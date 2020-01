Qu’on le veuille ou non, les grands noms de la boxe lorgnent McGregor

Posté le 23/01/2020

Par: Sean Crose

En 1889, John L. Sullivan, le champion mondial reconnu des poids lourds, a affronté le robuste Jake Kilrain à Richburg, au Mississippi. Les deux hommes se sont battus à mains nues et ont été autorisés à se jeter à terre. Sullivan aurait à un moment donné été assis au sommet et étouffé Kilrain. Le combat s’est poursuivi pendant plus de 70 rounds sous le soleil ardent du Mississippi. Sullivan est finalement sorti victorieux après que l’équipe de Kilrain eut craint que son homme ne meure s’il continuait et arrêtait le match. Ne vous y trompez pas – Sullivan était un enfer de combattant.

Pourtant, Sullivan s’est avéré ne pas être un grand boxeur. En 1892, il a combattu James J Corbett dans un combat très médiatisé à la Nouvelle-Orléans. Cette fois, les combattants portaient des gants… et les rondes duraient chacune trois minutes. Il n’était pas possible de se jeter sur le tapis autorisé… et le match s’est déroulé sur un ring. De plus, Corbett était un boxeur, pas un combattant. Il était dur comme des ongles, mais le natif de San Francisco n’avait jamais combattu en dehors d’un concours organisé. À la consternation de Sullivan, Corbett s’est révélé insaisissable sur le ring, en utilisant le jeu de jambes et en maintenant la distance. Un Sullivan épuisé a ensuite été éliminé au 21e tour. Le technicien avait vaincu le combattant. La boxe ne serait plus jamais la même.

Avance rapide jusqu’en 2020. La star de l’UFC Conor McGregor pénètre dans l’octogone après une longue absence et deux défaites, l’une contre un autre artiste martial mixte Khabib Numagomadov, l’autre vers le grand boxeur Floyd Mayweather. L’adversaire de McGregor cette nuit est la star de l’UFC, Donald “Cowboy” Cerrone, vieillissante mais légendaire, un homme qui, bien que dépassé son apogée, peut mettre fin à un combat de différentes manières. Des questions entourent McGregor au début du premier tour. Peut-il conserver sa gloire passée? At-il toujours sa passion? Est-il simplement lavé? L’Irlandais termine ensuite les choses en quarante secondes. Ça fait quarante secondes. Ne vous y trompez pas – McGregor est un enfer de combattant.

Comme Sullivan, cependant, McGregor n’est pas vraiment un boxeur. C’est probablement pourquoi les meilleurs noms du jeu de boxe meurent une fois de plus pour un morceau de lui. Aussi bon, aussi coriace et aussi impressionnant qu’il soit – McGregor n’a pas démontré à peu près l’ensemble des compétences nécessaires pour réussir en boxe. Son match de boxe unique, face à un Mayweather vieillissant et à la retraite, s’est terminé par son arrêt au dixième tour, complètement épuisé, car cet autre grand combattant Sullivan avait été épuisé lorsqu’il avait lui aussi croisé un spécialiste de la boxe. Des gens comme Mayweather, Manny Pacquiao et Terence Crawford pourraient ne pas vouloir combattre McGregor dans un parking – et ils ne veulent certainement pas croiser avec lui dans l’octogone. Dans le ring, cependant, McGregor est probablement le leur, une pinata bourrée de millions de dollars incalculables et les espoirs des étudiants qui croient vraiment et à tort être un bon combattant font instantanément de vous un bon boxeur.

Tout cela semble presque un peu injuste à McGregor. Pourtant, l’homme sait dans quoi il s’engage s’il retourne sur le ring – et il semble toujours lié et déterminé à le faire. Rien si ce n’est ambitieux et conscient de lui-même, il est clair que McGregor sent qu’il a quelque chose à prouver après avoir été sauvé par l’arbitre dans son combat avec Mayweather. Il n’a rien à prouver, cependant, sauf dans l’octogone, où une concurrence acharnée attend avec impatience. La légende voyante de l’UFC pourrait en quelque sorte décrocher un titre de boxe à un moment donné – il semble y avoir des constellations qui en valent la peine. Si McGregor affronte à nouveau un autre boxeur de haut niveau, même sur la colline, il le fait à ses risques et périls.