Qui Manny Pacquiao combattra-t-il ensuite?

Cela fait plus de six mois que Manny Pacquiao était sur le ring. Le dernier combat de l’icône philippine a eu lieu en juillet 2019, quand il a étonnamment (pour certains au moins) battu le champion WBA des poids mi-moyens Kieth “One Time” Thurman dans un combat qui a réellement vu Pacquiao mettre son adversaire beaucoup plus jeune sur le tapis. Depuis lors, Pacquiao est sans aucun doute occupé à travailler comme sénateur dans son pays natal, où il occupe des fonctions électives. À 41 ans, cependant, l’homme ne montre aucun intérêt à se retirer du sport de la boxe. Pourtant, le mot est que le combattant connu sous le nom de “Pac Man” ne reviendra pas sur le ring avant cet été. Cela étant dit, des questions tourbillonnent maintenant sur qui exactement c’est Pacquiao qui se battra ensuite.

Ceux qui espèrent un combat entre Pacquiao et star divisionnaire – et multi-titlist – Errol Spence Jr seront très probablement déçus pour le moment. Spence a été impliqué dans un grave accident d’automobile l’automne dernier. Bien qu’il semble qu’il ne ressorte pas de l’incident pire pour l’usure et qu’il veuille retourner combattre un adversaire de haut niveau, il n’y a eu que peu ou pas de discussions que le prochain combat de Spence sera contre le légendaire Pacquiao. Ensuite, il y a Danny Garcia, un ancien titlist qui, malgré deux défaites serrées (une contre Thurman et une contre Shawn «Showtime» Porter), n’est pas facile à sortir. Garcia pourrait même être favorisé contre le vieillissement de Pacquiao si les deux hommes se rencontrent lors du prochain combat de Pacquiao.

Un autre Garcia est mentionné comme un possible adversaire de Pacquiao. Bien que l’ancien titlist Mikey Garcia ait été dominé par Spence lorsqu’il est entré dans la division des poids mi-moyens l’an dernier, une performance impressionnante contre Jesse Vargas (que Pacquiao a battu une fois) fin février a montré que le Californien peut tenir le coup dans la division. Avec seulement la seule défaite de Spence sur son CV, Garcia est un combattant délibéré et hautement qualifié qui veut clairement revenir sur le ring avec un adversaire de haut niveau.

poule il y a les combats glamour. Pacquiao a, depuis des années, voulu une deuxième fissure à Floyd Mayweather après avoir abandonné une décision à l’homme appelé “Money” dans leur superfight décevant de 2015. Mayweather a joué avec l’idée, mais n’a jamais conclu d’accord. Le dernier combat de Mayweather a été contre la star de l’UFC Conor McGregor, qui est également considéré comme un adversaire potentiel de Pacquiao de haut niveau. Quiconque Pacquiao finit par monter sur le ring avec, il est difficile d’imaginer que ce serait un match de mise au point. À ce stade de sa carrière, le futur Temple de la renommée ne semble se battre que face à des combattants de nom – du moins cette fois-ci.

