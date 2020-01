Qui remportera la finale du WBSS en Lettonie?

Ringside 17/01/2020

Mairis Briedis et Yuniel Dorticos ont dû attendre quelques mois pour se rendre à la finale des poids lourds légers de la deuxième saison de la World Boxing Super Series.

La date et la zone sont déjà officielles. Le combat est prévu le 21 mars à l’Arena Riga dans le lieu de naissance de Mairis – Riga, Lettonie.

Cet événement entraînera à coup sûr des activités de paris massives dans les pays nordiques, en particulier en Norvège et en Suède, car ces deux-là sont profondément impliqués dans le sport de combat.

Les chances que Mairis Briedis remporte le combat sont exceptionnellement élevées sur les sites de paris et en particulier sur ces sites de casino en Norvège qui proposent également des options de paris en ligne.

“Les finales de la deuxième saison du WBSS seront accrocheuses”, a déclaré K.Sauerland. Officier de boxe en chef de la World Boxing Super Series. «Après les matchs légendaires d’Ali – R.Prograis contre J.Taylor et N.Inoue contre N.Donaire – c’est le moment idéal pour couronner le roi des poids lourds de la Super Série World Boxing.

“C’est déjà bien connu, quiconque soulève le trophée, du nom d’un légendaire boxeur Cassius Clay, finira par devenir un combattant à écraser dans la division. Comme pour d’autres combats importants, nous sommes heureux d’avoir la légendaire ceinture de championnat The Ring en attente en Lettonie. »

Yunier alias The Ko Doctor (24 victoires -1 défaite, 22KO) est revenu au jeu dans son succès, en battant jamais battu A.Tabiti. Il a remporté le titre IBF qui sera mis sur la carte. La fin de match la plus excitante s’est reflétée de manière appropriée au cours de la saison des subventions, en devenant le KO de l’année 19.

Cela a également poussé le combattant cubain situé en Floride au-delà de la situation de l’année précédente, quand il a dû se retirer lors de la phase d’élimination de la première saison des compétitions de poids légers des poids lourds. Cette mésaventure est venue à cause de M.Gassiev, endurant le douzième tour KO à Moscou. Yunio Dorticos est complètement prêt à visiter à nouveau le vieux quartier d’un rival, maintenant il est complètement chargé pour faire son travail.

“Mairis, tu ferais mieux de te préparer pour la guerre”, a déclaré le docteur KO. Il est entré dans la deuxième saison comme deuxième tête de série. “Disons simplement à tous les amateurs de boxe du monde entier un combat légendaire super excitant”.

«Quand la nuit viendra, vous comprendrez pourquoi on m’a donné ce surnom. Le nom du Trophée est inscrit dessus! »

Mairis (26 victoires – 1 défaite, 19KO) est entré dans la compétition en tant que tête de série et appréciera son ancien avantage de quartier pour la bataille consécutive. Les efforts pour l’abattre dans le combat final, en tout cas, étaient la raison du revers pas si court.

Environ une heure après que Yunio ait pénétré dans le dernier moment de la compétition, Mairis est arrivé en tant que titlist double poids léger-lourd après un KO de troisième ronde de K.Glowacki lors de leur slugfest sauvage l’été dernier. La session a été enterrée dans la contention, qui est devenue le sujet de deux intérêts propres enregistrés auprès de la WBO, dont Mairis a remporté le titre après le succès.

Le noyau de la dissidence provient de la mauvaise utilisation grossière d’un cycle rempli de fautes où l’arbitre R.Byrd a négligé d’enseigner correctement les deux prétendants, tout en permettant au tour de durer bien au-delà de l’empreinte de trois minutes, qui s’est produite à Glowacki – qui avait été étonné seulement avant le carillon – frapper le pont pour la deuxième fois une décente dix secondes après la finition authentique du boîtier.

Mairis a été autorisé à conserver la victoire du KO sur son record, mais son adversaire – à travers son groupe légitime a été efficace dans un match revanche rapide demandé entre les deux. Mairis a négligé de se conformer à la décision, rendant le statut de l’Organisation mondiale de boxe disponible tout le temps.

De plus, un demi-finaliste de la première saison, désireux d’aller de l’avant avec la compétition, l’emportait sur tout le reste avec le désormais précédent détenteur du statut de double cross. “Je suis excité pour ce combat”, dont le malheur solitaire est survenu lors des éliminatoires de la première saison contre l’inévitable champion de la compétition O.Usyk. «Il est bon pour le comté d’accueillir un événement d’une telle grandeur. Un grand nombre d’yeux dans le monde regarderont ce qui se passe à l’Arena Riga le soir de la bataille. «Ce sera une bataille passionnante. Je fais face à l’un des meilleurs poids légers. L’enjeu est tellement élevé et nous nous dirigeons tous les deux vers un certain objectif: tout gagner! »

TROPHÉE ALI

Le vainqueur remportera les éloges de la compétition en tant que bénéficiaire du trophée, du nom du défunt triple champion du monde des poids légers. Avec Aleksandr maintenant en lice dans la ligue des poids lourds, un autre champion sera également délégué avec une telle reconnaissance pour provenir également de la TBRB et du Ring.

«La World Boxing Super Series et The Ring ont un objectif commun; nous nous efforçons de rechercher le meilleur concurrent dans chaque catégorie de poids », a déclaré T.Gray, superviseur partenaire pour The Ring et en outre un éminent spécialiste de l’histoire. «Le Letton natif et le KO Doc se rencontrent dans le match World Boxing Super Series léger-lourd. L’Ukranien est passé en division supérieure, cette session choisira ses 90 kilos clairs. D’ici et là, les statuts Ali Trophy et The Ring seront remis en question, et les fans de la bataille seront bénis de recevoir la boxe à son meilleur. »Comme cela a été le cas pendant toute la deuxième saison de la World Boxing Super Series, la combat sera diffusé sur un service de streaming sportif basé à Londres DAZN.