Qui gagnera le ‘Jeopardy! Le plus grand tournoi de tous les temps?

Le Jeopardy! les dieux sont justes. Ils ont entendu nos appels à l’ordre, notre besoin de remplacer les horreurs du raisonnement subjectif par une certitude froide, dure et quantitative. Qui est le plus grand Jeopardy! candidat de tous les temps? Eh bien, la réponse à cette question ne sera plus seulement débattue sur Reddit et JBoard. Les juges immortels assis juste à gauche de la grande scène céleste ont jugé bon de rendre une décision définitive, remplaçant une fois pour toutes l’opinion (volage, désordre, difficile à poser une question triviale) par un fait glorieux, pur et hautement testable.

Mardi, Jeopardy! commencera à diffuser un tournoi «le plus grand de tous les temps», le premier de son genre, jumelant Brad Rutter (le candidat le plus victorieux de Jeopardy!, qui a remporté cinq tournois sans précédent et n’a jamais été battu par un adversaire humain), Ken Jennings (dont la séquence de 74 matchs lors de sa première apparition en 2004 reste peut-être l’exploit le plus étonnant de l’histoire du jeu télévisé), et James Holzhauer (qui a presque égalé le prix total de Jennings en moins de la moitié du nombre de jeux, et a depuis gagné le Tournoi des Champions).

C’est la Jordanie contre LeBron contre Kareem; Ruth contre Mays contre Aaron; Le dernier Jedi contre le dernier Jedi contre le dernier Jedi. 1000000 $ se bloque dans le solde. Mais avant d’arriver aux jeux et de nous débarrasser de la gyrification toujours amoureuse, passons aux principes de base. Comment ce tournoi va-t-il être structuré, comment prévoyez-vous de jouer les meilleurs esprits dans Jeopardy! histoire, et ce n’est pas grave, qui est le plus susceptible de gagner?

Le format

Le tournoi GOAT, qui débute mardi, se déroulera plus ou moins comme un championnat sportif parmi les sept meilleurs. Chaque soirée consistera en deux matchs consécutifs. Le vainqueur des deux matchs cumulés de la nuit reçoit un point; le premier joueur à recevoir trois points remporte le tournoi, ce qui signifie que l’événement pourrait durer de trois à sept nuits. Le tournoi obtient un placement de choix: au lieu du bloc habituel de Jeopardy!, GOAT sera diffusé aux heures de grande écoute (20 h, heure de l’Est) sur ABC.

Harry Friedman, qui a été le producteur exécutif de Jeopardy! et sa sœur, Wheel of Fortune, présente depuis 25 ans, prend sa retraite ce printemps lorsque la saison en cours se termine. GOAT est en fait le dernier hourra de Friedman avant que Mike Richards, un vétéran de The Price Is Right et Let’s Make a Deal, prenne le relais en tant qu’EP cet été: “Ceci est son serre-livre”, explique Cory Anotado, le fondateur du jeu axé sur le jeu télévisé Blog Buzzer.

Anotado dit que GOAT est conforme à la philosophie de Friedman. “Il est responsable de faire de l’émission exactement ce qu’elle est aujourd’hui”, dit-il. En tant qu’EP, Friedman a poussé un spectacle autrement staid dans de nouvelles directions et vers de nouveaux publics, avec des tournois comme celui-ci, doublant la valeur en dollars des indices en 2001, et plaçant le spectacle sur des plateformes de streaming comme Netflix, où ils ont trouvé un public enthousiaste. de coupe-cordes.

“Il y a très peu de jeux télévisés qui ont un niveau de jeu si élevé que vous pourriez convaincre un réseau de montrer un tas de gens faisant la même chose”, dit Anotado. “Péril! est un jeu très sportif. “

Comment battez-vous Brad et Ken?

Jennings a attiré l’attention, car il a plaisanté récemment, étant toujours la «Bradsmaid»: il a perdu contre Rutter dans chaque tournoi auquel il a participé. Les deux se sont affrontés à neuf reprises: trois fois en finale du Ultimate Tournament of Champions 2005, deux fois dans le IBM Challenge 2011 (alias l’épreuve de force Watson), deux fois en finale de la bataille de 2014 les Décennies, et deux fois en finale des All-Star Games 2019. Dans sept de ces neuf sorties, Rutter s’est imposé. Rutter a remporté le grand prix dans trois des quatre tournois auxquels il a participé – tout sauf le IBM Challenge, lorsque Watson a roulé à la victoire et Rutter est arrivé troisième.

Mais ce qui est peut-être plus remarquable, c’est leur capacité combinée à gaspiller d’autres challengers: ils ont terminé en première et deuxième place dans chacun des sept matchs au cours desquels ils ont affronté un compétiteur humain.

Trois joueurs ont eu la chance et / ou le malheur de rejoindre Jennings et Rutter dans un match: Jerome Vered, Roger Craig et Pam Mueller. Tous sont des joueurs à dominante über à part entière – Vered était finaliste du Tournoi des Champions avant de se rendre à la finale du Tournoi des Champions; Craig a longtemps détenu le record des gains les plus élevés en un seul match avec 77 000 $ (merci pour rien, James Holzhauer) et a remporté le Tournoi des Champions suivant; et Mueller, à l’origine le champion universitaire de 2000, est allé profondément dans quatre tournois suivants. Tous ont des places durement gagnées dans le Jeopardy! panthéon – et tous se sont retrouvés en troisième position devant Jennings et Rutter. (Quelques bonnes nouvelles, peut-être: le tournoi GOAT va envoyer les finissants des deuxième et troisième places à la maison avec le même prix – 250 000 $.)

«Beaucoup de gens disent:« Oh, mon dieu, tu allais affronter Ken et Brad. Comment as-tu pu faire ça? N’êtes-vous pas simplement pétrifié? », Explique Mueller. “Et je dis:” Eh bien, ça aurait été une très mauvaise façon d’entrer dans le jeu. “”

Avant son affrontement avec Jennings et Rutter en finale des All-Star Games 2019, Mueller savait que son plus grand défi serait le buzzer. Rutter et Jennings sont réputés pour réussir leurs compétitions en sonnant en premier, un élément de Jeopardy largement invisible mais d’une importance vitale! jeu. Jennings, par exemple, a battu ses adversaires au buzzer un étonnant 61,45 pour cent du temps au cours de sa course originale de 75 matchs. (Le pourcentage de vie de Brad, 42,71%, est trompeusement bas, car il a surtout joué dans des tournois – plus à ce sujet plus tard.) Et le duo n’est pas seulement meilleur que l’adversaire moyen – ils sont également meilleurs que d’autres très bons Jeopardy! joueurs. L’actuelle championne en titre, Karen Farrell, est au milieu d’une séquence de victoires palpitante, mais jusqu’à vendredi, sa septième victoire, elle n’a sonné en premier que 39,89% du temps. (Holzhauer, également réputé pour ses capacités de buzzer, a sonné dans les premiers 57,81% du temps au cours de sa séquence initiale.)

Le timing du buzzer sur Jeopardy! nécessite de trouver une fenêtre étroite après que l’hôte Alex Trebek a fini de lire l’indice et qu’un membre du personnel à proximité ait activé manuellement les dispositifs de signalisation; buzz trop tôt, et vous serez bloqué pendant un quart de seconde décisif. Mueller, qui avait effectivement joué contre Rutter lors d’un tour précédent du tournoi des étoiles quand il est arrivé à une troisième distance, a géré sa performance en essayant d’anticiper les temps de buzz de son adversaire. Et tandis que Rutter et Jennings aiment tous deux dénoncer eux-mêmes leur âge comme un obstacle – Rutter a 41 ans et Jennings a 45 ans, avec leurs premières sorties il y a respectivement 20 et 15 ans – Jennings m’a dit l’année dernière qu’il doutait que l’âge ait beaucoup d’influence sur le timing du buzzer.

“Il y a très peu de vitesse pour appuyer sur le bouton. Ce n’est pas un jeu de tir à la première personne », a déclaré Jennings à l’époque – le lendemain de la victoire de Tiger Woods au Masters de 2019. “C’est beaucoup plus comme le golf où l’on pouvait voir un joueur de 40 ans avec une blessure au dos gagner de temps en temps parce que c’est vraiment une question de timing plus que de muscles.”

Mueller en a été témoin: elle est tombée dans les deux rounds contre Rutter et Jennings pendant les All-Star Games, incapable de trouver la fenêtre avant que le duo n’intervienne. «Il se peut qu’ils soient tous les deux si rapides qu’il n’y a pratiquement pas d’espace pour s’adapter », explique Mueller.

Elle dit qu’elle a demandé une fois à Rutter quel était le secret de son timing. «Si je savais ce que je faisais», lui dit Mueller, «j’aurais pu gagner beaucoup plus d’argent en vendant cette compétence à d’autres que je n’en ai jamais sur Jeopardy!» (Avec l’aide de tournois, il a gagné 4 688 436 $ sur Jeopardy !, le plus dans l’histoire du jeu télévisé, alors prenez ce que vous voulez.)

Roger Craig est venu aussi près que quiconque doit renverser Rutter et Jennings, face à eux dans la finale de deux matchs de la bataille des décennies. Dans les deux matchs, Craig a pris les devants et a ensuite localisé un double quotidien. Les deux fois dans la bataille des décennies, il avait 10 200 $ en banque. Les deux fois, il a choisi d’en faire un véritable Daily Double. Les deux fois, il avait tort.

Craig avait fait des paris audacieux parce que, comme Mueller, il avait craint de contrer Rutter et Jennings sur le buzzer. Mais il savait qu’il devrait aussi faire d’autres ajustements. “Je pensais aussi que parce que je ne suis peut-être pas aussi bon au buzzer qu’eux, je devrais prendre des photos plus risquées avec le Daily Doubles”, explique Craig. “Et c’est ce que j’ai fini par faire.”

Alors que sa stratégie agressive lui a finalement coûté à la fois des victoires et très probablement le tournoi (et son grand prix de 1 000 000 $; en tant que deuxième finaliste, il a obtenu un montant dérisoire de 50 000 $), la stratégie de Craig – la chasse aux doubles quotidiens; faire tout son possible lorsque cela est possible – pourrait être considéré comme un modèle pour battre Jennings et Rutter.

Cela semble peut-être familier. Si un joueur est connu pour cette stratégie, c’est Holzhauer, qui – jouant son travail de jour en tant que joueur professionnel à Las Vegas – a fait un geste de signature pour pousser tous ses «jetons» vers l’avant chaque fois qu’il a trouvé un double quotidien, généralement après frénétique le chercher au bas du plateau de jeu.

Comment battez-vous James?

Le favori populaire pour remporter le tournoi est James Holzhauer, qui l’an dernier a pris d’assaut Jeopardy! célébrité. Quelle que soit l’influence du biais de récence, on ne peut nier la domination absurde de Holzhauer: il a grimpé à 2,46 millions de dollars le printemps dernier au cours d’une séquence de victoires de 32 matchs, battant à plusieurs reprises le record d’une journée grâce à ses paris agressifs dans Double et Final Jeopardy. . En novembre, il est retourné dans le Jeopardy! scène pour le Tournoi des Champions, remportant la couronne (euh, ceinture) et le grand prix de 250 000 $.

Holzhauer est emblématique du «nouveau» style de Jeopardy! le jeu, caractérisé par la suppression des indices de la plus haute valeur en premier, quelle que soit la catégorie, et le pari de grosses sommes d’argent dans la mesure du possible. Et bien que Rutter et Jennings aient tous deux observé des tendances similaires dans les tournois récents, ce n’est probablement pas leur façon de jouer préférée.

Les deux joueurs ont commencé leur Jeopardy! carrières avec la méthode descendante, une catégorie à la fois, qui caractérise la façon de jouer «traditionnelle». De même, les deux ont généralement été beaucoup plus prudents dans leurs paris. Comme Holzhauer, Jennings a trouvé beaucoup de doubles quotidiens au cours de sa séquence initiale, mais il a été beaucoup plus conservateur avec eux, pariant en moyenne 3265 $ au cours de ses 33 premiers matchs contre 8984 $ pour Holzhauer. Cette différence de style s’additionne rapidement dans l’ensemble, ce qui importera plus dans un tournoi plus long comme celui-ci: alors que Jennings a lui-même remporté 159 299 $ sur les doubles quotidiens dans cette fenêtre, Holzhauer a gagné plus du quadruplé (654 416 $).

Mais alors que les tendances de paris de Holzhauer l’ont peut-être rendu riche, l’expérience de Craig dans la bataille des décennies montre que tout peut être ce qui condamne un joueur, même très bon.

Pourtant, Vered, le troisième joueur à affronter Rutter et Jennings, aime les chances de Holzhauer. “Roger parie fou”, dit Vered, notant que Holzhauer est plus conservateur que Craig. «James ne fait de gros tapis qu’en général au premier tour de Jeopardy, puis il mise gros quand il voit que perdre lui donnerait quand même la fuite. Il n’a jamais mis en danger une fugue une fois celle-ci établie. “

Ensuite, il y a la question de l’âge. Bien que ses compétences de buzzer et celles de Rutter n’aient pas ralenti depuis leur première émission, Jennings suggère que quelque chose d’autre pourrait avoir.

“Honnêtement, la chose qui vieillit le plus dans votre gentleman de 40 ans Jeopardy! N’est que le rappel des faits”, m’a dit Jennings. “À un moment donné, vous entrez dans l’âge où vous êtes” – il a imité en essayant de se souvenir d’un nom – “” Ah oui, non non non, de ce spectacle, je pense qu’elle était sur ce spectacle avec Brooke Shields. ” fait ça, mais moi et Brad, quand nous étions plus jeunes, nous ne l’avons pas fait. Nous pouvions nous souvenir de choses que nous avions entendues une fois. »

Le verdict

Imaginez qu’au lieu de voir Rutter, Jennings et Holzhauer jouer entre six et 14 matchs, selon le nombre de nuits que dure le tournoi, nous pourrions les voir jouer… un million de matchs. Qui gagnerait? Aussi: Qui réclamerait la déshydratation en premier? Quelqu’un serait-il atteint du scorbut? Le public allait-il organiser une soirée Donner?

Nous avons une assez bonne réponse à l’une de ces questions: Andy Saunders, qui dirige The Jeopardy! Fan, a construit un modèle statistique qui utilise des données aussi variées que leurs historiques de réponses, les schémas de paris, la compétence de l’adversaire et les légers changements de difficulté entre les différentes saisons de l’émission.

Ce modèle prédit que Rutter gagnera – en quelque sorte. La prédiction avait Rutter remportant le, euh, meilleur tournoi GOAT d’un million 36,188% du temps, Holzhauer 32,809% du temps, et Jennings 31,373% du temps. Parce que la grande majorité des victoires de Rutter ont eu lieu dans des tournois – contrairement à Jennings et Holzhauer, il n’a pas commencé par une longue course dans Jeopardy en saison régulière! – le modèle lui attribue un niveau d’adversaire supérieur à la moyenne à travers la plupart de son Jeopardy! carrière.

Mais ce n’est encore que le moindre bord pour Rutter, en particulier lorsqu’il est extrapolé à un simple tournoi de sept matchs. En bref, les trois joueurs ont des niveaux de compétence étonnamment similaires.

Saunders dit qu’il est simplement ravi de regarder. Avec le tournoi en prime time, c’est la première fois à l’ère des réseaux sociaux que Jeopardy! sera activé pour tout le monde simultanément. “Vous n’avez jamais vraiment eu cette énorme expérience partagée de fans qui la regardent en même temps.”