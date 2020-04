Raison pour laquelle Rio Ferdinand s’est retiré des débuts de la boxe professionnelle

RINGSIDE 08/04/2020

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand est une légende de Manchester United et du football. Il est le dernier grand capitaine du Red Devil à avoir remporté l’UEFA Champions League (2008), un acte qu’il a partagé avec son partenaire, Ryan Giggs. Le sextuple champion de Premier League s’est toujours avéré avoir le courage et les compétences pour vaincre tout défi qui se présentait à lui.

Mais saviez-vous qu’il s’est presque transformé en boxeur professionnel?

À la poursuite du rêve

C’est vrai, le défenseur qui a fait frissonner Old Trafford avec ses performances sublimes a annoncé en septembre 2017 qu’il changerait ses chaussures de football pour des gants de boxe, en raison d’une alliance avec Betfair (un site de paris).

Rio a obtenu l’aide du champion de super poids moyen du World Boxing Council Richie Woodhall et de l’ancien boxeur Duke McKenzie; Tous deux ont pris soin de ses compétences techniques, ainsi que de sa préparation physique.

KO hors de l’anneau

Malheureusement pour lui, sa licence de boxe pro n’a pas été approuvée. Après avoir entendu la nouvelle, Ferdinand a déclaré:

“Après m’être entraîné 4 à 5 fois par semaine depuis l’annonce de l’objectif d’obtenir une licence de boxe professionnelle et de monter sur le ring, c’est avec le cœur lourd que je raccroche mes gants au défi Defender to Contender de Betfair.”

«Dire que je suis déçu de cette décision est un euphémisme. La boxe est un sport physiquement difficile, exigeant et dangereux. Je lui ai toujours accordé mon plus grand respect et je n’ai jamais sous-estimé la difficulté de ce processus. Je voulais montrer aux gens que c’était OK d’avoir un objectif et que je m’efforçais de l’atteindre. Il est important d’aborder tout avec le succès en tête et de tout donner, mais parfois les choses tournent contre vous. “

Rio l’a expliqué via son compte Facebook. À 39 ans, il était censé participer au défi Contender de Betfair.

Réalité brute

Richie Woodhall a également pris la parole après le rejet:

«Dès le début, je savais que ce serait difficile. J’ai dit aux gars de Betfair que le plus gros problème serait d’obtenir la licence. Quand il a commencé, il avait déjà 38 ans et n’avait aucune expérience de boxe professionnelle.

Je suis très déçu. Je pense qu’il aurait été bien, il aurait pu se battre en tant que professionnel, je n’en doute pas.

J’aurais aimé que quelqu’un de l’organisme chargé d’approuver les licences soit allé au gymnase pour le voir s’entraîner, ils auraient été très surpris.

Le secrétaire général du British Boxing Board of Control, Robert Smith, a répondu que le corps n’était pas impliqué dans la formation de l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre.

Smith a déclaré: «Nous avons reçu la demande et l’avons étudiée. Toutes les demandes sont examinées au cas par cas. Il n’a pas été rejeté en raison de son identité.

Il y a de nombreux aspects que nous prenons en considération. Il n’a jamais eu de combat professionnel et bien qu’il s’entraîne dans le gymnase, il y a une grande différence entre cela et le combat à l’intérieur du ring. “

Un guerrier à l’intérieur et à l’extérieur du ring

Rio Ferdinand a continué à s’entraîner mais maintenant comme passe-temps. Si nous réfléchissons aux principales caractéristiques du légendaire Red Devil, nous pouvons réaliser les similitudes qu’il a toujours eues avec les boxeurs.

Il était agile, avait d’énormes réflexes, une capacité monumentale à ajuster son jeu, il était un défenseur féroce mais un joueur offensif précis quand il en avait besoin.

Rio Ferdinand, la légende, le guerrier.

Article de Mario Badillo pour le WBC / @ n7mariobadillo