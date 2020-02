Raeese Aleem prêt pour les débuts de Showtime le soir de la Saint-Valentin

RINGSIDE 11/02/2020

10 février 2020 – Raeese “The Beast” Aleem (15-0, 9 KOs), un espoir montant invaincu, a tenu une séance d’entraînement médiatique au Nevada Boxing Hall of Fame alors qu’il se prépare pour son prochain combat de huit poids super bantam contre Adam Lopez (19 -3-2, 9 KOs) dans la co-fonctionnalité de ShoBox: The New Generation ce vendredi 14 février en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HE) de 2300 Arena à Philadelphie.

Dans l’événement principal de la télédiffusion à quatre combats, le prospect léger Thomas Mattice (15-1-1, 11 KOs) affrontera Isaac Cruz (18-1-1, 14 KOs), un coup dur dans un combat léger de 10 rounds. De plus, dans une confrontation de super légers invaincus, Montana Love de Cleveland (12-0-1, 6 KOs) revient à ShoBox dans un combat de huit rounds avec Jerrico Walton de Houston (16-0, 7 KOs).

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, le super poids plume invaincu Derrick Colemon Jr. (11-0, 8 KO), de Detroit, affrontera Joseph Jackson (15-0, 12 KO) de la Caroline du Nord.

Aleem, qui est dirigé par Greg Hannely de Prince Ranch Boxing et promu par Kings Promotions, fera ses débuts à la télévision sur ShoBox: The New Generation.

Voici ce qu’Aleem avait à dire samedi au Nevada Boxing Hall of Fame à Las Vegas:

RAEESE ALEEM

«Je suis très heureux de faire mes débuts télévisés sur SHOWTIME, où le monde pourra voir mon talent. J’ai vraiment hâte de faire de nouveaux fans. C’est un tremplin vers des choses plus grandes et meilleures.

“J’ai l’impression de voler sous le radar. J’ai été là avec toutes les autres perspectives de croissance. Je suis originaire d’une petite ville, donc je n’ai jamais eu les yeux sur moi. Je sens que je dois m’entraîner deux fois plus fort que le combattant moyen juste pour être dans la même conversation que ces gars-là. Mais c’est comme ça que le jeu est. Je suis prêt à me montrer et à me montrer.

“Ça a été une énorme transition depuis que j’ai déménagé ici [Las Vegas] de Muskegon, Michigan, d’où je suis originaire. Je suis venu ici sans famille ni amis, avec la seule idée de poursuivre ma carrière. J’ai fait un acte de foi et ça a payé. Tout est affaire d’affaires ici à Las Vegas, et c’est super. J’ai été exposé à beaucoup de grands combattants et j’ai récupéré beaucoup de bons conseils.

“Adam Lopez est un combattant latino dur qui va apporter son jeu” A “, et il a quelque chose à prouver. Il a beaucoup d’expérience. Il a été sur le ring avec beaucoup de gars qualifiés et champions du monde actuels. C’est le type de combat dont j’ai besoin pour franchir la prochaine étape pour devenir champion du monde.

«Je suis un boxeur agressif qui aime lancer beaucoup de coups de poing. Je fais rater mon adversaire et je le fais payer. Je suis tout-action. Je suis une bête! Je suis prêt à tenir la distance, mais mon objectif ultime est de le sortir de là, d’obtenir la victoire. »