Raging Babe revient le 27 mars avec Philly Special au 2300 Arena

Publié le 28/01/2020

“Raging Babe” Michelle Rosado retourne à la 2300 Arena, avec le deuxième épisode de Philly Special, le vendredi 27 mars. Cette série de boxe présente des talents locaux émergents dans des matchs compétitifs. L’action commence à 19h30.

L’événement s’appuiera sur une année 2019 réussie pour Rosado, qui a débuté avec son premier événement auto-promu à Philadelphie – Philly Special le 8 février – et comprenait sa carte du 4 octobre, «Blood, Sweat & 50 Years», célébrant le 50e anniversaire en boxe pour le promoteur du Temple de la renommée J Russell Peltz. Rosado a été encadrée par Peltz à Philadelphie jusqu’à ce qu’elle se lance seule. Il s’occupera des rencontres pour le 27 mars.

“Philly Special présentera le type de combats qui font de Philadelphie une ville de combat légendaire”, a déclaré Rosado. «Des combattants qui préfèrent être exécutés plutôt que de démissionner, et des combats qui concernent davantage les crochets gauches et moins les chéquiers des managers. De vrais fans, de vrais combattants, de vrais combats. »

Les spectacles en club sont la passion de Rosado depuis sa promotion de son premier événement en 2011.

“Tous les combattants ne sont pas signés par des amateurs pour un gros accord promotionnel”, a déclaré Rosado. «Tous les combattants n’auront pas un manager qui injectera de l’argent dans sa carrière. Ces boxeurs méritent une plate-forme et une opportunité de progresser dans la boxe-combattants qui travaillent leur travail de jour pendant la journée et s’entraînent la nuit … ils méritent tous un coup de feu. Robert Hines, Gary Hinton, Jeff Chandler, Charlie «Choo Choo» Brown, Charles Brewer, Matthew Saad Muhammad, Bernard Hopkins, Jason Sosa, Tevin Farmer et Julian Williams ont tous commencé leur carrière en se battant sur le circuit de spectacle du club de Philly et ont continué à devenir champions du monde. Le club montre de l’importance. ”

La programmation de Philly Special sera annoncée le mercredi 5 février. Les fans de boxe peuvent visiter www.ragingbabe.com/phillyspecial pour s’inscrire aux nouvelles et aux annonces de billets.