les grands entraîneurs sont souvent soucieux du détail, et les entraîneurs des équipes spéciales traitent chaque position sur une liste. John Harbaugh de Baltimore a été embauché par les Ravens en 2008 après près d’une décennie en tant que coordinateur des équipes spéciales de Philadelphie, et il a mené son équipe à trois matchs de titre de l’AFC, une victoire au Super Bowl et le meilleur record du football en 2019. En d’autres termes, don ne sois pas si rapide pour juger Joe.

